Žít zdravě, jíst kvalitní potraviny, nabádal Válek. Takže vláda chce zdražit ty nezdravé

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 a poslankyně Karla Maříková z SPD. Slovní souboj svedli kvůli nedostatku léků v českých lékárnách. A nejen kvůli němu. „Když si vezmete, že na Ukrajinu jsme poslali zbraně za 40 miliard, a nemáme na to, abychom valorizovali důchody...“ vypálila v jednu chvíli v debatě. Ministrovi vyčítala, že ekonomická situace je tak zlá, že lidé si nemohou kupovat kvalitní potraviny a jsou o to víc nemocní.

reklama

Hned v úvodu pořadu ministr Válek vysvětloval, že tato vláda nebude zavádět postihy pro lidi, kteří nebudou chodit na preventivní lékařské prohlídky. Tento nápad vzešel od jednoho z poradců ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), ale Válek tento nápad nekompromisně smetl ze stolu.

„Já bych byl velmi obezřetný. Já mám třeba třicet poradců a oni mají různé nápady, které různě ventilují. Toto je nesmysl. To nemůže fungovat už kvůli státním pojištěncům. Tam jednoznačně nemohou být malusy, ale musí být bonusy. Technicky existuje celý balík různých ekonomických návrhů a ve chvíli, kdy se budou u NERVu projednávat zdravotnické věci, tak já budu pozván a řeknu, na co dám palec, a na co nedám. Ty malusy tam nikdy nebudou, protože nefungují. To, co funguje, jsou bonusy,“ vysvětloval Válek.

Maříková kroutila hlavou nad tím, proč se ve veřejném prostoru objevují různé návrhy, které nejsou relevantní. Jsou tu kuřáci, feťáci, alkoholici, a ti by podle Maříkové nijak nemuseli být postiženi. „Tato vláda si dovoluje všechno možné, když chce vzít peníze důchodcům,“ vypálila na Válka Maříková.

„Teď slyšíte od vicepremiéra této vlády,“ řekl Válek, „že malusy fungovat nemohou. Ale mohou fungovat bonusy. Bonus je poděkování od státu občanům, že chodí na preventivní prohlídky a tím šetří peníze státu. My máme velmi dobré screeningové programy, ale lidé nám na to nechodí. Já chci, abychom ještě více vstoupili do screeningových programů, abychom to podpořili, protože my tam vlastně lidem nabízíme zdraví, a to především ve vyšším věku. Když někdo jde na preventivní prohlídku kolorektálního karcinomu, šetří státu peníze. Léčba toho nádoru stojí asi 2,5 milionu. Já chci, aby lidé ten svůj důchodový věk nemuseli trávit v nemocnici,“ zdůrazňoval Válek ve snaze vysvětlit, proč má smysl chodit na preventivní prohlídky a tím zachytit případná závažná onemocnění v časné fázi.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ta vláda říká, že chce nemocem předcházet. Ale jak se dá nemocem předcházet? Přece tím, když lidé mohou jíst kvalitní potraviny. Mohou si to ti lidé dovolit? Těm nemocem musíte předcházet. Ale tahle vláda se nechová tak, aby si to lidé mohli dovolit,“ zlobila se Maříková.

Válek oznámil, že vláda chce jít přesně tímto směrem – zdražit nezdravé nápoje na jedné straně, a zpřístupnit zdravé potraviny na straně druhé.

„Když půjdete do obchodu a podíváte se, že hlavička ledového salátu stojí 50 korun, tak jaký důchodce si to může dovolit?“ rozčilovala se dál Maříková. „Když si vezmete, že na Ukrajinu jsme poslali zbraně za 40 miliard a nemáme na to, abychom valorizovali důchody, tak proč bychom si nemohli dovolit část vybraných peněz z prodeje alkoholu dát do zdravotnictví?“

„My jsme poslali zbraně na Ukrajinu, protože je to správné. Kdyby nám takhle někdo pomohl, když nás napadl Hitler, mohli jsme dopadnout lépe. To, co jsme poslali na Ukrajinu, nezatížilo české občany, nezatížilo to rozpočet pro české občany,“ pravil Válek.

„No, my ty zbraně zase budeme muset dokoupit,“ kontrovala Maříková.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V jedné věci se ale s ministrem shodla – že nemá smysl zavádět samu o sobě karenční dobu na první tři dny nemoci, což kdysi zavedla vláda Mirka Topolánka, a vláda ČSSD karenční dobu po několika letech zrušila.

Maříková se pak znovu vrátila k válce na Ukrajině a konstatovala: „Ukrajincům je třeba pomáhat, ale pro tuto vládu by měl být prioritou český občan.“ A vládě vyčetla, že se chystá měnit vlastní programové prohlášení. „To je podraz i na vlastní voliče. To prostě tady nikdo nepamatuje, aby vláda měnila své programové prohlášení v průběhu svého funkčního období,“ vypálila. „My nesouhlasíme s tím, aby se tam dodávaly zbraně za 40 miliard. A pak nemáme peníze pro vlastní občany. To je jedna věc. My potřebujeme peníze pro české občany. My máme posílat na Ukrajinu půl miliardy – ale nevíme, co se s nimi děje nebo bude dít. Pro tuto vládu musí být prioritou český občan,“ prohlásila znovu Maříková.

