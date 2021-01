Zranit se na Šumavě? Pozor, hrozí, že se pomoci hned nedočkáte. A nejen kvůli covidu

Stane-li se vám v západočeské části Šumavy nějaký úraz, může se přihodit, že se lékařské pomoci hned tak nedočkáte. A nemůže za to záchranka. Zpackaný prodej sušické městské nemocnice a její zpětný odkup, problematická údržba silnic při nepřízni počasí a neschopnost vyjednat aktuální pomoc z bavorské strany, to všechno může být limitujícím faktorem. Covid je pak už jen jakási třešnička na dortu…

Také hustota zubních lékařů je zde na úrovni první republiky, o pediatrech a třeba psychiatrických specialistech nemluvě.

Kdo se komu podívá na zoubky

Vraťme se ke stomatologii. Zatímco se šéf příslušné odborné lékařské komory docent Šmucler zabývá promořeností populace a kovidovou chřipečkou, stav chrupu u našich dětí a starších občanů začíná být tristní. A to nejen z důvodů ceny za výkon, ale také dostupnosti příslušné péče. A k tomu k „zubákovi“ ještě rádi jezdí sousední Němci (nyní naštěstí díky lockdownu nikoliv), neb „za čárou“ jsou zákroky extrémně drahé, a to se týká i „obyčejné“ amalgámové výplně.

„K ošetření dítěte musím mít pomalu jeho vlastní svolení, a když je ten pacient ještě nepokojný a nedá si říci od rodičů, raději jej posílám do fakultky v Plzni, kde zákrok udělají pod anestetikem,“ říká jeden ze zubních praktiků, který nechce být za žádnou cenu jmenován, neboť pak by jej stihl hněv „tabuizovaného“ docenta.

Proč se tím zabýváme nyní, v době vrcholící pandemie? I nyní lidi bolí zuby a vypadávají plomby.

(ne)padejte…

A také si lámou nohy a ruce na uklouzaných chodnících a problematických silnicích, byť šéf lékařské komory Kubek varuje před jakýmkoliv pohybem na horách, aby se nemocnicím nepřitížilo. Jenže jaksi s prominutím spadnout můžete i z postele, že…

Samozřejmě že dostupnost péče závisí na údržbě silnic. Čekání na kovidovou sanitku s bílými anděli tak může být fatální. „Který blb rozhodl, že se sněhové zábrany nestaví kolem silnic?“ táže se jaksi sám pro sebe jeden z mnoha starších řidičů, kteří se každé ráno pokoušejí dostal z vesnice, kde bydlí, do města, kde pracuje. „Jen chorou palici nenapadne, že chemický posyp bez pluhu je past na řidiče, a tam, kde sypat nejde, může auto silničářů projíždět vesele každých pět minut sem a tam, mít svěřený pidiúsek v délce co oko dohlédne a stejně při horském svěžím větru ‚to nedá‘. Dá to ale jistě údržba silnic, která příslušnému krajskému úřadu předloží účty, jež ‚vláda Plzeňska‘ či jiného příslušného kraje chutě proplatí…“

Už jen dodat zátarasy a vlčáky

Přestože kraj nyní řídí vysokoškolská pedagožka se zkušenostmi nejen ze zdravotnického školství, aktuální pomoc z dostupnější, a hlavně lépe udržovanější německé strany, co se týká covidu, je ve hvězdách a vyjednávání spinkají s odkazem na nefunkční ministerstvo. Možná by bylo dobré připomenout, že existuje bezpočet oboustranných příhraničních jednání a dokonce uskutečněných akcí a převozů, ovšem z doby předkovidové. To, o co se snaží karlovarský hejtman a realizuje hejtman jihočeský, to v západočeské části zdá se chybí. „Co chcete od šedé myšky, která byla neviditelnou v Parlamentu a je bezvýraznou a bezvýznamnou i tady,“ říká klouzající se člověk před Krajským úřadem ve Škroupově ulici v Plzni. „Hlavně, že se hovoří o zdejším depu jako exkluzivním místě pro vakcinaci, ale to se přihraje místnímu odeesáckému kmotříkovi,“ pokračuje jistě znalý občan. „Patrně závidí pronajímateli letňanského výstaviště, kde je dnes postavený plně vybavený a funkční lazaret, který se ale asi nespustí, protože nejsou lidi. Proč tam teda to všechno je, ví jen ministerští mameluci,“ rozpálí se doběla aktivista.

Vraťme se na Šumavu, kde probíhá boj na více frontách. Hoteliéři a restaurace mají zavřeno, a s nimi jsou uzamčeny i toalety a umývárny. Kdo může, ten si maže dezinfekcí ruce a pak koná potřebu za nejbližším stromkem, který unikl vánočnímu klestění, načež následně třímá v ruce hranolky z plastového boxu, který pak svižně odhodí v dál, protože na odpadkové koše a pytle nikdo nevzpomněl, když je ten lockdown.

Příroda děkuje, pokutovaní též

Neuvěřitelné! Strážci přírody již rozdali první mastné několikatisícové pokuty za pohazování odpadků v národním parku nebo za nedovolené bruslení na Černém jezeře. Rovnou a cash. Kdežto policisté posílají hříšníky na přestupková oddělení městských úřadů, které mají volný termín někdy za půl roku. Anebo za nenošení roušek, odstupů zas k orgánům hygieny, která to vyřídí až při pandemii jiným virem, protože je totálně zahlcena trasováním. „Stal se zázrak!“ konstatuje paní středního věku. „Zmizelo všechno – tubera, která především díky zahraničním dělníkům se opět rozšiřovala, najednou zmizela! Možná zmizely i pohlavní nemoci, ale jistojistě salmonela, legionela a další nakažlivá svinstva. Ten covid je tak agresivní, že sežral i své konkurenty,“ nezapomíná na černý humor ona dobrá žena.

Narkomani ostrouhají?

A tak nevím, jestli je nějaká dobrá zpráva. Asi ne. I ta poslední, kterou jsme obdrželi, je poněkud úsměvná, i když fakticky spíše hořká. Charita a neziskovky zdvihají varovný prst. I jim docházejí injekční stříkačky a jehly, které rozdávají drogově závislým. Také prý doplatí na ekonomický propad.

A ještě k té zmíněné nešťastné sušické nemocnici, kterou snad musel někdo proklít do pekel horoucích: Je to unikátní – tady mají spousty místa! Nikdo zde totiž nechce pracovat. Ale možná, že se zde uskuteční nový vítaný projekt – tady se antirouškaři a odmítači covidu doopravdy na vlastní oči přesvědčí, že nemocnice jsou poloprázdné.

Bude to tedy boj na více frontách… Zda z něj vyjdeme se štítem, nebo na štítě, jest otázkou, kterou se (ne)zabývají politologové, ale prostí občané, čelící dennodenní drsné realitě.

