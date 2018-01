Antonín Rašek: Proč Kocourkov a Hulvátov?

Demarketing

Zemanovo jednání před prezidentskými volbami profesorka Dvořáková označila klausovsky jako předvolební nekampaň. Má ji za „zajímavý příklad do učebnic politického marketingu, byť koncept tzv. demarketingu je samozřejmě znám“.

Jestliže „zásadou tohoto přístupu v českém prostředí je nepotkat naživo voliče a nedopustit jakoukoli předem nepřipravenou a nekontrolovanou akci, kde by mohlo dojít k maléru“, tak z toho není možné vinit současného prezidenta, který se živému voliči nevyhýbá po celou dobu svého mandátu a čelil mnohonásobně většímu počtu reakcí než všichni současní prezidentští kandidáti dohromady.

Za neobvyklý považuje paní profesorka také způsob sestavování vlády. Označuje ji novátorsky za koalici zemanovsko-babišovskou, která podle ní neodpovídá logice parlamentního systému, kde daná vláda má získat důvěru. Co se dalo ale dělat jiného, když všechny strany daly najevo, že jdou do opozice. Chtěli tak jejich lídři jen licitovat? V tomto případě se dá očekávat, že druhý krok vše napraví.

Až za překvapivé lze podle paní profesorky označit jistě netradiční vystoupení prezidenta 10. ledna ve Sněmovně za koaliční dohodu údajně na podporu vlády i vlastní prezidentské volby. Ale netradiční či překvapivé kroky jsou přece součástí politické strategie a taktiky. Takhle přece zaskočil Václav Klaus Vladimíra Mečiara, který chtěl statečně bojovat za nezávislost Slovenska a z druhé strany se mu ochotně otevřely dveře. Klausovi to oplatil Vladimír Špidla v pověstné první televizní debatě, kdy proti němu ostře vyrazil, takže předseda ODS byl schopen jen hlesnout: „Vy jste, pane Špidlo, pěkně přitvrdil!“ To se skutečně do učebnice politologie dostalo, vedlo to k vítězství ČSSD.

Po prvním kole prezidentských voleb se už nezdálo, že by Miloš Zeman znovu překvapil, když přestal bojkotovat volební kampaň a promptně akceptoval výzvu Jiřího Drahoše utkat se s ním v televizním duelu. Je to Drahošova strategická chyba, která je zjevně větší příležitostí pro Zemana?

Autor je sociolog.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami.

