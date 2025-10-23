Jiří Paroubek: Jekot proti Turkovi

Mimochodem velmi drsnou terminologii. Pokud nevíte co znamená, zjistěte si to a kdo to řekl. Neznalé nebudu dál napínat, byl to premiér Topolánek (ODS). A víte kdo prohlásil – jsem Martinem Bormanem premiéra? Jeho přítel, pobočník a lobbista Marek Dalík. Kdo byl Martin Bormann možná ví i slečna redaktorka z Deníku N. Abych byl vyvážený, víte kdo prohlásil – každý máme svého Stauffenberga? Tak to byl zase premiér Miloš Zeman. Možná i o tom někdo z Deníku N slyšel.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Tyto výroky a mnohé další podobné vyvolaly kritiku. Byly považovány za nevkusné a přestřelené. Nicméně žádná několik týdnů trvající hysterie okolo nich a jejich autorů se nekonala. Nikdo neječel, že díky těmto výrokům s nimi nikdo v zahraničí nebude jednat, že se na ně budou dívat skrz prsty a pohrdat jimi. Nic takového. Oba premiéři cestovali a jednali v zahraničí mnohem víc než končící premiér Fiala, Lipavský nebo prezident Pavel.
Konečně, ošklíbají se v zahraničí nad tím, že náš současný prezident před lety podporoval okupaci vlastní země cizími armádami pod vedením SSSR? Nebo jeho první dáma jako vojenská politručka velebila a rozšiřovala marxismus-leninismus?
Proč to připomínám? Protože dnešní hysterie mainstreamu a české pravice okolo údajných a dost starých výroků pana Turka na sítích je přehnaná. Mainstream by si měl vzpomenout, co dělal v případě výše uvedených výstřelků, a ty nebyly jen domnělé. Autoři se k nim hrdě hlásili.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
autor: PV