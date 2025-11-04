Dominik Rusinko: Makroekonomický jackpot pro novou vládu

Bude přebírat ekonomiku ve stavu, v jakém by ji chtěla přebírat každá nastupující vláda, makroekonomicky stabilizovanou a se silným větrem do zad v podobě hospodářského růstu. Právě nad očekávání svižný růst HDP ve třetím čtvrtletí o 0,7 % mezikvartálně znamená, že celoroční růst bude atakovat 2,5 %. To je lehce nad dlouhodobým potenciálem tuzemské ekonomiky.
V příštím roce pak očekáváme, že ekonomika přidá k dobru zhruba 2 %, vzhledem k plánům nastupující vlády, resp. expanzivnější fiskální politice ale vidíme prostor i pro lepší výsledek. To vše je dobrá zpráva pro očekávané daňové inkaso a příjmovou stranu státního rozpočtu.
V tomto ohledu zůstává příznivý i vývoj na trhu práce. Míra nezaměstnanosti sice plíživě narůstá, což je daň za probíhající strukturální změny v české ekonomice (klesající počet zaměstnanců v průmyslu, nárůst ve službách). Celkově se ale míra nezaměstnanosti „pouze“ posunula k rovnovážné úrovni a nadále zůstává jednou z nejnižších v EU. A co je podstatné, mzdová dynamika je nadprůměrná, za celý letošní rok odhadujeme růst průměrné mzdy o 7,3 %, v příštím roce pak zvolnění na 5,5 %. Pokud se ale naplní sliby nastupující vlády o zvyšování platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, dynamika může být obdobná jako letos.
Pozitivní je také stabilizace inflace poblíž 2% cíle. Nová vláda slibuje odpuštění poplatku na POZE a snížení ceny regulované složky elektřiny pro domácnosti, což by jednorázově působilo viditelně protiinflačně. Financování tohoto kroku (a mnohých dalších) však bude na dluh, tedy skrze vyšší deficit veřejných financí s proinflačním dopadem. Mimochodem, pro ČNB je právě toto hledisko zásadní, i proto ponechá ve čtvrtek úrokové sazby beze změny na 3,5 %.
A nakonec bude nová vláda profitovat i z konsolidace veřejných financí pod taktovkou Fialovy vlády. Ta totiž vytvořila prostor znovu se zadlužit a vláda Andreje Babiše jej nebude váhat využit. Slibuje přitom, že schodek veřejných financí nepřekročí 3% hranici vůči HDP, což však není vůbec jisté vzhledem ke slibované štědrosti v programovém prohlášení. Právě ve vzestupné fázi hospodářského cyklu je přitom nejsnazší provádět zásadní reformy a dále konsolidovat rozpočty. Jako už mnohokrát ale bude tuzemská fiskální politika ne-učebnicově cyklická – namísto tlumení výkyvů hospodářského cyklu je bude zesilovat.
