František Kuba: Senát, proč by? Jistoty, pro koho?

Bylo pondělí 15. října a printový tisk, agentury a sociální sítě přinesly zprávy o tom, jak dopadlo druhé kolo senátních voleb, a co od toho máme očekávat. Vše podstatné se mi ale překrývá s kresbou a textem Miroslava Kemela, kterýžto praví: „Je to zásadní zlom pro tuto zemi. ODS vyhrála volby, o které volič neměl zájem“ (Právo 15. října, stránka komentátorů).

Jen nenapravitelný cynik by mohl z letošních 16,5 procenta vyvozovat, že zájem o Senát „chytá vítr do plachet“, naopak, bije se se silným protivětrem nezájmu občanských mas. Přispěl k tomu i normalizační komunista Štěch, známý kladeč věnců. Kéž by už je položil i sobě, šel bych mu přerovnat stuhy, jak to dnešní političtí šibalové dělají.

Z Ostravské reality čerpám text bilbordu na křižovatce ulice Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce: Dost bylo kompromisů! Volte jistotu. Právě to ze sebe nedávno vypravil unter/kandidát na senátora Jiří Paroubek, člověk se zajímavým osobnostním i politickým profilem. Skončil hluboko v poli poražených.

Jeho nabídky byly pro veřejnost omšelé. Jedni politici lákají voliče na jistotu, jiní politici lákají voliče na změnu! Takže do myšlení běžného člověka se vkrádá myšlenka typu: Zvolím-li takzvanou jistotu, tak kde je Ta moje? Když zvolím změnu, nebude situace horší, než ta včera?

A možná si odplivne, když předtím aspoň periferně zjistí, že ho někdo politicky a společensky nezúčastněný právě nemíjí.

Nemálo se toho naplácalo ve veřejném prostoru, při imbec/tvrzeních v minulých letech, že Senát je pojistkou demokracie. Jak jsme mohli bez této „zásadní pojistky“ existovat čtyři roky po rozdělení společného státu? Také se vůbec nehovoří o tom, že Slovenská republika je demokratický stát – a má jen jednokomorový Parlament…

Inu, pražská politika jako osel posel hýká. Z tohoto tvrzení však musíme vyjmout Balámovu oslici, která mohla vidět i anděla a podle toho racionálně jednat. Pravda, cestující majitel Balám ho neviděl, oslici tudíž spráskal, ale následně se od anděla dočkal tak ostré výtky, že do konce života měl intruze!

Z toho plyne poučení: „Jsi-li si něčím zatraceně jistý, tak nic nedělej, může dojít k těžké inverzi!“

Kompromisy kontra jistota

Svět je jako botanická zahrada. Jsou tam krásná jezírka s vodomilnými květinami, boxy se suchozemskými květinami a mnoho jiných věcí, na kterých oči, ba i čich rády spočinou. Tam někde v pozadí jsou topograficky vhodně umístěny i humusy. Nevyslovená, ale silně zakrádající myšlenka je, kde se nachází takzvané Česko? Zdá se však, že vše u nás se odvíjí od feudálních poměrů.

Tak alespoň soudí Jan Franěk ve stati Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky. „Politické modely mají mnoho názvů, ale z mého pohledu právě feudalismus nejvíce odpovídá staletí neměnné technologii vlády. Jedna z definicí říká, že feudalismus je řád založený na vlastnictví půdy a poddanství. Vrchnost je stále stejná, dělí se o ní církve a bohaté rodiny, které prostřednictvím výnosů a zákonů ovládají nevolníky. Naprostá minorita, vládci si vynucují po lidech model chování, tak, aby nevolníci rozšiřovali či udržovali jejich panství a vyplývající požitky. Nevolník už svým narozením vstupuje do iracionálního právního a daňového systému, tedy uzavírá nedobrovolně smlouvu nikoliv se státem, či církví, ale se skutečnou a nefalšovanou šlechtou, tedy lidmi na špici pyramidové hry na civilizaci.“

Jaké nástroje používají tzv. elity?

To se dozvíme z článku Jak občana přeměnit v poslušného otroka ve 12 krocích. Vždy budou na světě lidé, kteří budou chtít ovládat druhé s tím, že je zajistí materiálně i duchovně. Obecně platí, že si jsou lidé nejistí, co se týče dění v našem světě, co opravdu chtějí a kdo skutečně jsme. Hluboko uvnitř cítíme nejistotu, zmatení a odpojení a to nás děsí. To je úrodná půda pro manipulátory.

Připomeňme si to, co je nám neustále hypnotizováno do mysli!! To jest: Vytvoření strachu, nevědomost a zmatek. První zásada zotročení je o prohlubování strachu, nevědomosti a zmatku. Dosahuje se toho rozptylováním lidí a lhaní jim o všem, na čem v životě záleží. Jde o princip šíření nevědomosti, rozptylování a destrukce, což je široce praktikováno v kultu, kterým je naše společnost. Víra stojící za touto zásadou je, že je duchovní rozměr lidí největší překážkou totalitní kontroly a musí být zničen. Toho se dosahuje tím, že jsou masy drženy zmatené a neví o své skutečné povaze, jsou bombardovány všemi typy rozptylování (populární kultura, banality, chamtivost, strach, neužitečné vzdělání, drogy, pornografie, válka apod.). Vyhrát boj o pozornost; nabídka amerického snu. Tvorba a zajištění potřeb; Manipulátoři vědí, že mají budit dojem poskytovatelů materiálního a duchovního zajištění pro ukojení potřeb – potřeba někam patřit a socializovat se, potřeba intimity, potřeba rodiny a domova, potřeba blaha, ochrany, lásky atd. Ve stejnou dobu jsou podporovány instinkty stáda, konformita a ustanovení norem.

Také vytvoření a řízení protichůdných sil; Jakmile se člověk stane součástí klanu, kultu, společnosti, je dál držen v souladu se záměrně vytvořenými protichůdnými silami (republikáni vs. demokraté, komunisté vs. kapitalisté). Pomocí alternativních trestů a odměn, kritiky a chvály jsou drženi proti sobě ve válce… Vytvoření izolace Oběti nahnané do náruče otroctví tam musí být také udrženy. K tomuto účelu slouží princip izolace. Odloučení od starého života, od historie, od rodiny a přátel, dokonce odloučení od vlastního zdravého rozumu!

Takže vzhůru k dalším volbám!

Zdroje

Jan Franěk, Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky. Zvědavec, 2010-03-13, Úvahy a komentáře.

Read more: http://www.dolezite.sk/Jak-obcana-premenit-v-poslusneho-otroka-ve-12-krocich-YGb0Ra.html#ixzz2r7zA2kIJ Zde odkaz krácen a upraven.

František Kuba

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV