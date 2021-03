Změnu nečekejte, prozradil Hamáček. A přeladil na uprchlíky

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po jednání Ústředního krizového štábu potvrdil, že v dohledné době se tvrdé restrikce rozvolňovat nebudou a potrvají minimálně do Velikonoc. „Bude to záležet na zaplnění nemocnic a hlavně jednotek intenzivní péče, tam ta čísla musí klesnou minimálně o polovinu, jinak to nepůjde,“ prohlásil Hamáček. Kromě covidu překvapil také informací, že jako ministr vnitra na evropské úrovni dále pracuje na boji s ilegální migrací do Evropy.

Na úvod tiskové konference Hamáček poděkoval občanům, že dodržují opatření, přestože jsou velmi přísná a omezující. „Právě díky dodržování těch opatření počet nových případů klesá, byť pomalu. Ten pokles je velmi mírný, ale podařilo se otočit tu křivku, a to díky právě přijatým opatřením," uvedl Hamáček a dodal, že na zatížení nemocnic se to zatím bohužel projevit nestihlo.

„Představovali jsme si rychlejší pokles, z mého pohledu je tam ale vliv plošného testování ve firmách, které ta čísla navyšují. To plošné testování pokládám za úspěch, odhalilo skoro 15 tisíc těch, kteří by normálně dál chodili do práce a tu nemoc šířili, nicméně je to nových 15 tisíc, které jsme předtím neviděli, a proto opticky zpomalují ten pokles,“ vysvětlil statistiky Hamáček.

Vzhledem k situaci v nemocnicích Ústřední krizový štáb zažádal o další dodávky medicinálního kyslíku pro nemocnice. „Chceme mít jistotu, že v žádném okamžiku nenastane problém se zásobováním kyslíkem,“ pokračoval Hamáček s tím, že ve čtvrtek proběhne jednání vlády, kde ministr zdravotnictví Jan Blatný oznámí další pravděpodobný postup.

„Pokud budeme žádat naše občany o další strpění těch opatření, tak jim musíme říci, kde je ta hranice pro případné rozvolňování a změny opatření. To je pro Ministerstvo zdravotnictví hlavní úkol, dále také úprava systému PES, která by měla být hotova do příštího týdne,“ řekl dále ministr vnitra.

V opatřeních podle něj není možné v příštích dnech čekat nějaké výrazné změny, v úvahu připadá například povolení pohybu v okresu za účelem sportu a rekreace. „To je dnes vázáno na obec, ale podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví zatím není důvod ten systém okresních uzávěr měnit. Proto jsem ministra Blatného požádal o konkrétní čísla a grafy, jak je ten systém funkční, abychom věděli, že jeho prodloužení má smysl,“ uvedl Hamáček, že opatření se nejspíše v dalších týdnech měnit nebudou.

Tvrdý lockdown podle něj bude trvat určitě až do Velikonoc a teprve tehdy se bude zvažovat větší rozvolnění. „Ale bude to záležet na zaplnění nemocnic a hlavně jednotek intenzivní péče, tam ta čísla musí klesnout minimálně o polovinu, jinak to nepůjde,“ řekl Hamáček s tím, že hrubým číslem pro rozvolnění budou tři tisíce covidových pacientů v nemocnicích.

Hamáček na tiskové konferenci poté opustil téma covidu a plynule přešel k jednání ministrů vnitra Evropské unie ohledně migrace. „To téma samozřejmě vzhledem k epidemii ustoupilo do pozadí, ale je přetrvávajícím problémem. Já jsem společně s dalšími kolegy požádal předsedkyni Evropské komise Ursulu Von Leyenovou, aby zvýšila snahy ohledně návratové politiky směrem k zemím třetího světa. V podstatě nám jde o to, aby ty země více spolupracovaly s návratem nelegálních migrantů. Pokud by nespolupracovaly, chceme, aby se to projevilo na vízové politice,“ osvětlil Hamáček.

Věnoval se také návrhu volebního zákona, který nyní projednává Poslanecká sněmovna. „Já to vidím tak, že se ve Sněmovně a také v Senátu rýsuje konsenzus ANO a ODS na návrhu poslance Marka Bendy (ODS). Je to jedna z možností, ale my jsme jako Ministerstvo vnitra navrhli ten nejspravedlivější model, ale samozřejmě Sněmovna může zvolit ten model jiný. Ani to by mi ale nevadilo, pokud to bude odpovídat nálezu Ústavního soudu,“ prohlásil předseda ČSSD.

