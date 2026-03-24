Zmáčknout Evropu. Analytik vidí u Trumpa plán

Americko-izraelský útok na Írán vedl mimo jiné k takřka úplněmu zavření Hormuzského průlivu. Se svolením Íránu proplují jen ty tankery, které z jeho pohledu neslouží nepřátelům. V praxi to znamená, že průlivem proplouvají jen jednotky procent z počtu plavidel, které oblastí proplouvaly v dobách míru. To představuje problém pro transport ropy z Perského zálivu. Z pohledu celosvětové produkce jde asi o jednu pětinu obchodu s ropou.
Nezávislý analytik Shanaka Anslem Perera však upozorňuje, že přes Hormuzský průliv neproudí zdaleka jen ropa. Ropa, které má řada zemí, v čele s USA, strategické zásoby. Přes Hormuzský průliv procházejí také hnojiva, případně suroviny potřebné k výrobě hnojiv. Konkrétně jde o asi jednu třetinu světové produkce hnojiv. A jen díky hnojivům se na planetě uživí tolik miliard lidí, kolik jich na planetě Zemi žije.
„Katarský komplex QAFCO v Mesaieedu je největším vývozcem močoviny na jednom místě na zemi, s roční kapacitou 5,6 milionu tun,“ napsal Shanaka Anslem Perera. Močovina je vysoce koncentrované (46 % dusíku) granulované dusíkaté hnojivo, ideální pro základní hnojení před setím/výsadbou.
„Saúdskoarabská společnost SABIC Agri-Nutrients produkuje ročně zhruba 5 milionů tun močoviny. Ma'aden vybudoval kapacitu fosfátů přesahující 7 milionů tun. Společnost Fertiglobe ze Spojených arabských emirátů provozuje v regionu 6,6 milionu tun. Ománská společnost OMIFCO dodává přibližně 1,65 milionu tun výhradně do Indie. Před válkou patřil Írán k největším světovým vývozcům močoviny s ročním objemem zhruba 5 až 6 milionů tun,“ pokračoval Anslem Perera.
Shanaka Anslem Perera konstatoval, že zastavení plavby lodí s hnojivy povede k nižší produkci potravin, to povede ke zvýšení cen potravin a k růstu inflace a v konečném důsledku i ke společenské nestabilitě v různých částech světa.
A krátkodobě může neprůchodnost Hormuzského průlivu donutit Evropany, aby nakoupili více plynu z USA, což by nepochybně potěšilo 47. prezidenta USA Donalda Trumpa. Proto podle Anselma Perery zatím válku v Íránu neukončil.
„Prezident Trump právě řekl 450 milionům Evropanů: Podepište mou dohodu do čtvrtka, nebo vám přeruším dodávky plynu. A pokud si myslíte, že je to impulzivní, nevěnujete tomu pozornost. Toto je nejpromyšlenější energetická hra v americké historii. Trumpův velvyslanec při EU právě parlamentu řekl: Ratifikujte obchodní dohodu v hodnotě 750 miliard dolarů bez dodatků do čtvrtka 26. března, nebo ztraťte ‚výhodný přístup‘ k americkému LNG,“ napsal analytik.
A hned svou myšlenku rozvinul.
„V sobotu večer Trump zveřejnil 48hodinové ultimátum, v němž pohrozil zničením íránských elektráren. Nešlo o Írán. Šlo o ceny ropy. Potřeboval je dostatečně vysoké, aby vyděsil Evropu a donutil ji ratifikovat dohodu o zkapalněném zemním plynu (LNG), ale ne tak vysoké, aby se američtí spotřebitelé před volbami v polovině volebního období vzbouřili. Ultimátum v neděli vystřelilo cenu ropy Brent nad 113 dolarů a cenu ropy WTI nad 100 dolarů. V pondělí ráno Trump zveřejnil zprávu o ‚produktivních rozhovorech‘ a na pět dní pozastavil útoky na elektrárny. Cena ropy se během několika hodin propadla o více než 10 procent. Cena ropy dosáhla 89 dolarů. Index S&P vzrostl o 2 biliony dolarů,“ pokračoval Anselm Perera.
Trump chce zkrátka a dobře sérií hrozeb a pozdějším zmírněním hrozeb vytvořit na Evropu tlak a učinit ji na Spojených státech více závislou.
BREAKING: President Trump just told 450 million Europeans: sign my deal by Thursday or I cut your gas. And if you think this is impulsive, you are not paying attention. This is the most calculated energy play in American history.— Shanaka Anslem Perera ? (@shanaka86) March 23, 2026
