Zestátníme ČEZ, ohlásil Havlíček. Jsou prý dva scénáře

Mimo jiné oznámil, že vláda do roku 2027 zestátní ČEZ; vykoupí podíly menšinových akcionářů a z polostátního českého energetického giganta se stane gigant čistě státní.
„Už máme dva scénáře a musíme se domluvit, který z nich definitivně spustíme ve chvíli, kdy budeme ve vládě. Určitě hned po novém roce představíme finální záměr. Jsem střízlivý, myslím, že celý proces bude trvat tak rok a půl. Takže také rok 2027,“ poznamenal Havlíček s tím, že i Francouzi to obdobně zvládli cestou výkupů.
Přičemž lidé prý ušetří za energie už v roce 2026. Havlíček slíbil, že poplatek za obnovitelné zdroje energie bude hradit stát, nikoli přímo občané. „Splníme to, co jsme slíbili. Např. okamžitě snížíme regulovanou složku energie, myslím tím elektřiny. To platí,“ nechal se Havlíček slyšet ve vyjádření pro TV Nova.
Nečekali jsme, že nám budou předávat zodpovědně připravený rozpočet, ale realita předčila i ty největší obavy. Zvládneme to. Nezastavíme klíčové dopravní stavby, nenecháme zkolabovat zdravotní systém. Veřejnost ale musí vědět, že nám předávají vylhané finanční plány, odložené… pic.twitter.com/4Icrj4D2tu— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) October 11, 2025
To, že budoucí vláda zlevní regulovanou složku elektřiny, Havlíček slíbil i na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Lidem tak podle Havlíčka zůstanou v peněženkách stovky až tisíce korun za celý rok 2026.
Snížit cenu regulované složky elektřiny, předložit urychleně stavební zákon a vyřešit megaprůšvih s rozpočtem na dopravě. Neodkladné domácí úkoly od byznysu, které jsem dostal na Mezinárodním strojírenském veletrhu. pic.twitter.com/lvA8xB3Qwk— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) October 8, 2025
Situace s energiemi navíc není jedinou věcí, kterou bude podle Havlíčka třeba vyřešit.
„Máme tady sešvindlovaný rozpočet a musíme vyřešit nášlapné miny, které nám vláda Petra Fialy zanechala. Pro mě je to překvapení. Čekal jsem průšvih u stavebního zákona, nášlapnou minu jsem čekal na ministerstvu obrany, ale ani ve snu mě nenapadlo, že to dopadne na dopravu. Protože ta se snažila, ať jsem objektivní, pokračovat v našich stavbách. Kupka měl snahu věci nebrzdit,“ konstatoval Havlíček.
autor: Miloš Polák