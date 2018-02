Budou další akce proti nezákonnému chování černých taxikářů v Praze. Co vy na to, pane ministře?

Po výroku ministra dopravy Ťoka: „… Jestliže tady někdo svými kroky to prostředí dostal do stavu, že si vyrobil svoji konkurenci, a teď chce, abychom to za pár měsíců vyřešili, ono je to složité. To se nedá řešit tímto způsobem…“ ze dne 20.2.2018, jsem zvažoval, zda jej mám dopisem požádat o vysvětlení, ale nakonec po zkušenostech, jakým způsobem reaguje na výzvy AAA radiotaxi s.r.o., jsem se rozhodl, že jej okomentuji sám, protože bychom se stejně rozumného vysvětlení nedočkali.

Asi všem nám je jasné, kam by rád pan ministr zalícil, ale jeho střela by skutečně byla jen střelou pidlookého myslivce. Takže raději nedovysvětlil ono konkurenční prostředí ve svém výroku. Těžko vysvětlit, pane Ťoku, že černí taxikáři nejsou jen jakýmsi produktem pražské taxislužby, když ty krásné, Vámi opěvované, technologie, provázejí černí taxikáři po celém světě. Zaznamenal jste, prosím, onu vlnu nevole? Kde všude ty „moderní technologie“ skončily na dlažbě, si prosím najděte na Google, na tom Google, který se dle mé zkušenosti chová k ostatním zprostředkovatelům jako hegemon.

Zaznamenal jste, kde všude ve světě jsou černí taxikáři zprostředkováváni oněmi moderními technologiemi bezpečnostním rizikem jednotlivých států? Mimochodem stále čekám, že mě uzemníte a konečně mi před veřejností sdělíte, v čem jsou společnosti ve Vámi navrhované novele zákona 111 (viz. níže pár. 21da) tak moderní oproti současným zprostředkovatelům na trhu. Pokud byste rád vyslovil cosi o popularitě, tak, prosím, zarazte. O té se s Vámi hodlám bavit až poté, kdy budeme mít skutečně rovné podmínky, o které jste se zatím nepostaral a postarat nehodláte, jak je zřejmé, a až budou na mapách výše zmíněné firmy všichni zprostředkovatelé na trhu.

Ony Vámi prosazované novinky jsou zřejmé z připravované změny zákona č.111 v par.21 da, a to v sedmém odstavci, kde těmto nadnárodním společnostem hodláte legalizovat jejich současnou ekonomickou nedotknutelnost vyjmutím povinnosti vést evidenci zprostředkovaných přeprav. Při pohledu na to, kolik je věnováno zatím zbytečného vehementního úsilí, aby nevyrovnaný trh v pražské taxislužbě vydržel co možná nejdéle, mě napadá, zda náš stát sáhne ještě hlouběji k vyčištění hodně tvrdého konkurenčního prostředí mezi legálními pražskými taxikáři a dispečinky, aby mohli naše místo po 28 letech zaujmout současní ilegálové. Vůbec bych se tomu nedivil.

Ale pojďme se vrátit k Vašemu výroku.

Ten byste měl jako ministr dopravy sám doplnit o jedno slovíčko. Nekalou. Nekalou konkurenci. O celosvětovém vytvoření nekalé konkurence jsem už psal. Co zbývá dodat? Snad konstatovat, že pražští taxikáři jsou zdrženlivější než jinde v Evropě, kde hořela auta, pneumatiky na silnicích, byly vytvořeny barikády, byly ucpané hlavní tahy ve městech po dobu i 72 hodin. Nebo že by to bylo to, co pražští taxikáři zanedbali? Budou i další akce, pane ministře, které mají za úkol poukázat na nezákonné chování černých taxikářů v Praze, dále pak na nevyužívání zákonných sankcí MHMP a zároveň na to, že nepotřebujeme nový zákon po čtyřech měsících jeho fungování, potřebujeme ale to, aby byl prosazován a dodržován. Co Vy na to, pane ministře?

Doufám, že k dosažení dodržování zákonů v ČR nebude nutné dojit tak daleko jako jinde v Evropě.

Jiří Kvasnička, AAA radiotaxi s.r.o.

