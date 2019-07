Alena Vitásková: Labutí píseň ČSSD, nebo celé vlády Andreje Babiše?

Zajímá vládu například, jak se žije obyčejným lidem, živnostníkům a drobným podnikatelům?

že ceny energií by mohly být nižší, než je určil regulátor

že v exekuci je téměř 10 % obyvatel? (mnozí z nich nezaslouženě)

že lichvářské úroky byly v dřívější době trestným činem

že zadlužení občanů je jedno z největších ve vyspělých zemích

že občané přišli o střechu nad hlavou podvodem, anebo podivnou privatizací

že občané nemají kde bydlet za přijatelné nájemné

že celá řada seniorů žije v bídě

že se pomalu prolamují Benešovy dekrety se všemi dopady

že národní zdroje, jako např. voda, lithium a další se podivně obchodují

že naše potraviny jsou v horší kvalitě, než tomu bylo v 70. létech

Mohu jmenovat celou řadu problémů, které krutě zasahují do každodenního života našich občanů, které je tíží. Místo toho vláda vyrábí zástupné problémy jako je ten s ministrem kultury Staňkem. Proč zástupný problém? Jinak tuto taškařici, která má odpoutat pozornost od vážných věcí, nelze nazvat. Protikorupční vláda, alespoň se takto deklaruje ve svém programu, vyhodí ministra kultury za to, že odhalil a popsal podivné finanční transakce v miliónech korun na institucích patřících pod ministerstvo kultury.

Opakované vyhrůžky pana Hamáčka, že ČSSD odejde z vlády, se staly trapnou rétorikou zoufalce, který sedí na své pozici, jako capart na nočníku. Jako ministr vnitra přece nemůže opustit tak významný post v době, kdy se může ještě leccos „odkrývat“. To mu strach a jeho chráněnci nedovolí. Musí přece upevnit moc vládnoucích „elit“ a tak se tiše připravují zákony, jako například předsudečná nenávist, či miliardové dotace pro výrobu biometanu. Občané, platíte za zelenou elektrickou energií? Tak budete platit ještě za zelený plyn! Však vás ty roupy s demonstracemi přejdou. A kdyby nepřešly, tak tu bude „předsudečná nenávist“ a přejdou vás ty kecy na internetu. Naši statní státní zástupci budou moci díky tomuto trestnému činu „pronásledovat“ třeba desítky let kohokoliv z vás.

„Protikorupční vláda“ řeší několik měsíců ministra kultury. Jeho možný nástupce je snad středoškolák. Splňuje středoškolák bez patřičné praxe zákonnou podmínku pro výkon funkce ministra kultury? Asi nesplňuje. Tak jen doufejme, že za těch několik měsíců tahanic nevystuduje vysokou školu a nezíská požadovanou praxi. Tak jen doufejme, že nebude jmenován, přestože zákonnou podmínku pro výkon funkce nesplňuje, to by byl totiž trestný čin. A na to by se určitě podíval státní zástupce Kamil Špelda.

Očekáváme, že se vláda bude zabývat právě tím, co je v zájmu našich obyvatel a podnikatelů. Rozhodně to není vyvolání vládní krize kvůli ministrovi kultury a činění kroků, které nemohou být ku prospěchu naši vlasti. Vláda má konat vše, pro blaho svého národa. Pokud tak nekoná, pokud zapomíná na svůj národ a vlast, tak je to špatná vláda a jedná v rozporu s Ústavou.

autor: PV