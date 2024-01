Zloba na Ústavní soud kvůli následkům. Dokonce i soudcův bývalý žák je zklamaný

reklama

Ústavní soud ve středu zveřejnil rozhodnutí ohledně zamítnutí návrhu poslanců hnutí ANO na zrušení změny způsobu valorizace penzí přijaté loni vládou.

Předseda druhého opozičního parlamentního hnutí SPD Tomio Okamura litoval, že je hnutí ANO k ústavní stížnosti nepřizvalo. „Mrzí nás, že nás k tomu hnutí ANO nepřibralo, my s dvaceti poslanci podat stížnost sami nemůžeme. Bohužel se tím snížila legitimita a váha té ústavní stížnosti. Kdybychom ji podali společně, tak bychom společně měli větší šanci, aby ústavní stížnost dopadla pozitivněji,“ řekl. Vyzval hnutí ANO, aby společně „táhli za jeden provaz“. „Je to politická chyba a věci, při kterých si nejde hrát na solitéry,“ zdůraznil.

„Ústavní soud šel na ruku vládní pětikoalici, je to zcela zřejmé a šel proti občanům České republiky,“ dodal Okamura. Uvedl, že SPD s rozsudkem nesouhlasí a bude nadále bojovat za důstojné životy všech příjemců důchodů. Řešením jsou podle Okamury volby a konec Fialovy vlády.

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta se opakovaně opřel do vlády premiéra Petra Fialy (ODS) za podvody na důchodcích. „Ať už rozhodne Ústavní soud dnes jakkoliv, ať už byl vládní zásah do výše důchodů právně v pořádku, nebo ne. Tak za mě a za Přísahu to byla od vlády politická prasárna a podvod na důchodcích,“ uvedl.

Podle šéfky KSČM a europoslankyně Kateřiny Končené se ukazuje, že Ústavní soud posvětí Fialově vládě cokoli a její kroky už jen tak nic nezabrzdí: „Ústavní soud ČR, doplňovaný vloni (i letos) vládní pětikoalicí v zádech s prezidentem, podržel naprosto do očí bijící nespravedlnost, která se stala na více než dvou milionech našich občanů.

Dnes jsme se také dozvěděli, že Ústavní soud jasně posvětí této vládě cokoliv. Tento soud právě rozvrátil pojmy právní jistota a legitimní očekávání i vázanost zákonem a je jen otázkou, jestli vůbec nějaká zakázaná retroaktivita po dnešku existuje.

Nejhorší na tom vlastně ani není to, že důchodci přišli o peníze, na které podle mého soudu měli nárok, ale spíše fakt, že vláda nemá žádnou brzdu, před níž by měla mít respekt,“ uvádí Konečná.

„Lidé brzy poznají, že nejde ‚jen o (nenažrané) důchodce‘, ale uvidí přímé dopady na své stavební spoření a penzijní připojištění, kde se také zasáhlo do jejich smluv, podpora se snížila, ale byly zpřísněny restrikce za odchod s penězi z těchto systémů,“ uzavírá politička svůj komentář.

Ústavní soud ČR, doplňovaný vloni (i letos) vládní pětikoalicí v zády s prezidentem, podržel naprosto do očí bijící nespravedlnost, která se stala na více než 2 milionech našich občanů.



Rozhodnutí soudu je velkým zklamáním pro předsedu Svobodných Libora Vondráčka. „Ústavní soud otevřel Pandořinu skříňku, když posvětil zneužití stavu legislativní nouze a retroaktivitu,“ uvedl s tím, že jej velmi zklamal ústavní soudce a zpravodaj ve věci valorizace penzí Vojtěch Šimíček. „Docent Šimíček mě učil, velmi podnětně zapůsobil na moji diplomovou práci, a o to více jsem zklamaný z jeho postoje,“ uvedl na sociální síti X.

