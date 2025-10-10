Dominik Rusinko: Česko po volbách - skokové navýšení rozpočtového deficitu

10.10.2025 11:24 | Monitoring

Od parlamentních voleb uběhlo pouze pár dní, na stole je však již razantní navýšení rozpočtového schodku pro příští rok.

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš nejprve v úterý oznámil, že ve státním rozpočtu chybí 60 miliard korun, včera již hovořil o částce 80 miliard. Hrozí tak, že celkový deficit veřejných financí se v příštím roce posune výrazně nad 300 miliard korun, nedaleko od Maastrichtského limitu 3 % HDP.

Připomeňme, že již odcházející vládou schválený rozpočet kalkuloval s navýšením schodku z 241 na 286 miliard korun, a to z důvodu poskytnutí půjčky na dostavbu Dukovan a zvýšených výdajů na obranu. Dle nastupující Babišovy vlády je však nutno počítat s dodatečnými výdaji, například na dopravní infrastrukturu, které navržený rozpočet opomenul. V případě Státního fondu dopravní infrastruktury jde o 42 miliard. Ty by musela hledat i vláda Petra Fialy, pokud by pokračovala ve funkci, takhle ale nechala v rozpočtu nášlapnou minu.

Není jasné, co dalšího se skrývá v Babišových 80 miliardách. Naopak vcelku jasné je, že rozpočet bude potřeba přepracovat a zdá se, že ve hře je i revize zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ten totiž vládě diktuje maximální strukturální deficit na úrovni 1,75 % HDP, což již vyčerpala vláda Petra Fialy. Změnou zákona by si navíc nastupující vláda uvolnila ruce i pro rok 2027, kdy zákon implikuje nemalou fiskální konsolidaci a strukturální deficit 1,25 % HDP.

To je ale problematické hned z několika důvodů. Revidovat zákon o rozpočtové odpovědnosti hned v prvních týdnech vládnutí a při absenci zásadních šoků v ekonomice nemusí najít pochopení v české veřejnosti, ale ani na finančních trzích. S důrazem na rozpočtovou disciplínu navíc hodlají do vlády vstoupit Motoristé, kteří ostatně uspěli ve volbách s heslem „pohlídáme Babiše“. A sami jejich členové hovoří o vyrovnaném hospodaření do konce roku 2029.

Shrnuto, podtrženo, s rozpočtem na příští rok bude mít nová vláda ještě spoustu práce. Jedno se zdá být jisté už nyní – přepracovaný státní rozpočet bude s výrazně vyšším schodkem, a to ještě vláda Andreje Babiše ani nezačala naplňovat své předvolební sliby.

