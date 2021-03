Alena Vitásková: Může za to Brusel?

reklama

Epidemie v naší zemi se těžce zvládá. Počty mrtvých narůstají. Není jasné, zda se skutečně jedná o 24 tisíc mrtvých s covidem, či celkový počet mrtvých včetně těch, kteří zemřeli s covidem. Občanská veřejnost má právo mít relevantní informace o obětech pandemie. Důvodů je hned několik. Ten zásadní je, aby se svobodně mohli rozhodnout, zda postoupí očkování, či se očkovat nechtějí. Budete-li říkat pravdu, najdete i pochopení občanů k opatřením, která nařizujete.

Stejně tak si zasloužíme mít pravdivé informace o očkovacích látkách. Ještě nedávno jsem zastávala názor, že by si občan neměl vakcínu vybírat. Většina z nás jsme laici a nedokážeme vyhodnotit mediální reklamy, či šířící se dezinformace. Ty se za vidinou zisku farmaceutických firem a jejich pomocníků mnohdy neštítí ničeho. Byla jsem názoru, že máme gramotnou vládu a odpovědný Státní ústav kontroly léčiv (dále jen SÚKL). Instituce k tomuto účelu zvolené nebo zřízené a daňovými poplatníky velmi dobře placené. Oni jsou našim občanům plně odpovědni, že budou schváleny a doporučeny vakcíny, která nebudou naše zdraví ohrožovat.

Výše uvedený názor jsem zásadně změnila, a to z důvodu ztráty důvěry v politiky, kteří jsou dle Ústavy plně odpovědni chránit zdraví občanů. To, co předvádí, nejen v opatřeních proti boji s epidemii, očkováním, testováním atd. je tristní.

Plně podporuji,

Aby vakcinace byla dobrovolná

Aby si občané, mohli očkovací látku vybrat

Aby vakcína byla schválena našim českým SÚKL

Aby politici byli plně zodpovědní za urychlené zajištění dobrovolné vakcinace

Je nepřijatelné a v rozporu nejen se zákony, aby politici alibisticky předali zodpovědnost vůči lidem do rukou nějakých komisí v Bruselu. Občany nezajímá Brusel, požadujeme schválení od našeho SÚKL.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 7818 lidí

Nebo již i tuto instituci jsme „porobili“ do podoby, že je personálně vyprahlá, nemá odborníky? A ten zbytek, co tam zůstal, jen alibisticky čeká, „co řekne nějaká komise v Bruselu“, aby mohli preparát schválit? Tomu se dá těžce uvěřit. A pokud je tato instituce v tak žalostném personálním stavu, bez kompetencí, tak je to plná odpovědnost politiků a vedení této instituce.

A co na to premiér a vláda? Také se schovávají pod sukně Bruselu? Stejně jako členové koalice, či opozice? Škody páchané na zdraví a životech občanů, a to dokonce z nějakých ideologických důvodů, jsou závažným činem. V takových případech se může jednat dokonce o vlastizradu.

Na několika konkrétních příkladech si připomeňme postup odpovědných, nejen politiků k jednotlivým vakcínám.

Na jedné straně, nelze začít očkovat s vakcínou Sputník V, protože nebyla schválena nějakou komisí v Bruselu. (úmyslně uvádím nějakou komisí, protože pro naše občany je směrodatný SÚKL)

SÚKL alibisticky nemůže schválit, protože nebyla vakcína schválena v Bruselu

Na straně druhé, očkovací látka astra zeneca vyvolala velký rozruch, kdy po aplikaci v zemích EU došlo k řadě úmrtí (embolie)

Velká část zemí EU pozastavila očkování vakcínou astra zeneca

V České republice se očkovalo dále, protože ministr zdravotnictví prohlásil, že není nutné očkování touto vakcínou přerušit (prý máme jinou šarži)

Od SÚKL se vyjádření k tomuto problému nepodařilo dohledat

Prezident Miloš Zeman v nedávně době navrhoval, aby se zajistila (bez EU) vakcína Sputník V a čínská vakcína, kterými se již ve světě (úspěšně) očkuje. Požadoval, aby se jejich schválením urychleně zabýval SÚKL. Vláda premiéra Babiše se trucovitě postavila proti, za podpory opozice, část koalice si s tím nevěděla rady. Prý, až to schválí Brusel.

Za několik dnů se prostřednictvím médií dovídáme, že další země EU se o Sputnik (tedy vakcínu) zajímají. Jsou to například Itálie, ale i Německo v čele s Angelou Merkelovou a řada dalších. Na stole je i možnost, že by se mohla v Německu a Itálii dokonce vyrábět. To, že se nejen Němci touto vakcínou očkovat budou, lze očekávat. Němci jsou hold jiní, když jde o životy jejich občanů, jde ideologie i EU stranou.

Nechme každému z nás, aby se rozhodl, zda se chce nechat očkovat a jakou vakcínu požaduje. Ne nadarmo se říká: „víra tvá tě uzdraví“. Nechme na občanech, aby si sami vybrali.

Politici, kteří z nesmyslných ideologických důvodů občanům zamezují přístup k vakcinaci (pokud ji občané požadují) budou muset svá pochybení vysvětlit.

Ponesou vinu nad zmařenými životy, možná zbytečně zemřelých, kteří se očkovat chtěli a demagogií politiků jim to nebylo umožněno.

Nakonec my všichni si uvědomujeme, že se jedná o nejkrutější byznys v novodobé historii. Byznys se zdravím a smrtí, od roušek, testů počínaje, po vakcíny konče.

Alena Vitásková

Praha, dne 21. 3. 2021

Psali jsme: Institut Aleny Vitáskové: Ne všichni odsouzeni jsou zločinci Institut Aleny Vitáskové: Chceme znát zdravotní stav premiéra Alena Vitásková: Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod Alena Vitásková: Kdo zametá stopy zločinu na řece Bečvě?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.