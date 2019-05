Zmlácení Ladislava Jakla: Láska se vyznal, že ho nesnáší, Tabery peskoval Klause za komentář

Ladislav Jakl byl podle svých vlastních slov napaden v metru. Prý byl napaden za to, že si dovolil kandidovat do Senátu z hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Miroslav Kalousek útok na Jakla ostře odsoudil. Označil ho za „odporný, zbabělý a nepřijatelný“.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bezpečnostní expert se ke Kalouskovi přidal. Na sociální síti Facebook zdůraznil, že fyzické útoky do politiky rozhodně nepatří, a to bez ohledu na to, vůči komu je násilí právě pácháno, zda je to někdo, kdo nám není po chuti, nebo je to někdo, s kým sympatizujeme.

„S panem Jaklem se osobně neznáme. Jeho napadení je ale něco, co by bez ohledu na politickou příslušnost, národnost či názory u nás nemělo mít v žádném případě místo. Tento ohavný čin by měl probudit ty politiky, kteří sémě nenávisti účelově, někdy možná jenom z prostinké hlouposti zasévají. A ty, kteří tak nečiní, aby se proti tomu velmi výrazně a hlasitě ozývali,“ požádal.

Senátor Václav Láska taktéž na sociální síti Facebook poznamenal, že k útoku na poslance Dominika Feriho se zdráhal vyjadřovat, reakce Facebooku na toto napadení mu nicméně přišla dost silná. O to víc ho však překvapilo, že po útoku na Jakla mnozí uživatelé Facebooku mlčeli a mlčí.

„Namlátili Ladislavu Jaklovi. A Facebook zatím mlčí. Čest výjimkám jako třeba Petr Bittner, Milion chvilek pro demokracii a někteří další, kteří útok okamžitě odsoudili. A v komentářích se to nesetkalo úplně s pochopením… co teď? Jasný, že mě napadá, jestli se to vůbec Jaklovi stalo. Jak se to stalo, proč se to stalo. Jestli fakt u toho útočníci říkali, že to má za kandidaturu za SPD. Byl tam politický motiv? Jenže můžu o tom teď veřejně pochybovat, když obdobné pochybnosti o napadení Feriho se setkaly s jednoznačným odsudkem? A to se třeba některé pochybnosti, jako údajné použití nože, ukázaly oprávněné. No, nemůžu. Styděl bych se za takovou veřejnou spekulaci. Měli bychom zachovávat v určitých situacích stejný metr. A reakcí na napadení Feriho jsme nastavili metr pro napadení jakéhokoliv politika. A to sakra vysoko. Teď bychom ho měli dodržet, nechceme-li se dočkat oprávněných výtek druhé strany, že se chováme nespravedlivě. Že co nám jednou vadí, podruhé relativizujeme,“ zdůraznil.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šéfredaktor Respektu Erik Tabery útok odsoudil. Jaklovi doporučil, aby se obrátil na policii, protože podobné útoky není dobré přecházet bez povšimnutí. Zaznamenal však také reakci poslance Václava Klause mladšího na napadení Jakla a neodpustil si poznámku.

„Václav Klaus ml. na Facebooku napsal: ‚Tenhle teror a nesnášenlivost je čím dál více rozdmýcháván. Tiskem a médii, darebáky, kteří posílají politické školitele mládeži do škol, rádoby „západními“ elitami.‘ I on by tedy měl být policií vyslechnut, protože evidentně útočníky zná a mohl by pomoci k jejich odhalení. Pokud nemá na policii či Ladislava Jakla kontakt, rádi ho zprostředkujeme. Tím zlehčuji jen slova Václava Klause ml., v žádném případě útok sám. Policie se musí na každý pád o případ zajímat.

Mgr. Václav Klaus



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Plesl se nikomu nesměje, PL řekl: Tragédie, co se stalo Kalouskovi. Blaško? Šok pro pravdolásku. Štětina patří na východ Ukrajiny Okamura: Sluníčkářské politické násilí, terorismus a nenávist pronikly i do Česka Kalousek: Útok na Ladislava Jakla pokládám za odporný, zbabělý a nepřijatelný Klaus st. ke zmlácení Jakla: Skončí to jak za Hitlera! Vy, co jste prohráli volby... Toto nedovolíme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp