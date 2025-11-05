Feng Biao: Směřujeme k „patnácté pětiletce“. Čína s otevřenějším postojem sdílí s celým světem nové příležitosti
05.11.2025 16:10 | Komentář
Nedávno úspěšně skončilo čtvrté plenární zasedání 20. Ústředního výboru Komunistické strany Číny, které projednalo a schválilo „Návrh Ústředního výboru KS Číny na vypracování patnáctého pětiletého plánu národního hospodářského a sociálního rozvoje“ (dále jen „Návrh“).
Zasedání, zaměřené na komplexní vybudování socialistické moderní velmoci a dosažení druhého stoletého cíle, na základě čínské cesty modernizace komplexně podporující velké znovuzrození čínského národa, načrtlo velkolepý plán rozvoje Číny v příštích pěti letech a zároveň představilo krásnou vizi spolupráce a oboustranně výhodného rozvoje mezi Čínou a světem.
Pětileté plány jsou výraznou výhodou čínského řízení státu. Vědecké vypracování a postupná realizace pětiletých plánů je důležitou zkušeností řízení země Komunistickou stranou Číny a také významnou politickou předností socialismu s čínskými rysy. Od realizace prvního pětiletého plánu v roce 1953 se Čína, tehdy chudá a zaostalá zemědělská země, rozvinula v zemi s hrubým domácím produktem na obyvatele přesahujícím 13 000 amerických dolarů, s přidanou hodnotou ve zpracovatelském průmyslu tvořící téměř 30 % světového podílu a s komplexní národní silou stojící na předních místech světa. To, že Čína dokázala vytvořit takový rozvojový zázrak, je do velké míry zásluhou jednotného vedení Komunistické strany Číny, které vytváří výraznou institucionální výhodu pětiletých plánů. Od 18. sjezdu strany osobně generální tajemník Si Ťin-pching zastával funkci předsedy přípravné skupiny pro návrhy „13. pětiletky“, „14. pětiletky“ i „15. pětiletky“, osobně plánoval, rozvrhoval a prosazoval práci na pětiletých plánech, čímž vedl hospodářský a sociální rozvoj k novým a větším úspěchům.
Když se ohlédneme za obdobím „14. pětiletky“, tváří v tvář slabému oživení světové ekonomiky a prudkým vnějším výzvám, Ústřední výbor strany se soudruhem Si Ťin-pchingem jako jádrem vždy pevně uchopil celkovou situaci a držel kormidlo. Celý národ táhl za jeden provaz a s odhodláním se semkl, neochvějně se soustředil na své vlastní záležitosti a novým velkým úsilím vytvořil nové historické úspěchy. Čína se držela vysoké úrovně otevření vůči světu, prostřednictvím svého nového rozvoje poskytovala světu nové příležitosti a stala se hlavním zdrojem růstu světové ekonomiky. Celkový objem čínské ekonomiky postupně překonal 110 bilionů, 120 bilionů a 130 bilionů juanů, HDP na obyvatele po dvě po sobě jdoucí léta přesáhl 13 000 amerických dolarů, a příspěvek Číny k růstu světové ekonomiky se ročně pohyboval kolem 30 %. V prvních třech čtvrtletích letošního roku dosáhl čínský HDP již více než 100 bilionů juanů, což představuje meziroční růst o 5,2 %, a za celý rok by měl dosáhnout 140 bilionů juanů.
S výhledem na „15. pětiletku“ Čína využije příznivého vývoje, bude pokračovat v postupu čínské modernizace, bude trvat na otevřené spolupráci a spolu s ostatními zeměmi světa vytvoří novou situaci společného vítězství a vzájemného prospěchu. „Návrh“ stanovuje hlavní cíle hospodářského a sociálního rozvoje v období „15. pětiletky“ takto: dosáhnout významného pokroku ve vysoké kvalitě rozvoje, výrazně zvýšit úroveň vědecké a technologické soběstačnosti a síly, dosáhnout nových průlomů v dalším prohlubování reforem, zřetelně zvýšit úroveň společenské civilizace, neustále zlepšovat kvalitu života lidí, dosáhnout nových významných pokroků v budování krásné Číny a ještě více upevnit národní bezpečnostní štít. Čína bude i nadále zaměřena na ekonomickou výstavbu jako střed svého úsilí, bude podporovat vysokou kvalitu rozvoje jako hlavní téma, reformy a inovace jako základní hnací sílu, uspokojování rostoucí potřeby lidí po krásném životě jako základní cíl a přísné řízení strany jako základní záruku. Bude podporovat efektivní zlepšení kvality a rozumný růst kvantity ekonomiky, komplexní rozvoj člověka a pevné kroky směrem ke společné prosperitě všech lidí, aby se do roku 2035 v plném rozsahu dosáhlo základní socialistické modernizace.
V období „15. pětiletky“ bude Čína ještě otevřenější vůči světu. Čtvrté plenární zasedání 20. ÚV KS Číny zdůraznilo potřebu rozšiřovat otevření na vysoké úrovni, vytvářet novou situaci spolupráce a vzájemného prospěchu a podporovat budování společenství se sdíleným osudem lidstva. „Návrh“ vyčleňuje samostatnou kapitolu věnovanou rozšiřování otevření na vysoké úrovni v období „15. pětiletky“ a jasně uvádí, že je třeba „aktivně rozšiřovat vlastní otevření“, „podporovat inovativní rozvoj obchodu“ a „rozšiřovat prostor pro oboustrannou investiční spolupráci“, čímž vysílá silný signál o odhodlání Číny držet se otevřené a vzájemně výhodné spolupráce. Nedávno se v Šanghaji slavnostně zahájil osmý Čínský mezinárodní veletrh dovozu. Jako první významná ekonomická a diplomatická akce po plenárním zasedání se letošního veletrhu zúčastnilo 155 zemí, regionů a mezinárodních organizací, vystavovalo zde 4108 zahraničních podniků a představilo se 461 nových produktů, technologií a služeb, což opět ukazuje, že rozhodnutí Číny dále rozšiřovat otevření na vysoké úrovni se nemění, rozhodnutí sdílet rozvojové příležitosti se světem se nemění a rozhodnutí podporovat ekonomickou globalizaci směrem k větší otevřenosti, inkluzivnosti, vyváženosti a vzájemnému prospěchu se nemění.
Pohlížíme-li vpřed k „15. pětiletce“, ještě otevřenější Čína bude svým vlastním vysoce kvalitním rozvojem vytvářet více sdílených příležitostí pro svět a společně vytvářet krásnou budoucnost prosperity a rozvoje. Jít po boku Číny znamená jít po boku příležitostí. Česká republika byla jednou z prvních zemí, které navázaly diplomatické vztahy s novou Čínou, a národy obou zemí k sobě chovají přátelské city. Na nové cestě „15. pětiletky“ je čínská strana ochotna sdílet s českou stranou rozvojové příležitosti vyplývající z otevření na vysoké úrovni, vnést do dvoustranné spolupráce novou vitalitu a hnací sílu a společně psát novou kapitolu vztahů mezi Čínou a Českem.
Feng Biao, Velvyslanec Čínské lidové republiky v České republice
