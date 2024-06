Alena Maršálková: Volební studio na ČT24 hodinu před vyhlášením výsledků

Už několik měsíců se snažím názorně popsat a vysvětlit lidem, jak ČT manipuluje s veřejným míněním. Dělá to opravdu sofistikovaně a drtivá většina diváků, hlavně ze starší generace, si toho opravdu nemusí všimnout a přijme jejich postoje a názory a řídí se jimi.

Důležité je sledovat několik aspektů. V prvé řadě nás zaujme nonverbální komunikace, což jsou gesta, mimika, výraz tváře, postoj. Pak slyšíme mluvu. Jde o tón hlasu, jeho zabarvení, intonaci. Dále je důležité vyznění vstupu, rozhovoru, moderace ze studia. Svou roli má respondent, tedy ten, kdo vystupuje. A je velmi důležité, jak se k němu moderátor či redaktor chová. Jak o něm mluví, jak ho představuje a jaké otázky mu pokládá. Pokud budete velmi pozorní, pak přesně poznáte otázku nevhodnou, nepatřičnou, podprahovou či návodnou. A také je velmi důležité, jaká informace zazní v úvodu rozhovoru, reportáže či vstupu a na konci. Protože tohle nejčastěji zůstává v mysli diváka, zapamatuje si to.

V Kodexu ČT, který stále ve svých analýzách zmiňuji, je uvedeno, že: „Redaktoři České televize si musejí při vystupování ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor.“ A toto ustanovení po celou dobu volebního studia na ČT24 novináři porušovali. Vystupovali jako proevropské a provládní hlásné trouby, a navíc se ještě dopouštěli zesměšňování některých kandidátů, dnes už europoslanců, kterým pokládali podpásové otázky, zatím co svým příznivcům pokládali návodné dotazy. A bohužel ani neskrývali svůj obdiv k nim.

Mnou popsaného chování se po celou dobu nezbavil moderátor Michal Kubal, šéfredaktor zpravodajství a publicistiky ČT. Pozorný divák také zaznamenal, že s přibývajícím časem, kdy začaly prosakovat zprávy ze zahraničí, kde volby „nedopadly“, nemohl zakrýt nervozitu.

Krátce po 22. hodině začalo kolečko návštěv volebních štábů jednotlivých politických stran a hnutí. Bylo jich osm. ČT vybírala podle principu odstupňované rovnosti, který určuje že: „Klíčem ke zvaní těchto hostů jsou tradičně výsledky výzkumu volebního potenciálu a též váha kandidujících subjektů v hlavních orgánech zastupitelské demokracie, přičemž při posuzování se bere v úvahu například tradice politické strany, hnutí nebo koalice, velikost členské základny, významnost zastoupení v některé z komor Parlamentu ČR a dalších orgánech zastupitelské demokracie.“ No, kdyby podle něj ČT vybírala, pak by tam určitě nebyla SOCDEM. Není v parlamentu, neobhajovala žádný post europoslance a už vůbec nedosahovala volebního potenciálu. Ostatně to přímo v živém vysílání prohlásila také redaktorka ČT.

Je těžké objektivně zhodnotit práci jednotlivých redaktorů a redaktorek, popsala jsem několik aspektů, které by měli diváci sledovat, a pro posouzení jsem si za hlavní kritérium zvolila to, jaké dotazy pokládali a jak představovali jednotlivé kandidáty. V mé soutěži o nejstupidnější živý vstup vyhrála Barbora Kroužková, druhá byla Klára Radilová a třetí Jiří Václavek.

Co se dělo a říkalo ve volebních štábech

Daniel Takáč – ANO 2011

V úvodu bylo Takáčovi do smíchu. Po celou dobu se divně kroutil, pohyboval, jako by nebyl ve své kůži a místy se snažil být vtipný. „Tady je to v očekávání toho, jestli se bude slavit, nebo smutnit,“ oznámil v první větě a s úsměvem na tváři pokračoval, poznámkou k tiskové konferenci ANO po zveřejnění výsledků: „Ve štábu se bude přemýšlet, podle některých asi půl hodiny podle výsledků, ale dá se očekávat, že čím lepší výsledek, tak to bude spíš.“

Rozhovor vedl s Jaroslavem Bžochem a tomu položil tyto dotazy:

„Podle odhadů volebních výsledků, které chodí z jiných zemí, my jsme to u volebních místností nedělali, co z toho vyplývá o náladách voličů v Evropě, o pocitech, které promítli do svého rozhodování? Podotýkám, že konzervativní a spíše pravicové strany to vypadá, že budou posilovat.“

„Myslíte si, že když mluvíte o tom Bruselu, zrádcích v Bruselu, diktátu Bruselu, o cenzuře, já nevím… o nikým nevolených byrokratech atd., těch hesel jsem našel opravdu hodně, tak myslíte si, že těm voličům řeknete, ale my tam jdeme teď pracovat a dohadovat se, tady s těmito lidmi v zájmu ČR?“

Petr Vašek – SPOLU

Od úvodního slova redaktora Vaška to byla óda na EU a koalici SPOLU. Ale bylo velmi zajímavé, že zmínil také to, že s přibývajícím časem a vývojem v jiných zemích, se ve štábu změnila očekávání. „Hlavní cíl je vyhrát volby a trošku ubrali od těch očekávání, nemluví o 8 mandátech, ale 7 mandátů by bylo naprosto fenomenálních a 6 mandátů by byla spokojenost,“ konstatoval.

V rozhovoru s Luďkem Niedermayerem pokračoval chvalozpěv na úžasnou práci vlády v EU, na celou EU, Evropa musí posílit na globálním hřišti, uvedl europoslanec a dodal: „Tyhle volby jsou o tom, jestli v nich vyhrají politici, kteří chtějí dělat odpovědnou politiku, nebo populisté, a to je největší souboj, který se odehrává napříč Evropou.“ Reakce redaktora? Žádná! Já bych se určitě zeptala, kdo je ten odpovědný a kdo populista!

Tereza Řezníčková – STAN + SLK

Chvalozpěv pokračoval. Bez dlouhého úvodu začíná redaktorka rozhovor s Vítem Rakušanem, tedy ne s kandidátem, ale s předsedou hnutí STAN a ten nezapomněl na vládní dogma, kterým je ANO. „Taktika SPOLU vymezit se proti ANO jim vyšla, dostalo to novou dynamiku. My máme také alternativu proti populistickému ANU,“ pronáší. Redaktorka se pak zeptá na předvolební kampaň. Otázky jsou návodné, s cílem opět divákům a voličům připomenout střet Nerudová x Turek. Je to o nich, bez nich a útok na jednoho člověka, který se nemůže bránit.

Řezníčková se ptá: „Jak hodnotíte průběh kampaně?“

„Teď na konci to mělo grády, ten poslední týden to bylo zajímavější než před tím. Tak čekali jsme na to, ale objektivně musím říci, že až na ty vulgární útoky například pana Turka vůči Danuši Nerudové, sprosté, nechlapské, hnusné, tak do té doby ta kampaň nějaké mantinely nepřesáhla,“ odpovídá ministr vnitra.

Řezníčková: „Ale leckterý volič vám to vyčítal, to vymezení proti Přísaze, to, jak hodně jste o ní mluvili v těch posledních dnech a v úvodu i ta videa z té šatny a vymezování vůči vládě, nebyla v tom chyba?“

Rakušan: „Nebylo to vymezení proti vládě, ale vymezení jako sebekritika, že je potřeba s lidmi více komunikovat. Ale já fakt odmítám, že my jsme se vymezili proti panu Turkovi, on se hnusně vymezil proti naši lídryni, a to jsme nemohli nechat bez povšimnutí.“

Jiří Václavek – Piráti

Piráti obhajovali tři mandáty. Redaktor Václavek je vždy velký teoretik, dokáže vytvářet hypotézy a dlouze hovořit o tom, co by bylo kdyby! A tak také koncipoval své dotazy na Marcela Kolaju, jedničku na kandidátce. Pokládal vskutku návodné dotazy. A všem bylo naprosto jasné, jaký názor zastává.

Václavek: „Byly zveřejněny některé prognózy, jak by evropské volby mohly dopadnout, známe taky prognózy, jak by měly dopadnout v jiných evropských zemích. Ve světle těch prognóz, zvýšila se nebo snížila se ta šance na obhájení těch tří křesel, což je vaše meta?“

Jeho další dotaz: „Šanci dostat se do EP za ČR mají kromě sněmovních uskupení také některé strany a hnutí, které se hlásí do opačného tábora, co se názoru týče, co se vidění světa týče, konzervativní hnutí, národolidovecká hnutí, konkrétně Přísaha a Motoristé nebo uskupení STAČILO!. Jaký je to vzkaz a jaký by byl vzkaz pro vás jako liberálního a proevropského politika, kdyby se zástupci těchto hnutí dostali do EP?“

A na to Kolaja odpověděl: „Tak já dlouhodobě tvrdím to, že Pirátská strana je jedinou skutečně liberální politickou stranou v ČR, aspoň z těch relevantních, a je pochopitelné, že v té společnosti jsou i jiné politické názory a já naprosto chápu frustraci lidí z těch posledních 5 let a voliči hledají nějakou politickou stranu, která zlepší tu situaci.“

Václavek: „Byl by to pro vás impulz dělat věci jinak?“

Kolaja: „Možná v komunikační rovině tak, aby ta naše komunikace byla srozumitelná.“

Karolína Jelínková – SPD a Trikolora

K mikrofonu si redaktorka pozvala lídra kandidátky Petra Macha. A hned na úvod si neodpustila podpásovou otázku. Nejde o to, na co se ptala, ale jak se ptala.

