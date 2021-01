Bohdan Babinec: Nebylo by levnější, místo zavírání, dodat do obchodů UV lampy?

reklama

Vážený pane premiére, v ČT jsem sledoval OVM, ve kterých vicepremiér Ing. Havlíček zdůrazňoval velikost finančních nákladů na kompenzaci ztrát podnikatů kvůli uzavření podniků z důvodu nákazy covidem - 19. Proto se Vás ptám:

1) Nebylo by levnější namísto uzavírání nejrůznějších obchodů, divadel, kadeřnictví, holičtství, fitcenter, restaurací, lyžařských vleků atd.) zajistit státem dodávky virucidních roztoků, ozařovacích přístrojů (např. ultrafialové lampy), které by byly dodávány všem podnikům, bytovým družstvům, SVJ, městským domům (vchody a výtahy), MHD, trolejbusu, taxi po každém cestujícím. Na konečných stanicích, kde mají dopravní prostředky pauzu, by v každém dopravním prostředku byla provedena dezinfekce rozprašovačem, ve školách, restauracích, hotelích, čekárnách MHD, by se instalovaly rigidní nebo flexibilní dezinfekční přístroje, např. ultrafialové lampy. Ve výrobních podnicích, po konci pracovní doby, by byla provedena kompletní dezinfekce. To vše by zajistil a finančně uhradil stát. V případě delší provozní doby by v podnicích či obchodech byly po třech až čtyřech hodinách dezinfekční půlhodinové přestávky. Tam, kde by byla dezinfekce prováděna rozprašovačem či sprejem, by dezinfekci prováděli zaměstnanci nebo specializované firmy. Dodržování uvedených postupů by kontrolovala hygienická služba nebo orgány k tomu určené.

2) Vakcinace je sice správná věc, ovšem když nebudeme dodržovat zásady, uvedené v předchozím bodě, bude se nám virus smát, že jej většinou chceme ikvidovat pouze v lidském organizmu.

3) Virus se do našeho těla dostává dýchacími cestami, ústy nebo dotykem a proto i nadále musíme pokračovat v používání ochraných pomůcek. Nosit roušky, respirátory, mýt si ruce a dodržovat rozestupy.

4) Jsem přesvědčen, že při dodržování výše uvedených zásad dezinfekce virucidními prostředky, nebude nutno zavírat a omezovat výše uvedené aktivity. Budou li veškeré podniky a služby fungovat, neutrpí naše ekonomika ztráty a bude zachráněno mnoho lidských životů.

5) Pomocí stručných letáků každého občana poučit, jak se má chovat a co dělat při zjištění příznaků nákazy koronavirem. Na základě vlastní zkušenosti jsem již v Parlamentních listech uvedl zásady chování při jejichž dodržeí se nemoc a její negativní účinky výrazně omezí.

6) Domníváte se, že léčebně-preventivní zásady, které uvádím v předchozích bodech, by pro naši republiku nebyly pravděpodobně levnější a účinnější než současný vládní postup? Žádný lockdown nemůže přinést trvalý efekt, uleví pouze dočasně a způsobí velké ztráty.

7) Každý, kdo přijíždí do ČR by musel projít minimálně čtyřdenní karanténou s výstupním testem.

P.S. Vašim ministrům jsem již podobný návrh posílal, ale nikdo z nich mi neodpověděl, proto nyní o odpověď žádám Vás.

S pozdravem

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

