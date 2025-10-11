Zestátníme ČEZ, ohlásil Havlíček. Jsou prý dva scénáře

11.10.2025 10:47 | Monitoring

Babišovo hnutí ANO zvítězilo v podzimních sněmovních volbách mimo jiné se slibem, že obyvatelům ČR zlevní energie. První místopředseda ANO Karel Havlíček teď popsal, jak budoucí vláda hodlá svůj slib naplnit. A prozradil ještě něco navíc.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Karel Havlíček v podcastu Chuť moci

Po celé čtyři roky vlády Petra Fialy (ODS) opoziční hnutí ANO a SPD koaliční kabinet kritizovaly za vysoké ceny energií. Obě strany opakovaně slíbily, že ceny energií obyvatelům ČR zlevní. Babišovo hnutí ANO mj. i s tímto slibem volby nakonec drtivě vyhrálo. První místopředseda ANO Karel Havlíček teď v rozhovoru na CNN Prima News popsal, jak se ANO pokusí tento svůj slib naplnit.

Mimo jiné oznámil, že vláda do roku 2027 zestátní ČEZ; vykoupí podíly menšinových akcionářů a z polostátního českého energetického giganta se stane gigant čistě státní.

„Už máme dva scénáře a musíme se domluvit, který z nich definitivně spustíme ve chvíli, kdy budeme ve vládě. Určitě hned po novém roce představíme finální záměr. Jsem střízlivý, myslím, že celý proces bude trvat tak rok a půl. Takže také rok 2027,“ poznamenal Havlíček s tím, že i Francouzi to obdobně zvládli cestou výkupů.

Přičemž lidé prý ušetří za energie už v roce 2026. Havlíček slíbil, že poplatek za obnovitelné zdroje energie bude hradit stát, nikoli přímo občané. „Splníme to, co jsme slíbili. Např. okamžitě snížíme regulovanou složku energie, myslím tím elektřiny. To platí,“ nechal se Havlíček slyšet ve vyjádření pro TV Nova.

 

 

To, že budoucí vláda zlevní regulovanou složku elektřiny, Havlíček slíbil i na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Lidem tak podle Havlíčka zůstanou v peněženkách stovky až tisíce korun za celý rok 2026.

 

 

Situace s energiemi navíc není jedinou věcí, kterou bude podle Havlíčka třeba vyřešit.

„Máme tady sešvindlovaný rozpočet a musíme vyřešit nášlapné miny, které nám vláda Petra Fialy zanechala. Pro mě je to překvapení. Čekal jsem průšvih u stavebního zákona, nášlapnou minu jsem čekal na ministerstvu obrany, ale ani ve snu mě nenapadlo, že to dopadne na dopravu. Protože ta se snažila, ať jsem objektivní, pokračovat v našich stavbách. Kupka měl snahu věci nebrzdit,“ konstatoval Havlíček.

Na Ukrajině začalo temno. Doslova
ČEZ: Dlouhé stráně - 280tunový stator a 410tunový rotor jsou zpátky na svém místě
Putin si pochvaluje postup: Na Ukrajině jde vše dobře
ČEZ: Výstava, mapující 40 let provozu JE Dukovany, se přesunula do Ivančic

 

autor: Miloš Polák

Diskuse obsahuje 9 příspěvků

