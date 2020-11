Institut Aleny Vitáskové: Ekologický zločin na řece Bečvě

reklama

Interpelace na premiéra Babiše 12. 11. 2020 proběhly jako obvykle. Nic se nestalo. Na řece Bečvě uhynulo po otravě kyanidem více než 40 tun ryb. To je 40 000 kg ryb, to je asi 80 000 ks ryb. Kdo zná okolí Bečvy, malebnou krajinu Beskyd, tak musí plakat nad spouští, co dokázala bezohledností lidská bestie.

Je to téměř dva měsíce a viník neexistuje. Šetří se, prošetřuje, zjišťuje. Kdo asi vpustil kyanid do řeky. Premiér Babiš bez ostychu napadne poslance, novináře. Co se mají co ptát na ekologickou katastrofu? Poslanec by si měl zjistit IQ? To je stanovisko premiéra k ekologické katastrofě, která nemá obdoby a nenechá klidným žádného slušného člověka.

Místo, aby povolal k odpovědnosti níže uvedené ministry tj.:

ministra životního prostředí Richarda Brabce, že se taková věc stala a příslušné orgány spadající pod ministerstvo životního prostředí si neví rady. Jsou ve vedení těchto orgánů tak nekompetentní osoby, že nejsou schopny identifikovat možného viníka?

ministra vnitra Jana Hamáčka, proč doposud policie nemá viníka? Je tak neschopná, nebo se jedná o „ne-stíhání na objednávku?“

ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, státní zástupce není schopen řádně dohlížet nad vyšetřováním? Lze se oprávněně domnívat, že na případ dohlíží všeobecně známy „státní zástupce“ i z jiných kauz „ne-stíhání na objednávku?“

Všichni výše uvedení ministři se spolupodílí na ne-vyšetření? Nebo podporují maření spravedlnosti?

O tom, že u nás je možné trestní stíhání na objednávku, hovořil veřejně premiér Andrej Babiš a ministryně spravedlnosti Marie Benešová to potvrdila.

Tito tři ministři jsou odpovědni, že tato katastrofa není dosud vyšetřena, že viníci nejsou ve vyšetřovací vazbě. Ti tři by měli okamžitě rezignovat na své funkce, nebo být z nich odvoláni. To by byl krok premiéra, který řádně plní svoji funkci.

Místo rázných opatření k vyšetření ekologické katastrofy premiér uráží ty, kteří chtějí znát viníky (viz interpelace dne 12. 11. 2020 v Poslanecké sněmovně).

V kontextu výše uvedeného se musíme oprávněně tázat. Jaký má premiér důvod se takto chovat? Co si může ještě dovolit? Úplně všechno, co mu politici a občané této země dovolí! Z nádherné řeky Bečvy s průzračnou vodou, plnou ryb se rázem stala „mrtvá řeka“….

Přístup k této ekologické katastrofě ze strany vlády v nás evokoval obavu o zdravotní stav premiéra, jak naznačila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v pořadu České televize, kdy sdělila na adresu premiéra Babiše, že je DEBIL. V souvislosti nejen s tímto výrokem, ale i s výše uvedeným, jsme podali dotaz dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na Ministerstvo práce a sociálních věcí, zda se výrok ministryně ztotožňuje se zdravotním stavem premiéra. Konkrétně jsme se dotazovali k výrokům, které na ČT 1 zazněly:

Zda ministryně tímto sdělila informaci o zdravotním stavu premiéra A. Babiše?

Zda se skutečně v jeho případě jedná o psychiatrickou diagnózu - mentální lehkou retardaci? Což by odpovídalo podle mezinárodní klasifikace označení „DEBIL“, jak ministryně uvedla.

Koho o situaci ve vládě ministryně informovala, aby ochránila občany?

Jsme si vědomi, že zdravotní stav jednotlivých občanů není veřejnou informací. Opačně je tomu, pokud se jedná o funkci premiéra. Občanská veřejnost má právo být informována o zdravotním stavu představitele státu, navíc pokud by se jednalo o psychické onemocnění s tak vážnou diagnózou.

„Debil“ je stupeň mentálního onemocnění u psychiatrické diagnózy, kdy pacient dosahuje IQ 50 – 69, což podle mezinárodní klasifikace nemoci odpovídá lehké retardaci.

S touto diagnózou je nemocný schopen se vzdělávat v praktické škole a většinou i samostatně fungovat v běžném životě. Osoba s tímto postižením není způsobilá řídit stát, či být v jiné významné řídící pozici. Svým konáním by mohla způsobit nedozírné škody nejen materiální. Což nakonec potvrzuje i další údajný výrok ministryně Jany Maláčové, který zveřejnila ČT 1 ve zmíněném pořadu: „To je bordel, co ten Babiš

udělal. A teďko to všichni musíme slíznout.“

Rozhodování vlády Andreje Babiše v krizovém období probíhající pandemie je hodnoceno veřejností jako chaotické, dostatečně neodůvodněné. Třetí ministr zdravotnictví ve funkci za tak krátké období nevzbuzuje důvěryhodnost opatření, které vláda přijímá.

V určitých opatřeních musel zasáhnout dokonce soud a nařízení zrušit.

Zarážející postup při řešení nejen ekologické katastrofy ze strany vlády a premiéra, jen umocňuje obavy veřejnosti o neschopnosti vlády řídit tento stát.

