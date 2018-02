David Koller spustil antikomunistický web. Mezi pohlaváry, jako jsou Stalin, Gottwald nebo Husák, je zařazen i současný prezident Zeman

TÝDENNÍ GLOSÁŘ PETRA JUNKA Je to neuvěřitelné, ale komunismus má na svědomí více obětí než druhá světová válka, a přesto je i po jeho porážce legitimní komunistická strana a celá řada lidí by se k němu nejraději vrátila, zavřela hranice a nechala se mrskat diktátem z východu. Žijeme v době, kdy nám Kreml podsouvá falešné informace a celá řada lidí jim věří a nechá se jimi manipulovat.

Je v pořádku, že se bráníme diktátu z Bruselu, ale to neznamená, že budeme opět podléhat diktátu z Kremlu. To je tak těžké pochopit, že ani jedna varianta nemusí být správná? Pořád tady nějací hlupáci kvákají cosi o pražské v kavárně v domnění, že každý, komu se nelíbí Zemanovo chování, musí být havloid a člen pražské kavárny. To je uvažování sedmiletého dítěte.



Stejně tak se děje i při diskusích o Evropské unii, ten, kdo ji odmítá, často hledá alternativu v Kremlu. Ale proč? To nedokážeme být samostatní a musíme mít pořád někde vzor? Chápu, že rudě smýšlející člověk musí být veden za ručičku, protože není schopen vlastního uvažování, a že takový Putin mu může být sympatický. To je ovšem vada společnosti, že jsme takové jednání dopustili, a bohužel Zeman tomu dosti přispívá. Proto si myslím, že je na listině Osy zla zcela právem.

Čtěte další glosy Petra Junka: Kam Česko směřuje? Petr Junek má jasno. Do staré známé rudé prdele

Pražská kavárna je Zemanův majstrštyk! Jeho metoda rozděl a opanuj funguje. Otázka je, zda mu to sežereme i podruhé

Zvedne se národ a postaví se nadcházející diktatuře? Glosátor Junek věští občanskou válku v Česku

Kromě něj je ze současných politiků na ostudné zdi ještě předseda komunistické strany Vojtěch Filip a současný premiér země Andrej Babiš. Uznávám, že tady je to trochu přestřelené, protože samozřejmě nemůžeme Babiše srovnávat se Stalinem, ale pokud to budeme brát na roveň jejich rudého vnímání světa, má jejich umístění na webu své opodstatnění. A kdo ví, co by se stalo, kdyby tito pánové měli absolutní moc jako Stalin a spol.



Myslím, že tento web přichází ve správný čas, protože komunismus se nám pomalu vtírá pod nehty a lidem nerudnou jen oči, ale i mozky. Rozumím nevoli vůči Západu a nesouhlasím s jejich zacházením s námi. Koneckonců i má druhá kniha Stigma Diabolicum – Nový světový řád je těžce protibruselská. Ale kvůli tomu přece nepřilnu ke druhému extrému. Chce to jen trochu přemýšlet a spoléhat se více na sebe.

Autor je publicista a spisovatel.

Psali jsme: Totalita zůstane totalitou, prase prasetem. I když se schová za řeči o pravdě a lásce. Martin Koller odhaduje, co nás v roce 2018 čeká s havlérkou a studentskými úderkami Analytik: Schwarzenberg před pěti lety byl lepší než kterýkoli Zemanův protikandidát letos. Pro srovnání Drahoš s falešnými brýlemi stahující králíka. To jsme dopadli, kníže a podkoní Drahoš, loutka cizích zájmů s falešnými brýlemi. Martin Koller odkrývá, kdo všechno za ním stojí Likvidace Zemana a posléze Babiše ve prospěch zahraničních zájmů. Drahoš mezi řádky otevřeně říká, o co mu jde. Vytáhne nějakého nového poslušného Nečase, varuje expert Koller

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Petr Junek