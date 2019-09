Zrušit státní maturitu, zaznělo z Českého rozhlasu. Žáci by se měli učit hlavně kreativitě

Odborník na testování vědomostí studentů a spoluzakladatel projektu Kalibro Oldřich Botlík je proti povinné státní maturitě z matematiky, a dokonce by státní maturitu z matematiky úplně zrušil. Bývalý učitel gymnázia s vystudovanou Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy si myslí, že státní maturita je v současné podobě příliš složitá a nesložilo by ji ani 90 % žáků. Navíc podle něj postrádá smysl a jen zbavuje učitele odpovědnosti za vymýšlení nových forem výuky.

Podle Botlíka by neměla být povinná ani z matematiky, ale třeba ani z českého jazyka. „Státní maturita by vůbec žádná být neměla. To, co se vybírá jako minimum, není minimum a je to vybíráno nesmyslně,“ kritizoval současnou podobu maturit v rozhovoru na Českém rozhlasu.

„Maturanti z matematiky mají velké potíže s řešením slovních úloh, nedají dohromady jejich řešení. Dokážou občas vyřešit nějaké vzorce, ale nerozumějí jim a nedokážou je sami sestavit,“ říká Botlík s tím, že takový postup nemá žádný smysl. „Školství má být rozmanité, není nutné se třeba věnovat věcem, které můžou vyřešit počítače,“ nabádá Botlík k tomu, že není důležité vypočítat vzorec, ale porozumět mu a sestavit ho.

U státních maturit z matematiky je ale podle něj problém v tom, že se ani moc jinak sestavit nedají. „Osnovy totiž jasně říkají, co tam má být,“ říká bývalý učitel na gymnáziu s tím, že osnovy vycházejí z rámcových vzdělávacích plánů. „Rámcové vzdělávací plány se vytvářejí pro učitele, a ne pro žáky. Matematici totiž nechtějí, aby se matematické úkoly řešily třeba na mobilu nebo tabletu, protože by jim ubyly hodiny,“ popisuje situaci Botlík a dodává, že mnoho učitelů ani nic jiného kromě vzorců neumí.

Podle Botlíka by se ale žáci měli učit zejména kreativitě v řešení různých úloh. „Mobily a tablety vypočítají ty vzorce a vytvoří grafy, ale stále je tam potřeba lidská kreativita, hledání jednoduchých řešení. Žáci by měli umět právě toto, řešit slovní úlohy, hledat řešení reálných situací do života, ne se učit vzorečky, které za vás může vypočítat Excel,“ předkládá svoji vizi Botlík.

Problém státních maturit je prý nutnost centrálního hodnocení příkladů. „Problém je to centrální hodnocení, kde se musí určit jedno správné řešení. Třeba by pomohly úlohy, které nemusejí mít jedno konkrétní řešení, ale takové, které ukážou, jak žáci postupují,“ navrhuje expert na vzdělávání.

To, že se státní maturita z matematiky stane povinnou, prý klesající zájem o předmět spíše prohloubí. „Když je to povinné, tak se učitelé zbaví odpovědnosti za to, učinit výuku zajímavou a žáci se to učí z nutnosti, a ne ze zájmu,“ říká Botlík s tím, že počty žáků, kteří si vybrali maturitu z matematiky, stále klesá. „Já sám bych si možná teď vybral radši angličtinu než matematiku,“ prohlásil.

Řešením zvýšení zájmu o matematiku by podle Botlíka měla být změna koncepce výuky. „Musí se ukázat, že to, co se učí, mohou použít v reálných situacích, a ne dávat nesmyslné příklady,“ radí Botlík s tím, že by matematici měli více pracovat s moderními technologiemi a zapojovat do výuky mobily, tablety nebo počítače.

autor: jma