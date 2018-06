Zvrácenost, porno, vlajka ve vagině a Kundí orgie. Havel znásilňující židovského chlapce. Slušní lidé protestující proti představení v Brně debatovali o tom, co se dělo na jevišti

Anketa Bude Miroslav Kalousek zvolen do příští Poslanecké sněmovny? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 5180 lidí

Během večera, který moderoval publicista Michal Semín, vystoupili představitel skupiny Slušní lidé Ludvík Kummer, předseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník a Ladislav Jakl z Institutu Václava Klause.

Semín na úvod poděkoval Slušným lidem za jejich protest, který vyprovokoval mnoho lidí, aby se k uvedenému představení vyjádřili.

Vagina ve vlajce a otevřené sexuální praktiky a svatá noc

Nejprve promluvil Ludvík Kummer z politického hnutí Slušní lidé, který se protestu v divadle zúčastnil a který přiblížil, co se tam dělo. Hra se ho prý osobně dotkla. Vyvracel „zlá tvrzení, že Slušní lidé nechodí ani do kostela“. Rád by osobně řekl Tomáši Halíkovi, u kterého absolvovl přípravu na biřmování, že to není pravda.

Řekl, že Slušní lidé byli jediní, kteří se takto rázně postavili proti této „ohavnosti“. Brněnské biskupství se dle něj snažilo být neviditelné a křesťanské strany vznesly jen slabý protest.

„Herečka ukázala své intimní partie, pozdější sklad rekvizit. Hlavně, že její vlasy v hidžábu zůstaly skryty zvědavým pohledům,“ ironizoval Kummer. Hlavní podnět pro to, že Slušní lidé vstoupili na pódium byla scéna, kdy si herečka z vaginy začala vytahovat českou vlajku. Jeho osobně nejvíce rozzlobilo, že při otevřených sexuálních praktikách na jevišti hrála píseň Tichá noc, svatá noc, která je spojena s Vánocemi a nejposvátnější událostí lidských dějin. Tvůrci hry ji svou „zvráceností“ znesvětili. Hra je podle něho „promyšleným útokem na základy naší společnosti a civilizace“. Představení bylo „nechutné“, „jak z hampejzu“.

Kummer řekl, že ze strany Slušných lidí nedošlo k žádnému násilí a nikdo nebyl napaden a dodal, že nechtěli vyvolat konflikt, pouze chtěli prostestovat. Vytvořili lidský řetěz a postupně postupovali po jevišti, čímž hercům znemožnili, aby dále hráli. Muž, který se nahý před ně postavil, podle něj patrně čekal, že vyprovokuje ránu, po deseti minutách se oblékl. Dodal, že svlečená dáma přinesla větší estetický zážitek než svlečený muž. Jedná se prý o zelenou aktivistku.

Úchylové. Biskup Cirkle mlčel

Řekl, že z 240 míst v hledišti měli třicet Slušní lidé a asi deset spřátelení mladí katolíci, čili zbývalo 200 na ty, kteří sami přišli na představení. „200 úchylů na 400 tisícové město není zas tolik,“ smál se.

Pořadatelé přivolali policii s tím, že je spáchán přestupek ve formě porušení Návštěvního řádu divadla, Slušní lidé oponovali, že bylo porušeno hned několik zákonů. Když je policie vyzvala, aby se legitimovali, tak dobrovolně šli.

Intendantka divadla dle něho vyhrožovala požadováním úhrady za škody za zmaření představení. Doplnil, že konvertovala k židovství a její manžel je praktikující muslim. To se podle něj podepsalo i na dramaturgii festivalu.

Martin Glaser je prý příkladem umělce, podle něhož mu svoboda uměleckého projevu dovoluje vše. Včetně povinností občanů přispívat mu na to finančně. Žádné divadlo podle Kummera ale není nad zákonem a nemá právo urážet cítění lidí. Připomněl též, že počet předplatitelů divadla klesl o třetinu. Připomněl reakci Romana Jocha, když Glaser označoval protestující za fašisty, že když toto bude označovat za fašismus, tak si řada lidí řekne, že fašismus je vlastně fajn.

Kummer připomněl, že Glaserovi byl mandát prodloužen radou města o pět let. „Co pan Glaser na pana primátora, který se proti tomu původně postavil, ví?“ dodal s tím, že pokud budou Slušní lidé zvoleni v komunálních volbách, pokusí se odvolat Glasera. Dále řekl, že Glaser je homosexuál stejně jako režisér Frljić. „Tito lidé mají zákonitě zkreslené vidění světa, které se nám snaží vnucovat,“ řekl Kummer.

Kummer připomněl, že náměstek primátora Matěj Holan se nechal veřejně bičovat a nechal se i vyfotit nahý.

Kummer poděkoval kardinálu Dukovi, který podpořil Slušné lidi. „Tomáš Halík musel vidět hru dvakrát, což sám řekl,“ smál se Kummer. Zklamalo ho chování brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, který nehájil Ježíše Krista a mlčel, podobně jako křesťanská média Rádio Proglas a TV Noe.

O Břetislavu Rychlíkovi, který o Slušných lidech říkal, že jsou náckové, řekl, že vypadá jak bezdomovec. Též ho zaujala reakce J. X. Doležala na TV Prima, kde prý řekl, že Slušní lidé jsou „hovada, která nemají právo protestovat“.