„Po stránce právní se toho v naší ústavě od roku 2011 moc nezměnilo, změnilo se jen složení. Jiné vysvětlení, proč se 12 ústavních soudců rozhodlo opačně než jejich kolegové před 12 lety v téměř totožné otázce, nemám,“ doplnil Vondráček.

Právník Tomáš Nielsen už se nemůže dočkat, až udělá rozbor písemného soudního nálezu. „Na písemné vyhotovení nálezu jsem velice zvědav. Může mít totiž závažné důsledky z hlediska ochrany lidí před zneužíváním státní mocí,“ napsal na platformě X.

To, že se vláda z hlediska ústavních principů neštítí skoro ničeho, ilustroval na dvou příkladech: „Zneužívání stavu legislativní nouze (viz i tento případ) – porušování legislativních pravidel (viz tzv. poslanecký návrh korespondenční volby, pod nímž jsou podepsáni všichni předsedové vládních stran, jímž vláda obešla standardní připomínkový proces apod.),“ pokračoval Nielsen.

„Jsem opravdu zvědav, zda (a jak) Ústavní soud skutečně umožnil vládě ‚schovat svá pochybení za závoj politických motivací‘”,“ doplnil právník.

Na písemné vyhotovení nálezu jsem velice zvědav. Může mít totiž závažné důsledky z hlediska ochrany lidí před zneužíváním státní moci.



To, že se vláda z hlediska ústavních principů neštítí skoro ničeho, lze ilustrovat na dvou příkladech:

V naší krásné zemi se demokracie vyčerpala a stačilo k tomu jen 35 let od revoluce, povzdechl si předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s. Robert Masarovič nad tím, že Ústavní soud posvětil kontroverzní úspory pětikoalice.

A dodal: „Zákony přestávají platit pro privilegované, Parlament nefunguje, Ústavní soud roztrhal ústavu jako docela nedávno zrzavý mesiáš na Václaváku, na Hradě je kariérní komunista, který si to odpracoval. Vládnou přátelé po boku, tajemné neziskovky financované jen bůhví kým a rovněž jen Bůh ví, jaké mají cíle, ale blaho občanů této země to nebude.“

„Stali jsme se servilním slouhou, bezednou kapsou pro financování týlového zabezpečení, bez zákonnosti, se slepou, hluchou a inkluzivní spravedlností. Vraťme se v klidu a míru zpět k jednotě, k vládě jedné strany, jedné vlády, s jednou stranickou knížkou, k povinné vojně a frontám na léky. Šaty rozdělují stmelenou společnost, nahradíme je slušivými uniformami šedé barvy,“ uvádí Masarovič.

Komentátor Jindřich Šídlo soudí, že lze očekávat, že k Ústavnímu soudu brzy poputuje i stížnost na korespondenční volby. „I Baxův Ústavní soud se stal součástí polistopadového kartelu. Což není moc vtip, pokud se ANO neudrží, zažijeme divoký časy i vzhledem k tomu, co se k ÚS ještě předpokládaně dostane. Třeba korespondenční volba,“ uvedl.

„Ústavní soud dnes rozhodl, že co vláda činí, dobře činí. Z hlediska penzistů to znamená, že nemají právní nárok na nic. Mohou být rádi, že jim zpomalili valorizace a nesebrali penze úplně nebo nenařídili EUthanasii. Což přijde, až bude vláda chtít. Co jsme si zvolili, to máme!“ vyjádřil svůj názor entomolog a aktivista Martin Konvička.

Ústavní soud dnes rozhodl, že co vláda činí, dobře činí.

Z hlediska penzistů to znamená, že nemají právní nárok na NIC. Mohou být rádi, že jim zpomalili valorizace a nesebrali penze úplně, nebo nenařídili EUthanasii.

Což přijde, až bude vláda chtít.

.Fialův vládní kabinet v loňském roce v době vysoké inflace jednorázově upravil valorizační mechanismus, penze stouply, ale méně, než mohli senioři očekávat. Průměrný důchodce přišel zhruba o tisícikorunu měsíčně, což vláda zdůvodnila především rozpočtovou odpovědností.

