Znásilnění Češky Ukrajincem: Čím dál hůře. Železný kosí policii. Rajchlovo varování naplněno

Obviněný muž vylákal v úterý v noci dívku na procházku kolem řeky v obvodu Doubravka. Podle neoficiálních informací jí je 15 let. "Jelikož se dívka s mužem po určitou dobu znala, souhlasila. Po chvíli změnil muž směr a nečekaně se vydal do nedalekého lesíku. Dívce svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Následně ji způsobil ještě řezné zranění a vyhrožoval smrtí. Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel," popsala případ ve čtvrtek policie. Dívka podle ní předstírala smrt, což jí zřejmě zachránilo život. Po mužově odchodu se dostala z místa pryč a zavolala si zdravotnickou záchrannou službu.

"Nad rámec již uvedeného můžeme z naší strany potvrdit, že obviněným je cizinec, který zde dlouhodobě žije. Stále platí, že názory jsou jedna věc a šíření nenávisti věc druhá. Nikomu to nepomůže. Nenávist je nepřijatelná a naší povinností je prošetřit všechny trestné činy," uvedla dnes policie v reakci na ohlasy lidí na sociálních sítích. Lidé totiž volají po přísném trestu a hovoří i o svolání demonstrace namířené proti Ukrajincům.

PLZEŇSKÝ KRAJ-Znásilnil dívku, vyhrožoval jí smrtí, způsobil jí řezné zranění a poté ji zabalil do pytle a shodil ze srázu. Do pár hodin jsme podezřelého zadrželi a obvinili z vraždy a znásilnění. #policieplk https://t.co/AHRL7F6zec pic.twitter.com/XNbJQtdxiB — Policie ČR (@PolicieCZ) August 10, 2023

"Skvělá práce Policie ČR v Plzni. Dle serveru Novinky.cz to policii nahlásili záchranáři. Ne oběť. Člověka zrovna v tyto dny napadne leccos. Tak. A teď si klidně policejní hodnostáři MBA na mě uboze stěžujte. Jako loni. A klidně u toho uboze lžete. Jako loni. J.," poznamenal k události moderátor veřejnoprávní televize Jakub Železný.

Skvělá práce @PolicieCZ v Plzni. Dle @novinkycz to policii nahlásili záchranáři. Ne oběť. Člověka zrovna v tyto dny napadne leccos.

Tak. A teď si klidně policejní hodnostářiMBA na mě uboze stěžujte. Jako loni. A klidně u toho uboze lžete. Jako loni. J.https://t.co/9ygxm3TDJO — Jakub Železný???? (@JakubZelezny) August 10, 2023

"Včera došlo v Plzni k obrovské lidské tragédii. Osmnáctiletý Ukrajinec brutálně znásilnil, těžce zranil a pokusil se zavraždit patnáctiletou dívku. Mé prostřední dceři bude 15 let v prosinci. Jen myšlenka na to, že by se jí přihodilo něco podobného, je pro mě tou nejhorší noční můrou. Hluboce soucítím s ní i s její rodinou. Současně se ale obávám, že nyní sklidíme plody hloupé a laciné plody krátkozraké politiky naší vlády a našich médií. Seznam samozřejmě v duchu své ultrakorektnosti nepíše o Ukrajinci, nýbrž o "mladíkovi, údajně cizinci". Lidé začínají organizovat na sociálních sítích protestní skupiny, a tak reálně hrozí, že onen tlakový hrnec napěchovaný frustrací a negativními emocemi nám nyní vybuchne do obličeje," komentoval událost na svém facebookovém profilu šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

"Už vidím, jak ti samí pokrytci, kteří se bili za to, aby zde nemohly hrát ruské tenistky, aby zde nemohla zpívat Anna Netrebko a aby byl zakázán start ruských sportovců na olympiádě, budou nyní apelovat na právem rozhořčené občany naší země, aby "za žádnou cenu neuplatňovali princip kolektivní viny". Lidé je už ale nebudou poslouchat. Právě proto, že to byli oni, kdo zcela krátkozrace princip kolektivní viny velmi tvrdě uplatnili. A nyní se jim tato jejich laciná gesta, jejichž cílem nebylo nic jiného než získat laciné politické bodíky u jejich stejně fanatických voličů, vrátí zpět jako bumerang. Ti všichni Pospíšilové, Rakušanové, Pekarové-Adamové a jim podobní farizejové nyní mohou leda mlčet a doufat, že se tato bouře nějak přežene," dodal.

"Pokud někdo znáte rodinu oné dívky, tak jim prosím vyřiďte, že jsem připraven jim právně pomoci. Samozřejmě zdarma. Když se jako otec stejně staré dcery jen na pár vteřin snažím vcítit do toho, co nyní musí prožívat, tak mi je z toho neskutečně úzko. A tohle je to nejmenší, co bych pro ně mohl udělat," zakončil.

Na nebezpečí kolektivní viny upozorňuje i komentátoř Jiří X. Doležal. "Celou českou společnost čeká zátěžová zkouška: nesmíme na základě toho odporného zločinu jedince paušalizovat. Provedl to JEDEN Ukrajinec, ne všichni Ukrajinci," poznamenal na twitteru. Celou českou společnost čeká zátěžová zkouška: nesmíme na základě toho odporného zločinu jedince paušalizovat. Provedl to JEDEN Ukrajinec, ne všichni Ukrajinci.https://t.co/XeUJnjdpUT — Jiří X. Doležal (@jirixdolezal) August 11, 2023

