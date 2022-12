Zestátnit ČEZ, vypálil Kuba z ODS. Zeptali se dalších politiků a někteří jen polkli

reklama

Energetika v Česku i v Evropě se bude podle jihočeského hejtmana Kuby muset přenastavit. „Vláda má podle mého dělat všechno pro to, aby se výrobci elektrické energie do budoucna zestátnili. Je to podle mě jediná cesta, protože energetika přestává být tržním faktorem. Energetika nebude dlouhodobě schopná tvářit se, že je úplně volným trhem,“ uvedl v Partii.

V další diskusi europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) upozornil, že takový krok není tak snadný, jak se zdá: „Nevím, jak to hejtman Kuba myslel. Pokud by se měl ČEZ zestátnit, tak je to obrovský právní problém, hrozila by spousta žalob minoritních vlastníků,“ řekl s tím, že by bylo nutné takovou věc důkladně promyslet.

Psali jsme: Trochu silné kafe, ne? Okamura jen koukal, jak se hejtman Kuba rozjel

Podobně se na věc dívá i šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek: „Je to jedna z možných variant, musíme si však uvědomit, že ČEZ není jedinou firmou, která je na trhu, takže to je složité rozhodnutí. Muselo by se to důkladně promyslet,“ doplnil.

Místopředsedkyně Sněmovny za hnutí ANO Klára Dostálová zestátnění ČEZ vnímá jako krok správným směrem. „Pro mě je zásadní soběstačnost. Jestli k tomu vede cesta tak, jak navrhoval hejtman Kuba, na to se musím podívat ze záznamu, protože přesně nevím, co říkal. Určitě je to cesta správným směrem,“ dodala.

Na zestátnění ČEZu apeloval v první části Partie i předseda SPD Tomio Okamura. „Je potřeba udělat všechny kroky k zestátnění ČEZu,“ prohlásil.

Psali jsme: Okamura dohrává výměnu s Pekarovou: Ženou lidi do chudoby, sama to přiznala Žádná vana a doma mrznu. Šetříme, odhalila Hilšerova žena Benzín i za 36 Kč. Prospěšné? Jak pro koho, je tu háček „Jsme ve větším průse*u, než jsme mysleli!“ Varování od menšinového akcionáře ČEZ

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama