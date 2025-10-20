Feng Biao: Společně budovat společenství sdílené budoucnosti pro společný rozvoj. Čínská praxe v oblasti snižování chudoby
20.10.2025
Chudoba je vleklou nemocí lidské společnosti a společnou výzvou, které čelí celý svět. Chudoba a s ní spojené problémy, jako je hlad, nemoci a sociální konflikty, vážně brání lidstvu v usilování o lepší život. Odstranění chudoby je vysněným ideálem lidstva a dějiny lidského rozvoje jsou dějinami neustálého boje proti chudobě.
Čína, největší rozvojová země světa s 1,4 miliardy obyvatel, vycházela z velmi slabých základů, s nerovnoměrným rozvojem a dlouhodobě byla sužována problémem chudoby. Rozsah chudoby, její rozšíření i hloubka byly v Číně nebývalé a zvládnutí tohoto problému bylo mimořádně obtížné. Komunistická strana Číny vždy považovala odstranění chudoby za zásadní úkol pro stabilitu a rozvoj země, sjednotila a vedla lid, aby s neochvějnou vírou a pevnou vůlí vytrvale bojoval proti chudobě.
Od zahájení reforem a otevírání se světu Čína důsledně kladla důraz na hospodářskou výstavbu a díky vytrvalému úsilí se podařilo vyvést stovky milionů Číňanů z chudoby. Od 18. sjezdu Komunistické strany Číny vstoupil rozvoj země do nové éry, hospodářství i společnost se rychle rozvíjejí a celková národní síla se výrazně posílila. Zároveň však podíl obyvatel žijících v chudobě činil přibližně 10 % celkové populace, což znamenalo vstup do mezinárodně uznávané „nejobtížnější fáze“ snižování chudoby. Ústřední výbor KS Číny v čele se soudruhem Si Ťin-pchingem důsledně prosazuje rozvojovou koncepci zaměřenou na lid, jasně stanovil cíl do roku 2020 odstranit chudobu u venkovského obyvatelstva podle aktuálních standardů, zrušit status všech chudých okresů a vyřešit problém regionální chudoby jako celku. Tím byla zahájena nová etapa rozhodujícího boje proti chudobě.
V roce 2013 představil prezident Si Ťin-pching poprvé důležitou myšlenku „usilovat o pravdu z faktů, přizpůsobit se místním podmínkám, uplatňovat diferencované vedení a cílenou pomoc při snižování chudoby“. Touto koncepcí byly zodpovězeny klíčové otázky, jako například „Koho podporovat? Kdo poskytne podporu? Jak podporovat? A jak ukončit podporu?“. Od zavedení politiky cíleného boje proti chudobě se každý rok dařilo vyvést z chudoby více než 10 milionů lidí, což odpovídá populaci středně velkého státu. Generální tajemník OSN António Guterres k tomu uvedl: „Cílené odstraňování chudoby je jedinou cestou, jak pomoci lidem v nouzi a dosáhnout velkolepých cílů stanovených v Agendě OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030.“
V říjnu 2022 prezident Si Ťin-pching na 20. sjezdu Komunistické strany Číny slavnostně prohlásil: „Trvali jsme na cíleném odstraňování chudoby, soustředili jsme všechny síly a zvítězili jsme v největším boji proti chudobě v dějinách lidstva.“
Tímto byly všechny z celkem 832 chudých okresů v Číně vyvedeny z chudoby, téměř 100 milionů venkovských obyvatel překonalo chudobu a více než 9,6 milionu osob se přestěhovalo v rámci programů přesídlování obyvatel z chudých oblastí. Tím byl historicky vyřešen problém absolutní chudoby. Čínský národ tak poprvé v několikatísíciletých dějinách svého vývoje jako celek odstranil absolutní chudobu a uskutečnil sen o dosažení středně prosperující společnosti, což byl tisíciletý sen čínského národa.
Na devatenáctém summitu lídrů skupiny G20 pronesl prezident Si Ťin-pching důležitý projev s názvem „Budování spravedlivého světa společného rozvoje“. Uvedl, že „čínská cesta k odstranění chudoby ukazuje, že s vytrvalostí, houževnatostí a odhodláním — jako kapka vody, která prorazí kámen, nebo jako jednotný plán uskutečňovaný do konce — je možné vyřešit problém chudoby v rozvojových zemích. I slabý pták může vzlétnout první a vysoko.“ Tímto hluboce vysvětlil zkušenosti Číny z vítězství v boji proti chudobě a jejich význam pro celý svět.
Čína významně přispěla k celosvětovému úsilí o snižování chudoby. Rozvoj Číny je nedílnou součástí společného rozvoje světa. V situaci, kdy je globální stav chudoby stále vážný a v některých zemích se prohlubují rozdíly mezi bohatými a chudými, se Číně od zahájení reforem a otevírání podařilo vyvést z chudoby 800 milionů lidí a deset let před plánem splnit cíl snižování chudoby stanovený v Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Podle mezinárodního standardu Světové banky tvoří počet lidí, kteří se v Číně vymanili z chudoby, více než 70 % celkového počtu lidí, kteří překonali chudobu ve světě ve stejném období, což výrazně zmenšilo mapu světové chudoby.
Čína vytvořila vzor pro správu snižování chudoby ve světě. Aktivně plní svou odpovědnost velké země a rozvíjí mezinárodní výměnu a spolupráci v oblasti boje proti chudobě s rozvojovými státy. Pro více než 180 zemí a regionů vyškolila přes 400 000 odborníků a specialistů v různých oblastech rozvoje. Čína se aktivně podílí na projektech zemědělské spolupráce Jih–Jih, na programech zemědělské zahraniční pomoci a na demonstračních projektech spolupráce v oblasti snižování chudoby, které pokrývají Afriku, Asii a Latinskou Ameriku a účinně zvyšují místní kapacity v boji proti chudobě. Čína dále prohlubuje Iniciativu Pás a stezka, aby pomohla zemím podél této trasy snižovat chudobu. Podle zprávy Světové banky umožní společná realizace Iniciativy Pásu a stezky v dotčených zemích vymanit se z extrémní chudoby 7,6 milionu lidem a ze střední chudoby 32 milionům lidem, čímž poskytne silný impuls mezinárodnímu úsilí o snižování chudoby.
Čína je aktivním účastníkem a přispěvatelem k celosvětové správě boje proti chudobě a vždy usiluje o společný postup s ostatními zeměmi světa při podpoře mezinárodního procesu snižování chudoby. Letos v únoru Česká republika oznámila, že se připojuje k Globální alianci proti hladu a chudobě. Jako společný člen této aliance je Čína připravena spolu s Českou republikou a dalšími zeměmi budovat společenství se sdílenou budoucností lidstva bez chudoby a se společným rozvojem, aby se chudoba stala minulostí a krásné vize se proměnily ve skutečnost!
