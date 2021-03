Zhrozený Hejma: Chceme žít. Přišel nápad obejít EU

reklama

Úvodem Hejma uvedl, že má pro všechny zásadní informaci. „Muž s koženou brašnou prošel. Ano – vyrazil jsem dneska z dalekých Řevnic. Projel jsem křivolakými uličkami západních Čech, dostal jsem se na dálnici číslo 4 a potom na kraji metropole, kde hlídky primátora Hřiba hlídaly, jestli nepřítel pronikne, pronikl jsem nepozorován, ale i kdybych byl pozorován, nic by se nestalo, protože jsem byl perfektně vybaven. Měl jsem papír od samotného Xavera, ve kterém se píše, že muž s koženou brašnou jede do práce," líčil dramaticky Hejma.

„Dneska jsme se probudili do země, ve který je prostě stanný právo. Ve který armáda a policie hlídá své vlastní občany. A je to o to horší, že to není nějaká cizí armáda, tak jak to naši předkové zažili v roce 1939 a tak, jak já jsem to zažil v roce 1968, ale je to naše vlastní armáda. Naše vlastní policie. Je to ostuda. Je to nejenom ostuda, ale i hloupost, ba skoro bych řekl až zločin na vlastním národu, protože ta vláda promarnila naši důvěru. Ztratila naši důvěru, v průběhu celého roku...,“ pokračoval v kritice Hejma. Pořad se vysílal v pondělí, v den, kdy byl omezen pohyb mezi okresy.

„Myslím si, že tímhle lockdownem, tímhle opatřením to celé premiér Andrej Babiš zkazil. My nechceme podvádět, my nechceme lhát těm policajtům, my si chceme dělat to, co potřebujeme. Chceme žít jako lidi. A tohle nařízení zasahuje do našeho soukromí. Do našich rodin. Uvědomte si, že v téhle zemi je teď spousta lidí, kteří se měsíc nebudou vidět. Ať jsou to prarodiče a jejich vnoučata, ať je to nový vztah, kdy se ti lidé sotva poznali a najednou se musejí na měsíc rozejít. Nebo se sestěhují a pak to celé zkazí. Je to strašný. A další strašná věc, která tam je, je ta, že to poškodí i ten vztah k armádě a k policii. Tohle není zásah policie a armády třeba jako u povodní, kde jsme jim děkovali a oceňovali tu pomoc, protože mají tu sílu, mají tu techniku, mají tu autoritu, ale tentokrát budou stát proti nám, a to je úplně, úplně špatně,“ dodal Hejma.

Následně pustil slova prezidenta Miloše Zemana, který v nedělním pořadu Partie na TV Prima hovořil o tom, že musí být na všechny přísnost. „A je úplně jedno, že jsme nic neudělali, a přitom celá řada lidí chodí do práce. Oni zasahují do našich rodin, do našeho soukromí, a přitom ten lockdown nebude mít podle mého názoru skoro žádný vliv na to, jak bude epidemie postupovat,“ zmínil. Prezident Zeman podle něj, co se týče epidemie, situaci nezvládá. „Nastoupil na úplně jiný vlak, jede nějakým jiným směrem. A myslím si, že tady se stylizuje do nějaké role Winstona Churchilla, který byl také přísný na svůj národ, ale to byla prosím pěkně druhá světová válka a ten národ jako jeden muž a žena stál za britskou vládou, a tak když jim Winston Churchill sliboval krev, pot a slzy, tak oni tomu rozuměli a věděli, proč je to čeká a proč to budou muset podstoupit. Tady já osobně nerozumím už vůbec ničemu,“ dodal Hejma.