„To je situace, jaká tu byla v roce 1938, tehdy chtěl Hitler zaútočit na nás, a naši spojenci řekli, že od toho dají ruce pryč, protože pan Hitler to určitě tak nemyslí. S touto zkušeností my musíme Ukrajině pomoct, protože čelí šílenci, který rozhodl o válce. Tam vraždí ženy i děti. Já jsem tam byl, já jsem to viděl. My posíláme na Ukrajinu zbraně a tím pomáháme Ukrajincům bránit se,“ vyjevil ministr Válek.

Moderátorka pak přehodila diskusní výhybku k nedostatku léků v Česku.

„Já si troufnu říct, že výrobci zaspali,“ jal se ministr vysvětlovat situaci. „My jsme dovezli obrovské množství antibiotik i dětských sirupů navíc, ale je potřeba říct, že výrazně vzrostla spotřeba těchto léků,“ pokračoval. Konstatoval také, že svou roli v tom sehrál i covid, protože léky se objednávají a připravují na 12 až 18 měsíců dopředu a před 18 měsíci covidová situace byla nějaká a výrobci se připravovali na trochu jinou situaci. Válek v té souvislosti vysvětloval, že už byl schválen i legislativní nástroj, který dovolí koupit léky i mimo země EU, a to co nejrychleji.

Maříková apelovala na Válka, aby tuto situaci rychle řešil. „My bychom neměli urychleně přijímat branný zákon – my bychom měli urychleně přijímat takový zákon, který lidem zajistí jejich životně důležité léky. Není možné, aby si lidé objednávali své životně důležité léky na internetu. To je katastrofální situace,“ rozčilovala se dál Maříková.

Znovu poukázala na uprchlíky z Ukrajiny. Ti také mají děti, ty jsou také nemocné, a našim dětem to pak chybí. „A já myslím, že s tímto ten stát měl počítat,“ nechala se slyšet Maříková, podle níž měl stát reagovat na situaci, která se blížila. „Samozřejmě, že je tady možná i taková zátěž, že uprchlíci tady skupují některé léky a posílají je tam domů, protože je tam potřebují,“ poznamenala.

Válek kontroval, že vláda se na situaci chystala a že objednává léky nejrychleji, jak to jde.

Maříková připomněla, že u nás existují lékárny, které reexportují léky mimo Česko. „A já si myslím, že občané by rádi věděli, které konkrétní lékárny to dělají,“ žádala před kamerami.

„Já dám ruku do ohně za to, že nebudou chybět léky zachraňující život,“ ozval se ministr s tím, že nějaký konkrétní lék může chybět, ale existuje celá řada dalších léků, které se jinak jmenují, ale účinnou látku mají stejnou, takže v praxi bude zásadně důležitý lék u nás dostupný.

Poté oba hosté nalezli shodu ještě na jedné věci. Shodli se, že covid už je možné zařadit mezi běžná onemocnění. Naučit se s ním žít. I s tím rizikem, že některé lidi ohrožuje na životě. „Chřipka také některé občany ohrožuje na životě... ale kvůli chřipce se nezavírají okresy,“ zmínila Maříková.

„My bychom chtěli, aby ten přístup ke covidu byl stejný jako k jakémukoliv jinému onemocnění, jehož šíření není trestné,“ přidal se s vysvětlováním Válek.

Dalším tématem bylo vládou přichystané snížení zákonné valorizace důchodů v červnu.

„Tak, jak bylo vše projednáno na vládě, tak jsem si jist, že to protiústavní není. Samozřejmě, že v posledním kroku o tom vždy rozhoduje nějaký soud, ale tak, jak to připravila vláda, to protiústavní není,“ řekl Válek.

„Podle nás je to samozřejmě krádež za bílého dne. Vláda tady chce sebrat peníze těm nejzranitelnějším. My tady máme 2,4 miliony důchodců,“ upozornila Maříková. „U vlády tady naopak vidíme, že se ústavním činitelům budou zvyšovat platy, což je podle zákona v pořádku. Ale když se mají lidem podle zákona valorizovat penze, tak to podle vlády v pořádku není a zasahuje. My (SPD) jsme vyzvali ANO, aby se k nám připojilo k podání ústavní stížnosti, protože na to je potřeba 40 poslanců a nás je jen 20. Mně příjde naprosto trapné, že se vláda chce zahojit na svých občanech. Vláda bere peníze chudým a dává je bohatým,“ rozčilovala se Maříková. Za velký problém považuje i to, „že vláda tento svůj záměr hodlá Sněmovnou prohnat v režimu stavu legislativní nouze“.

Válek se opět bránil. „Určitě vláda nepochybila. Samozřejmě, že lidem se důchody i tak zvýší... Pokud bychom se bavili o čisté mzdě, tak poměr důchodů k čisté mzdě je 60 procent,“ poznamenal.

Psali jsme: Ministr Válek: Zajišťuje zvýšení kvality bezpečnosti dodávané vody Ministr Válek: Opravdu jsem neměl představu, jak složité situace zde jsou Válek potupil Hamplovou. A přišel protiúder: Za Válka nejsou léky! Okamura (SPD): Válek je neschopný řešit nedostatek léků

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.