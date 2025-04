Zlý Trump a hodná Ursula? Vondráček rozkopl dveře bruselským pokrytcům. „To EU jako první vytasila zbraně,“ vzkazuje

Donald Trump? Toho média vykreslují jako šílence, který chce spálit světový obchod na prach. Ale jak upozorňuje Libor Vondráček, předseda strany Svobodní, pravý obchodní válečník sedí v Bruselu – a místo červené čepice má zelený kabátek Green Dealu. „Celní válku nespustil Trump. Začala ji EU, když začala z politických důvodů selektivně ničit volný obchod. A dělá to s pokryteckým úsměvem.“

Už v dubnu 2024 oznámila Evropská komise zavedení dodatečných cel na čínské elektromobily, a to až do výše 48 %. Vondráček připomíná, že tento krok přišel navzdory varování německé vlády, která tušila, že reakce Pekingu může být tvrdá. „Když Trump zavádí cla, je to nacionalismus. Když to dělá EU, je to údajně ochrana klimatu nebo tržního prostředí. To je přepsaná pohádka pro dospělé,“ říká Libor Vondráček, předseda Svobodných.

Ale tím to nekončí. Od ledna 2026 plánuje Brusel spustit tzv. uhlíková cla (CBAM) – podle Vondráčka jde o ekologickou kamufláž daně, která má ve skutečnosti jen zalepit děravý rozpočet EU. „Zabili jsme vaší firmě kozu emisními povolenkami, tak ji zabijeme i Američanům a Číňanům. Aby průmysl neprotestoval,“ uvedl.

Proč to EU dělá? Peníze, moc a ideologie

Vondráček nenechává nikoho na pochybách: ekologická agenda je jen zástěrka, jak Brusel vytahuje další peníze z kapes občanů i firem. „Unie potřebuje víc peněz, ale členské státy už nechtějí platit. Tak si Brusel vymýšlí vlastní daně a cla. A lidem tvrdí, že je to pro planetu. Jenže planeta z toho nevidí ani cent,“ varuje předseda Svobodných.

Připomíná také obří půjčku ve výši 750 miliard eur z roku 2020, která už je dávno pryč. A další půjčka by bez nové „katastrofické“ záminky neprošla. „Peníze z roku 2020 EU už rozfrcala. Teď potřebuje nový důvod, jak si půjčit znovu. Straší válkou, klimatem, covidem – čímkoliv, co prodá další tuny dluhu. Ale kdo to zaplatí? My všichni,“ zlobí se Vondráček.

Podle předsedy Svobodných je evropská obchodní politika propojená s jinými destruktivními nástroji: emisními povolenkami, uhlíkovými daněmi, bruselskými dotacemi a cenzurou. „Brusel dlouhodobě šlape po ekonomické prosperitě, aby mohl jako Otesánek požírat peníze, které by ještě nedávno zůstaly tam, kde vznikají reálné hodnoty,“ myslí si Vondráček.

A média? Ta prý už dávno neslouží veřejnosti, ale režimu. Evropská komise plánuje v rámci Evropského aktu o svobodě médií (EMFA) dotovat „ta správná média“.

„Ta ‚správná média‘ dostanou peníze. A ta špatná? Těm se zakroutí krkem. Cenzura se dnes neprovádí tanky, ale granty,“ upozornil předseda Svobodných, kteří pro letošní parlamentní volby spojily síly s SPD, Trikolorou a PRO.

„Válka není mír. Otročina není svoboda. Nevědomost není síla. A celní válku spustila EU,“ zdůraznil Vondráček, který vyzývá k probuzení. Přestaňme věřit moderním pohádkám, kde zelený drak v Bruselu zachraňuje svět a Trump ho ničí. Pravda je totiž přesně opačná – a účty platíme my.