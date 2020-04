Živnostníci nejsou stroje na daně a pokuty, ale motor ekonomiky. Proto senátor Valenta navrhuje rozsáhlou podporu

Senátor Ivo Valenta vyzývá vládu, aby nejpozději od května otevřela všechny obchody, restaurace, maloobchodní prodejny a umožnila jim poskytování služeb. Navrhuje, jakou formou teď živnostníkům a firmám pomoci. „Vláda by měla vyhlásit kompletní daňové prázdniny, a to na dobu minimálně jednoho roku,“ zní jeden z návrhů. Aktuální situace prý ukázala, že živnostníci a podnikatelé „nejsou a nemohou být jen strojem na výrobu daní a pokut, nýbrž motorem ekonomiky“, a proto je potřeba jim pomoci. Senátor varuje, že pokud se do května restrikce nerozvolní, tak budou ekonomické důsledky podstatně horší než ty zdravotní.

Jedni prý mluvili o tom, že „živnostníci okrádají zaměstnance, a proto by měli mít nárok jen na třetinu sádry“. „Druzí pranýřovali hospodské, že okrádají své štamgasty, a že musí zlevnit pivo v důsledku sníženého DPH. A všichni společně pak na živnostníky vymýšleli další byrokracii, hlášení, výkazy, formuláře a lejstra. Byrokraté dostávali prémie podle množství vybraných pokut a sebemenší živnostník věděl, že mu na kontrolu mohou přijít na dvě desítky nejrůznějších inspektorů, kteří za každou formální maličkost mohou udělit až likvidační pokuty,“ upozornil senátor.



Dnešní doba má ukázat, že ovšem živnostníci a podnikatelé nejsou a nemohou být jen strojem na výrobu daní a pokut, nýbrž motorem ekonomiky. „Vytvářejí reálné hodnoty, roztáčí kolotoč peněz, generují mzdu svým zaměstnancům a v konečném důsledku i příjmy do státního rozpočtu,“ píše dále s tím, že až nyní si to zřejmě stát začíná uvědomovat. Ivo Valenta BPP



Psali jsme: Senátor Valenta: Jak z ekonomické pandemie? Daňové prázdniny, otevřít co nejdřív a ihned zrušit autorské poplatky u živnostníků

A náhle se tak vyrojily tucty politiků, které si do úst berou záchranu živnostníků. „Jenže už málokdo dnes mluví o tom, že právě živnostníci a ti nejmenší podnikatelé jsou často vyčerpáni z dosavadního boje se státní mašinérií, která je především za poslední roky doslova vyždímala,“ poukázal.



K pomoci vlády živnostníkům ve výši pětadvaceti tisíc korun Valenta poznamenává, že je rád, že živnostníci dostanou od státu alespoň nějakou přímou finanční pomoc. Všem však je dle něj jasné, že živnostník s takovouto částkou toho příliš nezmůže.



Co dnes mnoha malým živnostníkům má dle senátora nejvíce pomoci, je především rychlost a jednoduchost. Po mnohých ohlasech tak apeluje na vládu, aby slíbenou pomoc, pokud možno, posílala nejrychleji, jak to bude možné. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Inspirovat by se náš státní aparát mohl v německé metropoli: „Inspirovat se můžeme například v Berlíně. Majitelé malých podniků, osoby samostatně výdělečně činné a živnostníci na webových stránkách banky vyplní pouze jednoduchý formulář a během krátké doby jim přistanou peníze na účtech. Mimochodem, německá metropole poskytuje firmám okamžitou pomoc ve výši 5 až 15 tisíc eur!“



Pomoc finanční ale není to jediné, co teď podnikatelé potřebují. To, co podle Valenty živnostníci a podnikatelé potřebují nejvíce, je mít od vlády jasný plán, za jakých okolností a jakým způsobem se budou uvolňovat protiepidemická opatření. „Je nedůstojné, aby všichni podnikatelé v napětí čekali, jestli vláda ‚vytáhne z klobouku‘ právě jejich obor, nebo na základě spíše iracionálních argumentů upřednostní při rozvolňování karanténních opatření něco zcela jiného,“ komentuje nelichotivou situaci.



„Jaký rozdíl je mezi prodavačkou ve velkém supermarketu, a kadeřnicí, která bude mít ve svém salónu jednoho zákazníka s rouškou, u kterého navíc často zná i jméno a telefon? Jaký je rozdíl mezi prodavačkou v květinářství, a malým farmářem od nás z Moravy, kterému také začíná sezóna a potřebuje prodávat svoji produkci? Jaký je rozdíl mezi prodavačkou v drogérii a prodavačkou dětské obuvi, která se teď s příchodem jara stala problémem v mnoha rodinách?“ zamýšlí se senátor nad nelogičností některých kroků vlády. Problémy prý zaznamená naše hospodářství a zvláště pak odlehlejší regiony a venkov. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Vláda by tak dle Valenty měla inspiraci, jak pomoci, hledat zejména od zkušených podnikatelů a manažerů. „Pokud se nám daří brzdit postup pandemie, je třeba co nejdříve restartovat také českou ekonomiku a otevřít obchody a další provozovny. Jsem přesvědčený o tom, že pokud se nestane nic zásadního, život by se měl na začátku května vrátit do normálu. Jinak budou důsledky ‚ekonomické pandemie‘ podstatně horší než ty zdravotní,“ rázně varuje. Vládu proto vyzývá, aby nejpozději od května otevřela všechny obchody, restaurace, maloobchodní prodejny a umožnila poskytování služeb, byť za předpokladu „racionálních bariérových a hygienických opatření“.



Jako jednu z cest následné pomoci vidí možnost zrušení autorských poplatků, které v nemalé míře zatěžují rozpočty nejen malých živnostníků, ale i obcí, škol či dokonce neziskových organizací.



A vyzývá též vládu, aby vyhlásila kompletní daňové prázdniny, a to na dobu minimálně jednoho roku. „Co by to způsobilo? Zaměstnanci by ihned dostali více peněz, živnostníci i firmy by věděli, že z každé utržené koruny nebudou muset odvádět státu ‚daňový desátek‘. Zboží by mohlo být levnější o DPH, další peníze by všichni ušetřili na sociálním pojištění. Peníze teď musí v maximální míře zůstat lidem, a nikoliv v děravé státní kase,“ poukazuje. Daňové příjmy našeho státu podle něho odpovídají částce 1,3 bilionu korun, která je tak téměř totožná vzhledem k té, kterou chce naše vláda dát na podporu ekonomiky. Fotogalerie: - Vylidněné metro

Píše, že navíc bylo dosud lidem stejně „velmi bolestivé sledovat, za jaké hlouposti vláda následně utrácí peníze daňových poplatníků“.

Z pandemie plyne i značné poučení, například, jak zranitelný je celý náš stát. Valenta tak vidí nutnost ve vytvoření moderních postupů na řešení krizových situací do budoucna.



Odkryla se, dle něho, taktéž i nefunkčnost a zkostnatělost Evropské unie. „Ukázalo se, že Unie umí regulovat zbytečnosti nebo si vynucovat sociální či ekologické experimenty, ale neumí zafungovat v okamžiku, kdy je to nejvíce třeba,“ jmenuje.



A věří, že krize přispěje také k renesanci postavení živnostníků a podnikatelů ve společnosti a k ukončení „jejich nesmyslného státního buzerování, šmírování a byrokratického zatěžování". „Když se bude v naší zemi lépe a jednodušeji podnikat, vydělá na tom celá společnost," píše senátor Ivo Valenta.

