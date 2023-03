Antonín Dvořáček: Solidarita

Jsem důchodce (68 let) a četl jsem vyjádření ministra Jurečky, že bychom my důchodci měli být mezigeneračně solidární. Poukázal na to, že například mladé rodiny se musejí vypořádávat s poklesem rodinných příjmů, což nijak nerozporuji. U mnohých to určitě tak je a já nemám problém být s nimi solidární!

reklama

Pokud jsem to dobře pochopil, tak ta průměrná tisícikoruna, o kterou by se měla valorizace snížit, má putovat mladým rodinám s dětmi. Tak to, milá vládo, transparentně učiň. Starobních důchodců je zhruba dva a půl milionu. Matematicky to znamená, když 2,5 milionu vynásobíme jednou tisícovkou, že vláda rozdělí mezi rodiny s dětmi měsíčně dvě a půl miliardy korun, do konce roku potom miliard patnáct.

Ještě si dovoluji jednu poznámku. Jako dítě (mám dva mladší sourozence) jsem žil docela skromně, ale vlastně jsem nestrádal. V pubertě jsem si moc přál magnetofon a můj otec to vyřešil stručným NE, a dodal: „Máš kde spát? Máš co jíst? Máš po celý rok co na sebe? Máš v zimě teplo? Na vše, co se ptám, odpovídám za tebe ANO. Všechno, co jsem zmínil, ti s maminkou zajišťujeme. Je to naše povinnost a my si ji plníme a plnit budeme. Všechno ostatní je navíc (to navíc občas také bylo, často s tím, že si naši odpustili něco pro sebe sama). Až budeš dospělý, tak to pochopíš.“ A já to pochopil a svých rodičů si za to celý život vážím.

Psali jsme: Šafránková (SPD): Vážné ekonomické a sociální poškození našich seniorů, invalidů a sirotků Koten (SPD): Navrhuji navýšení pevné finanční částky, o kterou se mají důchody valorizovat Zamlada jste zvonili klíči, teď se to obrací proti vám... Další noc ve sněmovně, další rozruch Schůze Sněmovny trvá už čtvrtým dnem, SPD si vzala přestávky na poradu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.