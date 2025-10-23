Jiří Paroubek: Jekot proti Turkovi

Es kommt der Tag. Po sněmovních volbách uděláme "noc dlouhých nožů". Pamatujete si, kdo používal tuto jasnou nacistickou terminologii?

Mimochodem velmi drsnou terminologii. Pokud nevíte co znamená, zjistěte si to a kdo to řekl. Neznalé nebudu dál napínat, byl to premiér Topolánek (ODS). A víte kdo prohlásil – jsem Martinem Bormanem premiéra? Jeho přítel, pobočník a lobbista Marek Dalík. Kdo byl Martin Bormann možná ví i slečna redaktorka z Deníku N. Abych byl vyvážený, víte kdo prohlásil – každý máme svého Stauffenberga? Tak to byl zase premiér Miloš Zeman. Možná i o tom někdo z Deníku N slyšel.

Tyto výroky a mnohé další podobné vyvolaly kritiku. Byly považovány za nevkusné a přestřelené. Nicméně žádná několik týdnů trvající hysterie okolo nich a jejich autorů se nekonala. Nikdo neječel, že díky těmto výrokům s nimi nikdo v zahraničí nebude jednat, že se na ně budou dívat skrz prsty a pohrdat jimi. Nic takového. Oba premiéři cestovali a jednali v zahraničí mnohem víc než končící premiér Fiala, Lipavský nebo prezident Pavel.

Konečně, ošklíbají se v zahraničí nad tím, že náš současný prezident před lety podporoval okupaci vlastní země cizími armádami pod vedením SSSR? Nebo jeho první dáma jako vojenská politručka velebila a rozšiřovala marxismus-leninismus?

Proč to připomínám? Protože dnešní hysterie mainstreamu a české pravice okolo údajných a dost starých výroků pana Turka na sítích je přehnaná. Mainstream by si měl vzpomenout, co dělal v případě výše uvedených výstřelků, a ty nebyly jen domnělé. Autoři se k nim hrdě hlásili.