Michal Semín krátce glosoval vystoupení každého panelisty. Podle něj přestavení nemělo nic společného s kulturou, která je spojena se slovem kult, neboli úcta. Tam šlo jen o znesvěcení, poplivání, zlobu a útoky. Šlo podle něj o zneužití kultury pro politické účely v duchu frankfurtské školy neomarxismu, kdy marxisté zjistili, že neosloví dělníky, ale lidi z univerzit, divadel a médií, a s jejich pomocí uskuteční revoluci. Též dodal, že Slušní lidé nikoho nenapadli, ale naopak byl napaden jeden protestující katolík blízký Bratrstvu svatého Pia X. a nyní se zvažuje trestní oznámení pro ublížení na zdraví.

Naše svoboda není vaše svoboda

Bývalý tajemník prezidenta Klause Ladislav Jakl vyslovil myšlenku, že je s podivem, kolik lidí je schopno trestat člověka za názor, že není správné trestat člověka za názor. Připomněl své starší texty, v nichž psal proti tomu, aby policie zasahovala proti soukromým koncertům neonacistů. Podle něj tam nebyla žádná hrozba pro společnost, protože se jednalo o soukromou akci pozvaných lidí. Kvůli tomu byl označen za nacistu.

Připomněl dvojí metr, kdy je opěvován John Lennon a jeho komunistický manifest zhudebněný v písni „Imagine“ či vrah a terorista Che Guevarra.

Pak dodal, že později v pravoslavném chrámu vystoupila „romantická recitační skupina Kundí orgie“ (Pussy Riot) a ti samí lidé, kteří chtěli svobodu slova před tím omezovat, nyní svobodu projevu Pussy Riot hájili. Existuje tedy dvojí metr, kdy svoboda náleží jen někomu, kdy za nášivku na bundě můžete jít sedět, ale tričko s vrahem Che Guevarrou nosit můžete a jmenuje se po něm i několik barů.

Urážení státního symbolu je politikou a veřejným zájmem města Brna

Pokud jde o představení, řekl, že šlo o příšernou divadelní hru za veřejné peníze. Podle něj mají být veřejné peníze, které platí občané, používány jen pro financování věcí, které jsou ve veřejném zájmu. Divil se, jak by mohlo být ve veřejném zájmu, že „pornoherečka vyndala ze svého skladu rekvizit (míněna její vagina – pozn. red.) národní symbol“. Toto má být státní politikou? K tomuto má podle něj veřejnost právo se vyjádřit. Michal Semín dodal, že představení v Huse na provázku je jen vrcholek ledovce. „Kolik je takových představení financovaných z našich peněz, o kterých nevíme?“

Petr Bahník přinesl více teoretický pohled na to, co je divadlo. Divadlo je dle něj symbolem ideje, kterou chce autor předat. Herci podle něj přestali být herci, ale politickými aktivisty. Dle něj nešlo o umění, ale propagaci ideje, která má snahu rozložit naši civilizaci a zasít do ní chaos.

Připomněl myšlenku Ladislava Jakla, že liberální demokraté nebo pravdoláskaři, havlisté či neomarxisté chtějí, aby jejich ideologie byla základem ústavnosti a zakotvena vedoucí úloha jejich idelogie, kdy liberální demokracie je fakticky nemarxistickou ideologií i vládnoucím režimem.

Připomněl slova Martina Glasera, že posláním veřejnoprávního divadla je politické divadlo, které bude provokovat. Ale dodal, že Danielu Landovi by v žádném případě veřejnou finanční podporu nepodpořil. Vysvětlil princip sluníčkářů: „Ať žije svoboda, ale ta naše, ne ta vaše“. Vystoupení Slušných lidí bylo nejen právem, ale dokonce povinností občana zabránit trestnému činu. Jde o oprávněnou sebeobranu, ke které bude potřeba sáhnout i v budoucnu. Připomněl myšlenku z písně Tomáše Hameta, že „nebudeme-li na stráži, tak vůbec nebudeme“.

Sodoma a Gomora

Michal Semín řekl, že sledování pořadu ČT Newsroom je buď pro kované bolševiky nebo masochisty. Připomněl, že Václav Klaus ml. se nekál a neposypal si hlavu popelem za to, že měl společnou fotku s předsedou Slušných lidí Zdeňkem Pernicou.

Písničkář Pepa Nos označil představení v diskusi za socialistický pornorealismus. A když proti trestným činům šíření pornografie nezasáhnou světské orgány, Brno může čekat osud Sodomy a Gomory.

Bývalý diplomat Jiří Pavel Pešek řekl, že celá věc má duchovní rozměr a jedná se o duchovní boj proti tomu, který se postavil Bohu – proti padlému andělu Luciferovi. Řekl, že když je možné vše, tak proč by nemohla vzniknout hra, „kde Václav Havel znásilní židovského chlapce“. Připomněl, že vědci dokázali, že města Sodoma a Gomora byla skutečně zničena sírou. Připomněl myšlenku Alberta Einsteina, že lidstvo se vrátí k Bohu, nebo se zničí.

Evangelikální aktivista a výtvarník Václav Lamr zdůraznil, že ho uráží, když lidé, kteří nebojovali proti komunismu, se ohání svobodou slova, zatímco on byl perzekvován. Připomněl, že v roce 1991 debatoval s islamisty, kteří mu řekli, že až jich bude více, podřežou nám krky.

autor: Lukáš Petřík