Ivan Bednář: Nezávislí pohrobci

A že by byla „nezávislá“, to už je opravdu k smíchu. Marvanová přece prošla několika politickými kotrmelci, ODS počínaje, přes zaniklou US až k současné poradkyní Andreje Babiše.

Zdá se, že předseda STAN Petr Gazdík už okoukal od Andreje Babiše známou metodu tahání králíků z klobouku. Hlavně urvat nějakou tu funkci, názory a politické postoje žádnou roli nehrají.

Podobně „nezávislý“ je bývalý ministr vnitra Jan Ruml, který kandidoval v Praze 2 také za Starosty a nezávislé. Před půl rokem zkoušel získat nominaci do senátních voleb za Piráty. Ti ale projevili více soudnosti a Rumla odmítli.

I Rumlova politická cesta je bohatá. Z ODS do Unie svobody, pak do Strany zelených, ve které ale nezaplatil příspěvky a rychle skončil.

Známé je i jeho klaunské vystupování v dobách tzv. televizní krize na přelomu let 2000 a 2001, kdy se balil v ponožkách do spacáku před televizními kamerami.

Nyní se jako nezávislý prodral do zastupitelstva městské části Praha 2. Nu, nebude to mít Jana Černochová lehké.

autor: PV