Jelínková: „Pokud byste nedosáhl na mandát europoslance, tak by to pro vás nebyla nová zkušenost, protože vy už jste v EP zasedal za stranu Svobodných občanů, nicméně vy jste ten mandát nedokončil, vy jste po třech letech rezignoval a soustředil se na sněmovní volby. Tak se ptám, pokud byste získal mandát, zda jej dokončíte, protože sněmovní volby jsou příští rok na podzim.“

Mach: „Pokud ho získám, pak ho dokončím.“

Klára Radilová – SOCDEM

Redaktorka hned v první větě divákům oznámila, že strana nemá velké ambice, za úspěch by považovala zisk jednoho mandátu. Tady by mě opravdu zajímalo, jaká kritéria z odstupňované rovnosti SOCDEM splnila, že ČT vysílala z jejího štábu? Radilová hovořila s Lubomírem Zaorálkem, lídrem kandidátky a její urputnost i tak zkušeného politického pardála zaskočila.

Radilová: „Váš předseda Šmarda mi během dne říkal, že podle průzkumů, které vycházely před volbami, nejspíš žádný mandát nezískáte. Vidíte to stejně nebo jste větším optimistou?“

Zaorálek: „Ne, já doufám, dokud dýchám. A já bych nejraději počkal na ty výsledky a pořád věřím, že to dopadnout může. Takže ještě chvilku vydržme.“

Radilová: „O čem svědčí to, že straně nevěří ani její předseda?“

Zaorálek: „To nevím, já si myslím, že to není tak, protože mi dal hodně podpory v průběhu voleb.“

Radilová: „Proč jsou na kandidátce známá politická jména až vzadu.“

Zaorálek: „Smyslem bylo ukázat nové tváře a staří bardi to podpořili.“

Radilová: „Přesto, proč tato známá jména nebyla o něco výš? Není to třeba tak, že se nechtěli vystavovat příliš na předních příčkách kvůli případnému neúspěchu?“

Zaorálek: „Já jsem s některými mluvil, oni už neměli příliš ambici stěhovat se do Bruselu. Ti, kteří se tam vyznají, chtěli pomoci a poradit v kampani, ale už se nechtěli rvát o to, aby zítra skutečně zasedli v EP.“

Radilová: „V případě neúspěchu, kdo by z toho měl vyvodit odpovědnost?“ Zaorálek: „Já bych teď nechtěl mluvit o neúspěchu, vyčkejme na výsledky.“

Radilová: „Já se ptám, protože to říkal váš předseda.“ Zaorálek: „Vyčkejme ještě chvíli na výsledek.“

Barbora Kroužková – STAČILO!

Od první věty kladla redaktorka velký důraz na to, aby v každé větě alespoň dvakrát zopakovala slovo KSČM, potažmo jméno Kateřiny Konečné. Zatímco jméno lídrů STAN + SLD ve vstupu z jejich volebního štábu nepadlo z úst redaktorky ani jednou, tady to bylo nutné říkat pořád. Nicméně, pak nastala situace, kdy si redaktorka pozvala k mikrofonu dvojku kandidátky, právníka, který není členem KSČM, a tak jej bylo potřeba onálepkovat jinak.

Kroužková: „Koalice STAČILO! je koalice, kde na druhém místě té kandidátky je Ondřej Dostál, bývalý člen Pirátů, který například také mluvil na demonstracích proti vládě, které organizovala a na kterých hovořil i lídr uskupení PRO Jindřich Rajchl.“

Proč je tato informace, právě v danou chvíli důležitá pro diváky? Proč a s jakým úmyslem ji redaktorka sděluje? Co má účast O. Dostála na demonstracích společného s volbami do EU a čekáním na výsledky? No a rozhovor zakončila opět manipulativními otázkami a pozorný divák si musel všimnout, že některé nedávaly smysl.

Kroužková: „Jak si představujete mír a ukončení války na Ukrajině?“

Dostál: „Aby se vyjednalo příměří a účastné mocnosti zasedly k jednacímu stolu a aby to zabíjení mohlo přestat.“

Kroužková: „Mezi ty mocnosti patří UA, která je napadena ruským agresorem!“

Kroužková: „Ale o míru se bude jednat, až bude chtít i Ukrajina.“

Kroužková: „Takže za účasti UA?“

Martin Šnajdr – volební štáb AUTA + PŘÍSAHY

Po úvodním slovu, kdy redaktor zmínil, že koalice kandiduje do EP poprvé, vedl rozhovor s dvojkou kandidátky Nikolou Bartůšek. Po krátké debatě o migračním paktu se redaktor vrátil k předvolební kampani a ptal se:

Šnajdr: „Filip Turek se těch posledních debat neúčastnil, možná z toho pohledu teď – nepromeškali jste ten rozhodující okamžik kampaně?“

Šnajdr: „Nicméně co se týče toho posledního týdne, tam se objevila ta fotografie se zdviženou pravicí, ve vás to nic nevyvolalo?“

Šnajdr: „Jak už jsme ve vysílání slyšeli, ve štábu SPD mají jakési prvotní informace, že to pro ně nevypadá příliš optimisticky, je to něco, co by ve výsledku mohlo nahrávat vám?“

Bartůšek: „Já bych si počkala na výsledky a pak to rozebrala.“

Byla to hodina vysílání, která nám opět ukázala, jak Česká televize manipuluje s veřejným míněním, ohýbá informace a skutečnosti ve prospěch vládnoucích subjektů. A dá se to říci, velmi jednoduše, že si prostě dělá, co chce, a my jí za to platíme.

Alena Maršálková

PRO LIBERTATE