Filip Šebesta: Wałęsovo padesátimilionové Rusko

reklama

Píši to proto, že ve svém věku necítím absolutní volnost – se kterou si mnozí mí vrstevníci, ale i mnozí mladší, vůbec nelámou hlavu (spíše naopak) – kritizovat osobnosti, jež prokázaly nespornou odvahu a díky jejichž přičinění se v naší části světa mnoho pozitivního odehrálo. Wałęsova slova citovaná dnešním Právem o tom, že by nejlepším řešením pro svět bylo snížit počet obyvatel Ruska na 50 milionů, která pronesl v rozhovoru pro francouzský deník Le Figaro, však nelze nechat být.



Počty obyvatel je možné snižovat různými způsoby. Nebohé Polsko to se svou historií země s relativně nejvyšším počtem obětí druhé světové války ví více než dobře. Všechny německé koncentráky postavené a provozované za války na jeho území; Katyň; Volyň atd. jsou toho dodnes výmluvnou připomínkou. Je v Polsku s jeho tragickou historií opravdu možné, aby dnes bývalý prezident a pro mnoho lidí stále významná autorita povídal do novin takové, s prominutím, nehoráznosti? A dovedeme-li jeho slova do důsledků, vybízel, zdráhám se to říct, protože s těmito slovy se má šetřit, ke genocidě? Jak jinak by ale mohlo být snížení počtu nějakého etnika či národa docíleno? Jen si představme, že by něco takového kupříkladu řekl jakýkoli politik německé opoziční AfD. Okamžitě by jej postavili před „polní soud“, vidíme, čemu dnes čelí poslanec AfD Petr Bystroň obviněný za gestikulaci pravou rukou z hajlování (viz pondělní glosa). Ale zpět k původní otázce. Asi to dnes evidentně možné je. Také je ale třeba na to patřičně reagovat, i když si tím člověk popularitu asi úplně nevyslouží. Někdy jakoby se v zápalu oprávněného rozhořčení nad ruskou válkou na Ukrajině zapomínalo, v čem že se od toho Ruska vlastně chceme lišit.



Nehledě na to, že taková Wałęsova slova jsou jen vodou na mlýn ruské propagandě, která se jich ostatně ihned ochotně ujala a dala se do pohybu. Ruská agrese, jakkoli hnusná a odsouzeníhodná, neospravedlňuje cokoli. Mějme to na vědomí.



Stejná ruská státní televize, která po Wałęsových slovech vypsala na jeho hlavu odměnu, nedávno odvysílala hojně sdílenou obskurní reportáž ze Saratovské oblasti, kterou někteří komentátoři na sociálních sítích trefně nazvali „výhody toho, když vám zabijí syna na Ukrajině“. Ukazuje v ní rodiče, kteří si za odškodné, které od státu dostali za smrt svého syna vojáka při „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině, koupili novou Ladu Vesta sedan, bílou, takovou jako chtěl jejich syn. První cesta v doprovodu kamer ruské státní televize vedla na hřbitov.



Zítra čekáme zprávu o tom, zda plynovod Nord Stream Rusko skutečně ponechá po technické odstávce zcela vypnutý, či nikoli. Evropská věrchuška se tváří, že jeho spuštění neočekává a nejspíš si to i přeje, i když odstřihávat se od ruských surovin chtěla spíše postupně. Je ale vždy lepší mít někoho, na koho je možné svést cokoli a nikdo se k tomu (svou vlastní vinou) dnes nehodí lépe než Putin.



Kdybych toto vše říkal svému já v létě roku 2019, klepalo by si na čelo. Hrůzu vyvolává představa, jaké věci by při současné rychlosti rozkladu podobná věta mohla uvozovat za další tři roky.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Psali jsme: Filip Šebesta: O euru a dolaru, s Habeckem ve sprše a Špidlou před Senátem Filip Šebesta: Ministr pro prosazování evropských věcí a parlamentní předskokani Filip Šebesta: Ukrajinský emisar Volodymyr Fiala Filip Šebesta: Státy EU na svém jednání de facto vytvořily nový ropný kartel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.