„Na jaře loňského roku to bylo ještě horší, zavřené bylo úplně všechno. Ale žádná policie a vojsko nemusely nic kontrolovat. Protože my jsme to všichni absolutně spontánně, dobrovolně, ve vlastním zájmu dodržovali. Věřili jsme té vládě, věděli jsme, mysleli jsme si, že ví, co dělá... a když se pak ukázalo, že to ty nemocnice zvládaly, tak jsme si oddychli a nepřemýšleli jsme o tom, jestli to byla od začátku všechno pravda, nebo lež. Život běžel dál. Potom přišel druhý lockdown a tam už spousta lidí měla pochyby a zase se mluvilo o tom, že kolaps, a budou mrazáky a hřbitovy plné a márnice a krematoria nestíhají... nic z toho se nestalo. Díkybohu, díkybohu – ukázalo se, že české zdravotnictví to zvládá... a teď tady máme třetí lockdown a ta argumentace je furt dokola úplně stejná,“ zmínil Hejma. Ohradil se však proti tomu, že by vyzýval k nějakému nerespektování nařízení.

Řešení situace podle něj nebylo tak těžké. „Stačilo vzít pár desítek miliard z těch obrovských částek, které vyplácíme pánbůhví komu, a věnovat je samozřejmě do zdravotnictví. Nakoupit ty materiály, třeba po vlastní ose, nemusíme se ve všem spoléhat na Evropskou unii nebo na nějaké překupnické firmy registrované v karibských daňových rájích. To všechno ten stát mohl zařídit už dávno. Mohl zařídit, že by se zdravotníci a sestry, kteří pracují v Německu, například v západních Čechách, ty nedostatky v nemocnicích jsou samozřejmě také způsobené tím, že lékaři a sestry pracují prostě v zahraničí a potom scházejí doma. Čili já myslím, že pro mě tohle byla ta poslední kapka, a já říkám: dost bylo této vlády,“ zdůraznil.

„Politická značka Babiš tohleto nemůže přežít. Došlo k jejímu poškození a oprava toho poškození není možná, aniž by došlo k narušení vlastní podstaty látky. Myslím si, že Andrej Babiš to sám moc dobře ví, kdo ví, možná se na to už těší. Když jsem ho viděl, jak přišel do té debaty na Primu ostříhán jako trestanec, možná se snažil vzbudit nějaký soucit. Ale bohužel pod tímhletím nařízením je podepsán on a ostatně všichni ti, kteří se podepsali pod tím nouzovým stavem, lidově řečeno stanným právem,“ dodal Hejma.

„My, český národ, s tím můžeme dělat jenom velice málo, protože v tuto chvíli jsme uzamčeni ve vlastních rodinách, bytech, chatách, na sídlištích, vesničkách, proti nám stojí naše vlastní armáda, naše vlastní policie. A jsme doslova bezmocní. Jediný, kdo v tuhle chvíli může něco udělat, je opozice,“ míní Hejma. „Demoblok, ta bruselská pětka... obávám se, že jsou jediná síla, která může něco udělat. A tak já říkám: Ivane Bartoši, Petře Fialo, mluvím k vám jako ke svým ideovým protivníkům. Nikdy jsem vás nevolil. Málo v čem jsem s vámi souhlasil. Ale vyzývám vás. Pokud nechcete být vnímáni jako zbabělci, jako někdo, kdo uhýbá před odpovědností, jako někdo, kdo hraje tu hru: čím hůř pro lidi, tím líp pro nás, u voleb se nám to vyplatí. Pokud nechcete tuhle hru hrát a pokud se chcete prokázat jako státníci v tuto chvíli, dejte se dohromady, předložte plán záchrany České republiky, seznamte veřejnost s alespoň hrubým náčrtem vaší budoucí vlády a já vám potom dám svůj hlas. Svrhněte Andreje Babiše, máte hlasů v Parlamentu dost, dejte mu najevo, že český národ s touto politikou nesouhlasí a že by měl Andrej Babiš odejít. Ne kvůli Čapímu hnízdu, ale kvůli lockdownu,“ vyzval Hejma.

Následně, když četl reakce diváků, tak příliš pozitivních nenašel. Zároveň musel vysvětlovat, že není voličem Pirátů. „Nejsem volič Pirátů, nejsem volič TOP 09, nikoho z této party. Bejval jsem, pravda, tradiční volič ODS, ale to už je taky pryč, ale přesto si myslím, že by tito lidé dostat šanci měli a měli by se o to pokusit. Ale pokud jde o dnešní diváky, tak tady by se jim to moc nepodařilo,“ okomentoval Hejma.

