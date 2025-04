Dominik Rusinko: Trumpova drakonická cla vstoupila v platnost, Čína schytala rovnou 104 procenta. Proč se ale v Česku nebát vyšší inflace?

V případě americké inflace je prvotní dopad zřejmý. Skokový nárůst celních tarifů v průměru na 23 % zdraží dovozy a tedy přinese vyšší inflaci, která by dle našeho odhadu mohla v meziročním vyjádření pokořit hranici 4 %. Navzdory ustřelení inflace ale nečekejme reakci Fedu. Optikou centrální banky by se totiž mělo jednat o dočasný šok mimo její kontrolu. Pokud navíc americká ekonomika v důsledku vyšších cel šlápne výrazně na brzdu (náš základní scénář), pak mohou ve střednědobém horizontu převládnout spíše desinflační tlaky, tlačící Fed k uvolnění měnové politiky, s čímž ostatně počítají i aktuální tržní sázky.

Evropa a Česko mohou krátkodobě čelit vyšším cenovým tlakům, pokud neuspěje návrh Komise na vzájemné odbourávání cel mezi EU a USA. V takovém – za nás pravděpodobném – případě by EU odpověděla nikoli plošnými, ale cílenými cly, tam, kde to Ameriku může bolet nejvíce, například v sektoru digitálních služeb. Inflace by v takovém scénáři vzrostla spíše mírně. Také v Evropě proto počítáme primárně s desinflačním příběhem kvůli slabšímu růstu ekonomiky, navíc podpořeném aktuálním prudkým poklesem cen energií, ropy a zemního plynu.

Důležitou roli v celém desinflačním příběhu sehraje i Čína. Na tu dnes Donald Trump dále zvýšil cla, v souhrnu již na extrémně prohibitivních 104 %. To jinými slovy znamená, že podstatná část čínských exportů směřujících do USA bude přesměrována – dle analýzy Bloombergu půjde až o 85 % z 582 mld. dolarů v následujících letech. Část tohoto masivního objemu pravděpodobně skončí a možná až zahltí evropský trh – půjde zejména o elektroniku, textil apod. A to bude tlačit inflaci dále směrem dolů. Paradoxně to může Evropu vést až ke zvážení vyšších cel vůči Číně jako nástroje ochrany domácích producentů. V důsledku Trumpových politik tak hrozí scénář, kdy bude muset i Evropa zvýšit míru protekcionismu vůči ostatním zemím světa.

V případě Česka by se desinflační tlaky projevily zejména v cenách zboží. Ty již nyní rostou jen velmi pozvolna – v únoru meziročně o pouhých 0,6 %. Reorientace čínských exportů by tak mohla ceny zboží poslat až do deflace. Z pohledu ČNB je na místě opatrnost při kalibraci měnové politiky vzhledem k extrémní nejistotě. I tak máme ale za to, že dopady Trumpových cel vytvořily prostor pro výraznější pokles úrokových sazeb až do okolí 3 %.