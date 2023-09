Bohdan Babinec: Každé dítě by mělo mít matku i otce

reklama

Vážení,

poslední dobou jsme svědky různých pochodů a společenských akcí, organizovaných homosexuály a jejich příznivci (Prague Pride apod.) My heterosexuálové nic podobného neorganizujeme a mlčky tyto spoluobčany s touto orientací tolerujeme. Ale zaráží nás, že tito spoluobčané jsou stále s něčím nespokojeni a tvrdí, že trpí diskriminací.

Jsme přesvědčeni, že i zákonem uzavřené partnerské páry homosexuálů mají mít stejná práva jako páry heterosexuální, ale co se týká adopce dětí, musí se brát ohledy především na zákonná práva dětí. Každé dítě by mělo mít matku i otce. V případě homosexuálního páru by měla být možnost adoptovat dítě pouze v případě, když jeden z členů tohoto páru má své biologické dítě, a je jedno, zda je to gay, nebo lesbická žena. V tomto případě jde o střídavou péči o dítě, a tím pádem ví, že má otce i matku. Tím dítě chráníme v jeho zákonných právech a neporušujeme ani zákony přírody.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17808 lidí

Vzhledem k tomu, že homosexualita existuje jak vrozená, tak získaná, hrozí v případě stejnopohlavního páru veliké riziko, že uměle vytvoříme osobu s homosexuální orientací. Proto vyzýváme všechny, kteří souhlasí s tímto názorem, aby se připojili k uvedené výzvě, a věříme, že dostatečným počtem přesvědčíme úřad vlády, senát a parlament, že zákonné (i přírodní) zájmy dítěte by měly být chráněny nadevše.

Vzhledem k tomu, že toho času vidíme na mnohých vedoucích funkcích v médiích, nadnárodních korporacích apod. mnoho osob s homosexuální orientací, narůstá tlak na občany, aby tyto adopce byly schváleny zákonem a občané umožnili jejich realizaci (viz. iniciativa 66 nadnárodních korporací).

Musíme konečně usilovně začít bojovat za zákonné zájmy dítěte. Domníváme se, že veškerá zákonná práva manželů by se měla vztahovat i na homosexuální páry, ale s tím, že termín manželství je vyhrazen pouze vztahu muže a ženy. Děti, biologicky nespojené s homosexuálním párem (přestože žije v zákonem schváleném partnerství), nelze adoptovat.

MUDr. Bohdan Babinec CSc.

Psali jsme: Bohdan Babinec: Neuvěřitelný nárůst nákladů na živobytí každého občana Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Zmrazování - nezmrazování platů politiků Bohdan Babinec: Státní rozpočet zachrání zvýšení daní z majetku? Bohdan Babinec: Na místě prezidenta bych zákon vetoval

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE