Ivan Černý: Ve stopách našich sklářů

Kniha patří do ranku zážitkové turistiky s tipy na výlety za poznáním, a jistě zpestří dosavadní nabídku jak cestovních kanceláří, tak i nejrůznějších agentur, zabývajících se zprostředkováním jedinečných exkurzí do nejrůznějších provozů, včetně sklářských hutí. Ideální ale jistě je vypravit se svobodně a nespoutaně po své linii, jen s knížkou v ruce, dle svého času, zájmu a nálady. I proto jsou všechny ty neotřelé tipy na výlety v nabízené publikaci doplněny potřebnými kontakty a spojeními, včetně telefonů.

Reportáže psané čtivým perem

Letmým pohledem do obsahu zjistíme, že nám kniha nabízí dvě desítky návštěv do vybraných hutí, kde máme možnost nahlédnout pod pokličku tradičního uměleckého řemesla, které již několik století patří k našemu tzv. rodinnému stříbru. Abychom byli na exkurzi řádně připraveni, musíme věnovat pozornost především úvodním kapitolkám, věnovaným technickému minimu sklářského řemesla, vysvětlení, co je fenomén zvaný český křišťál a hodně nám též napoví i malý sklářský slovníček.

Pak už plně můžeme vychutnat koncert na sklářskou píšťalu a obdivovat brusičské či malířské umění při zušlechťování výrobků od Šumavy přes Severní Čechy až po Vysočinu.

Mimo jiné poznáme ruční výrobu jedinečných skleněných knoflíků, lesního skla nebo parfémových flakonků. Zjistíme, jak se dělají nejenom klasické lustry v Kamenickém Šenově, ale i moderní osvěcovadla v Lasvitu, či jak se rodí v asbestovém náručí kombinéz připomínajících kosmonauty obří osvěcovadla v Bommě, přední sklářské firmě, pořádající mezinárodní mistrovství světa v broušení skla.

A nejenom to

V dalších kapitolách se zúčastníme i výletu do Českého lesa za unikátní sklářskou technickou památkou, nahlédneme do nové expozice Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde je bezkonkurenční světová výstava ohromné kolekce vánočních ozdob, nebo navštívíme Pavilon skla v Klatovech s unikátními sbírkami historického skla. Zjistíme, co vše představuje pojem České granáty, jak se ty nádherné miniatury brousí v úžasné Galerii před očima turistů. Jedinečná je též možnost sledovat výrobní proces vzniku legendárních miniatur železnobrodských figurek a skleněných betlémů.

Závěr tohoto netradičního turistického průvodce za zážitky patří unikátnímu libereckému turistickému projektu Křišťálové údolí, který byl jednou z velkých inspirací, vedoucí ke vzniku této představované publikace.

Kniha o sto a šedesáti stranách má uprostřed vydání fotopřílohu ilustračních snímků Mileny Městecké. Publikace Za mistry křehké krásy vychází při příležitosti Mezinárodního roku skla 2022 a navazuje na knihu Po stopách českých sklářů, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 2019. Zamýšlenou trilogií turistických cest do manufaktur tohoto sklářského řemesla uzavře svazek Po stopách moravských a slovenských sklářů, na jehož rukopisu autor průběžně pracuje.

