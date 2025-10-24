Vladimír Ustyanovič: Proč by nemohl být Turek ministrem české vlády, když jím byl nějaký Rakušan?

Jsme svědky, že zmíněné důkazy se shánějí až po publikaci textu Deníkem N. Nebudeme-li respektovat výsledky voleb, neboť volič je nejvyšším reprezentantem hlasu lidu, tak se přibližujeme k státnímu uspořádání, které má v názvu demokracii, neboť i Korejská lidově demokratická republika má toto slovo v názvu, ale bez faktické náplně jako kuře s nádivkou, ale bez nádivky.
Štvavou kampaní jako za socialismu byla prezentována takzvaná štvavá vysílačka Svobodná Evropa. Tuto nyní nahradila Terezie Tománková, kde předmětem debaty je Filip Turek, ale ve studiu jaksi bohužel chybí. Když Karel Havlíček vzpomene výroky bakaláře Lipavského, který ve svých postech citoval Lenina a chtěl věšet všechny živnostníky a lidi kteří podnikají, Tománková prohlásila, že Lipavský ve studiu není, tak o něm ani nebudou mluvit. Podle mého názoru tento škůdce české zahraniční politiky by měl za výše zmíněné výroky, k nimž se přiznal, sdílet celu s Pavlem Novotným, nejen na tři měsíce, ale minimálně na rři roky za propagaci komunismu.
Pořad Tománkové se bohužel dostal na úroveň dalšího propagandistického pořadu, tím myslím Otázky Václava Moravce. Je to nadsázka, ale vypadá to, že bruselská propaganda dává noty našim televizím a ty, aby se ještě více zalíbily, nepřipustí jiné názory než ty, které jsou předdefinovány. Nejčerstvější ukázkou je pravomocný rozsudek nad paní učitelkou Martinou Bednářovou, která si za svůj názor vysloužila tříletou podmínku a zákaz učit.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Můj názor je takový, ať se líbí, nebo ne, že právo v ČR neplatí a že soudcům, kteří rozhodují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, je politicky sledovaný případ odňat a různými triky je přesunut na urválkovskou prokuraturu, po novu na státní zastupitelství, a už jede všechno podle takzvaného politického zadání.
Zeptám se, je Filip Turek neznámou osobou? Je neviditelný jako ostuda české diplomacie Jan Lipavský? Poznámka pod čarou, Filipa Turka neznám, nikdy jsem se s ním neviděl a čerpám pouze z veřejně dostupných zdrojů. Jen pár faktů. Začátkem roku 2024 Turek hajluje, je to nácek, fotky a videa se šíří médií a každý o tom ví. V červnu 2024 je zvolen europoslancem. V lednu 2024 Trump inauguruje a Turek má osobní pozvánku na setkání s Donaldem Trumpem. Následně v únoru téhož roku se setkává s J. D. Vancem, Elonem Muskem a Santi Abascalem a o měsíc později se setkává s velvyslancem Čínské lidové republiky.
V letošních volbách byl zvolen poslancem parlamentu ČR. Ještě se ani nestal ministrem, a už se bavil s významnějšími lidmi, než o jakých neviditelný Lipavský kdy slyšel. Věřím, že Policie ČR vytvoří alespoň malý tým na stíhání tohoto rudobolševika za výše uvedený trestný čin, který ještě není promlčen.
Mám důvodné podezření, že Piráti zakládají nové celosvětové hnutí s názvem extrémní idiotismus. Startovacím výstřelem tohoto hnutí bylo vystoupení Kateriny Demetrashvili, která prohlásila v ČT24, že válka na Ukrajině je pro naše země oboustranné obohacení a že se zbrojní výrobou jsou spojeny i inovace. Této pravděpodobné zakladatelce výše uvedeného hnutí asi ušlo, že to obohacení stálo ukrajinské občany zhruba milion životů. Dovolím si doporučit této slečně měsíční stáž v zákopech první linie a věřím, že po rozmluvě s účastníky bojů by začala zpívat mírové songy.
Druhá potenciální členka klubu Markéta Gregorová prohlásila v diskuzi v Evropském parlamentu, že by Orbán mohl s Trumpem přilákat Putina do Budapešti a že by ho vydali mezinárodnímu trestnímu soudu. U Gregorové to je důkaz nikoliv prázdných slov, ale prázdné hlavy. Zaprvé USA neuznávají mezinárodní trestní soud v Haagu, Rusko také ne a napadá mě otázka, kam by Gregorová chtěla vydat Zelenského, nejen za válečné zločiny vůči občanům Ukrajiny, ale taky za teroristické útoky vůči Maďarsku a Rumunsku na jejich rafinerie, kdy podle předběžného vyšetřování za nimi stojí ukrajinská SBU, jak napsal Turecký deník Cumhuriet a web The Independent. Na tuto akci byla drtivá odpověď Ruské federace. Zásadní otázka - byla napadena základní infrastruktura dvou států NATO. EU mlčí, NATO mlčí, jediný, kdo reagoval, byli Rusové.
Otázka na závěr. Ochrání středoevropský prostor lépe NATO, nebo Rusko? Je to jen akademická otázka, neboť Bělorusové mají určitou jistotu v Rusku, že Ukrajina je nenapadne, a z české a československé zkušenosti vyplývá, že západ nás vždy podrazil. Slovo mír je pro Ursulu von der Leyenovou a jí podobné asi vulgární slovo. Tato osoba, a nejen ona by měla za své korupční skandály být dávno za mřížemi.
Bruselská nomenklatura s komunistickou nomenklaturou nemají nic společného se svobodou států, prosazujících své národní zájmy. Proto pryč z těchto okovů národů. Smutné je, že mnozí zamindrákovaní čeští občané, zejména rekrutující se z takzvané umělecké a akademické sféry, jsou vybízeni Rakušanovým ministerstvem strachu, aby psali dopisy, kde chybějí podpisy. Už je čas na odchod, pane Rakušane.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV