Ivan Černý: Kam v zážitkové turistice?

Při výběru z široké nabídky rekreací domácích i zahraničních cestovních kanceláří hraje, vedle cen, důležitou roli i nabídka výletů za poznáním. S čím nás zjara letošního roku překvapí přední pražská cestovní kancelář Autoturist?

S touto a řadou dalších otázek jsme se obrátili na ředitelku jmenované cestovní kanceláře, naší po Čedoku historicky druhé nejstarší. Ivana Masáková je takříkajíc ženou na svém místě. Od přelomu tisíciletí pracuje v cestovním ruchu. Zpočátku zajišťovala exotické zájezdy pro klienty dle individuálních požadavků, organizovala a samostatně připravovala skupinové zájezdy po firemní klientelu v Evropě, Africe a Asii, včetně průvodcování. Též dlouhodobě působila jako destinační manažer pro Tunisko a Egypt. V Autoturistu pracuje více jak pět let. V čem se její práce liší od vzpomínaného?

Ivana Masáková: Příprava jmenovaného projektu zážitkové turistiky nás natolik zaujala, že též zvažujeme možnost přizvat ke spolupráci některou z incomingových cestovních kanceláří, a naší jedinečnou nabídku tak rozšířit i pro klienty za zahraničí, toužících poznat turistické magnety naší vlasti

„Nejdříve musím představit Autoturist jako takový…“ usmívá se Masáková. „Zprvu je nutno vrátit se do historie – Autoturist vznikl na půdě Ústředního automotoklubu, který navazoval na tradice v roce 1904 založeného Českého klubu automobilistů pro kdy Království České. Činnost klubu slibně rozvíjela a mezníkem se stal rok 1928, tehdejší Autoklub Republiky Československé se stal členem AIT – Alliance internationale de Tourisme – Mezinárodní sdružení pro turistiku. Právě autokluby stále více svým členům poskytovaly radu a pomoc při cestování v jejich zemích, ale i do zahraničí. V roce 1952 došlo ke sjednocení všech motoristických klubů na území tehdejšího Československa a vznikl Ústřední automotoklub – ÚAMK, který na území České republiky působí dosud. V letech 1966-1968 v rámci politického uvolnění došlo k výraznému nárůstu cest Čechoslováků do zahraničí – auta se stávala dostupnější. Současně se rozvíjely kontakty s obdobnými kluby v zemích, kam naši občané vyjížděli. Bulharsko, Maďarsko, Polsko, NDR, Jugoslávie… ale spolupracovalo se kupříkladu i s rakouským ÖAMTC, nebo třeba ADAC ve Spolkové republice Německo. Ústřední automotoklub se tehdy zabýval výhradně motoristickým sportem, ale přibývala agenda pro cestovatele-motoristy. A tak bylo v roce 1966 rozhodnuto o založení specializované cestovní kanceláře jménem Autoturist, což je následník prapůvodního Autoturistu, v současné době působící jako nejstarší tuzemská cestovní kancelář v českých rukou, která zajišťovala kompletní služby – ubytování, itineráře cesty, výjezdní dokumenty pro auto – obrazně řečeno, vše se sesypalo do jedné nádoby. Mluvíme o době, kdy na našem území své služby nabízelo pouze 9 cestovních kanceláří…“

Dnes ale v ČR působí více jak tisíc cestovních kanceláří a agentur, jak se od takovéto konkurence lišíte?

„ Hned v několika směrech,“ vypočítává Ivana Masáková. „ Především se po dohodě se zákazníky se jedná o příjezd do námi zabezpečených destinací a ubytovacích zařízení vlastní dopravou. Většinou automobily či na motocyklech. Naši zákazníci při tom oceňují mobilitu, která jim dává volnost a svobodu v místě ubytování, a nejsou tak závislí na dalších službách. Se svým časem si nakládají dle svého uvážení a nejsou spoutáni nějakým řádem. Vzhledem k tomu, že jsme Autoturist, mají naši klienti i různé bonusy, jako kupříkladu pomoc Žlutých andělů při potížích na cestě, zajištění krátkodobých dálničních známek, nebo v neposlední řadě i možnost zapůjčení krabiček ENC při cestách do Chorvatska – systém elektronického mýta – bez stání na jednotlivých mýtnicích.“

Co vše klientům nabízíte?

„Jsme standardní cestovní kancelář. Jak jsem již naznačila - historicky se specializací na zájezdy v dojezdové vzdálenosti doma i v zahraničí. Novinkou roku 2023 je zpřístupnění online rezervací více než 20 000 možností ubytování v Chorvatsku – apartmány, hotely, majáky. V pohodlí domova, z tabletu, z mobilu lze objednat i uhradit dovolenou. Vedle zájezdů a pobytů nabízíme i mezinárodní kempinkové karty CCI – za malý roční poplatek 290 Kč držitel získává slevu v 2500 kempech v 35 evropských zemích. Samozřejmě zajišťujeme a prodáváme i letecké dovolené, jednotlivé letenky, jízdenky na vlak a autobus.“

Vlajkovou lodí CK AUTOTURIST je velký rekreační areál na Lipensku, rozkládající se přímo na břehu našeho moře – Lipenské přehrady – Fontána Blue Marine Resort v Hrdoňově s vlastní marinou a trajektem – pro pěší, kočárky, cyklisty a koloběžky.

„Náš hotel, a přilehlé ubytovací objekty, je ideálním výchozím místem pro výlety – do Českého Krumlova, Holašovic, na Stezku korunami stromů v Lipně, muzeum přehrady Lipno se vstupem do přehradní hráze, do Světa pod hladinou ve Frymburku. Rekreanty oblíbený je výlet do Vyššího Brodu, prohlídka Švarcenberského kanálu, blízký Vítkův Hrádek, poutní kostel česko-německého smíření v Kájově, Muzeum pašijových her v Hořicích v Pošumaví…“ pokračuje ředitelka Masáková a dodává:

„V hotelu s bazénem, saunou a dalším standardním vybavením, odpovídajícím požadavkům na pohodlné ubytování pravidelně organizujeme nejrůznější motoristické akce ve spolupráci s legendárním ÚSTŘEDNÍM AUTOMOTOKLUBEM ĆESKÉ REPUBLIKY, od spanilých jízd veteránů až po nejrůznější akce pro automobilisty, jako kupříkladu srazy sportovních vozů Mazda, celoevropský sraz motorek Suzuki.“

A dostáváme se k vaší ještě horké novince…

„Ve světě jsou kupříkladu populární návštěvy pietních míst druhé světové války, včetně putování po bojištích, koncentračních táborech či cesty po trasách pochodů smrti. Tento trend začíná být žádaný i u nás. Nám se však touto cestou smutné turistiky jít nechtělo. Dále listuji v pyramidě katalogů cestovních kanceláří - nabídka sportovně namáhavých akcí, až rekordních výkonů, je omezena věkem i kondicí klientů a je zde řada agentur, tímto se zabývajících. Stejná situace je u rekreačních pobytů, spojených s loveckými či rybářskými cestami v zahraničí. Lákavé jsou dobrodružné noci, strávené v mučírnách či hladomornách našich hradů nebo po tajemných místech republiky…“

Nabídkový kruh se nám tedy náramně zužuje…

„Všichni dělají všechno, dalo by se říci,“ je si jistá inženýrka Ivana Masáková. „Jediný segment zážitkové či poznávací turistiky je však dosud nevyužit. Tak jako první tedy přicházíme s projektem organizovaných návštěv či exkurzí do provozu vybraných skláren, s doplňkem možných výletů po zajímavostech daného místa či kraje. Naše sklářství patří k tzv. rodinnému stříbru a ve světě je mimořádným pojmem. Komentovaná návštěva hutě s možností dívat se mistrům svého oboru přímo do úst, při vyfukování žhavých bublin, pozorovat, jak je mění před vašima očima v kus nádherného uměleckého předmětu, je mimořádným zážitkem. Na konci exkurze je pak možnost posedět ve sklářské krčmě s možností zakoupení úžasného suvenýru za výrobní cenu jako dárek či vzpomínku na perfektní výlet… V našem kompletním servisu pro zákazníka je zajištění exkurze, výklad, posezení v krčmě, v případě zájmu zajištění ubytování v místě i nabídka celého souboru zajímavostí v okolí, takže výlet může být, dle zájmů klienta, i vícedenní. Každý z účastníků zájezdu, který je vlastní dopravou, obdrží informační materiál. V případě zájmu kupříkladu seniorských skupin či školních výprav naše cestovní kanceláře též zajistí autobusovou dopravu.“

Závěrem: Můžete již nyní prozradit jednu či dvě sklárny, kam nás cestovní kancelář AUTOTURIST od května tohoto roku pozve?

„Časem bychom chtěli nabídku rozšířit na všechny hlavní sklářské oblasti republiky. Od Šumavy přes Severní Čechy, Vysočinu až po Moravu. Velkým lakmusovým papírkem zájmu budou dva cíle, které jsme pro začátek letošní turistické sezóny na program zařadili. Jedná se o exkurzi v Kunraticích u Cvikova, kde je sklárna Jiřího Pačinka, nekorunovaného krále současných českých sklářů. Tento světoznámý sklářský umělec a designér je mezinárodním pojmem. U sklárny, kam naše klienty zveme, stojí jedinečný Křišťálový chrám, kostel, proměněný v unikátní galerii Pačinkova skla. Neméně zajímavá je procházka Skleněnou zahradou tohoto sklářského výtvarníka. Posezení v Sklářské krčmě jistě chybět nesmí. A druhý den, po noci prožité v originální sklářské chalupě, může být kupříkladu na programu návštěva Sklářského muzea v Novém Boru.

Exkurze do sklářské hutě je vždy velkým zážitkem

Druhou, doslova senzací, je návštěva v Lubenci u Karlových Varů. Zde má manufakturu tvůrčí i manželský pár Jitka a Richard Kantovi, světově známí a úspěšní vitrážisté. I ty můžeme na vlastní oči pozorovat při práci s barevnými sklíčky historického sklářského odvětví. Jejich práce zdobí chrámy i reprezentační místnosti nejenom v České republice, ale i kupříkladu v Paříži nebo New Yorku. A z úžasné nabídky menších prací, uměleckých doplňků včetně šperků si můžeme vybrat v jejich prodejní galerii za vstřícné ceny. Rovněž mimořádným zážitkem je pak navazující návštěva světového unikátu, kostela sv. Jiljí, svého času modlitebnou Karla IV., který se zde zastavoval cestou do Karlových Varů proměněného v Muzeum vitráží, o kterém se mluví jako o osmém divu světa. Nedaleko je jedna z nejstarších rozhleden v Čechách. Odtud se můžeme kochat úžasným pohledem na zdejší líbeznou krajinu, nazvanou Karlem Čapkem, v jehož stopách se též můžeme po blízkém okolí kraje Modré chryzantémy, jak svého času Lubenecko slavný spisovatel nazval, vydat. Skvělou tečkou, korunující výlet plný zážitků, může pak být večerní posezení a noc v místním pivovaře a následující zastavení v Karlových Varech s exkurzí do výrobny a muzea Becherovky…“

Součástí prohlídky vitrážnické dílny manželů Kantových je i jedinečné Muzeum vitráží v kostele sv. Jijjí na Karlovarsku

Seznamte se, prosím

Ivana Masáková (nar. 1966 v Kolíně), je absolventka VŠE Praha, Fakulta národohospodářská. V 90. letech pracovala v produkční a marketingové agentuře O.K-K.O, kde mj. zajišťovala první pobyt s celým programem Jean Clauda vam Damma a Chucka Norrise v Praze. V turistickém ruchu zprvu zajišťovala exotické zájezdy pro klienty dle individuálních požadavků, poté pracovala jako destinační manažer se specializací na Tunisko a Egypt. Své organizační schopnosti a zkušenosti z cestovního ruchu i z mediální sféry využívala i při své funkci tajemnice České asociace novinářů a publicistů Czech Travel Press. V magazínu pro současné moderní ženy PRIMA LADY dlouhodobě vedla pravidelnou rubriku Žena na cestách. Je spoluautorkou publikace Turistické maximum a již delší čas připravuje rukopis knihy Gastroturistika Středomoří.

Za rozhovor děkuje Ivan Černý Foto Miroslav Feszanicz

