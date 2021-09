Ivan David: Vystřídají nás v Mali Rusové?

reklama

Francouzské a další jednotky – Bundeswehr, ale i naši vojáci – oficiálně bojují v Mali proti Islámskému státu, který se po pozemní porážce v Sýrii a Iráku přesunul i do subsaharské Afriky. Neoficiálně obsadily jednotky NATO zdroje surovin, které těží zejména Francie, boj s islámským státem byl jaksi upozaděn. To je také důvod nespokojenosti obyvatel Mali. Tamější vláda se údajně v nouzi obrátila o pomoc do Ruska. Vojenské velení Mali prý vyjednává o využití ruských žoldnéřů – „Wagnerovců“.

Pokud dojde k uzavření dohody mezi Mali a ruskými žoldáky, ukáže se také, jaký vliv získávají „nové mocnosti“ vliv v Africe, řekl bezpečnostní analytik Boubacar Salif Traoré ve francouzské televizi. Uvedl také, že vojenské operace pod vedením francouzské armády nevedou k žádným úspěchům. V současné době je vláda v Mali pod tlakem obyvatelstva, protože situace je nadále nejistá a bezpečnostní situace špatná. Tento tlak zřejmě také mohl vést k jednání s dalšími partnery. Úřady Mali potvrdily jednání s ruskou „Wagnerovou skupinou“, ale zatím nebyly podepsány žádné smlouvy. Rusko vyjednává o ozbrojencích, vojenské zapojení však oficiálně popírá.

Wagnerova skupina je považována za stínovou armádu s dobrými kontakty na Putina. „Francie a Německo proto zpochybňují svou účast v misi OSN,“ píše Dunja Sadaqi pro německou ARD a pokračuje: „Na demonstracích v Mali byly nedávno vidět ruské vlajky. Vojenská přítomnost bývalé koloniální velmoci Francie se stala stále více nepopulární vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci v zemi. Nyní prý malijská vojenská junta jedná s takzvanou Wagnerovou skupinou. Do Mali má být přivezeno 1000 ruských žoldáků se smlouvou na devět milionů eur. S úkolem vycvičit malijskou armádu, chránit vysoce postavený vojenský personál,“ píše Tagesschau.

Ve středu spolková ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová na twitteru uvedla: „Pokud se potvrdí spolupráce Mali s ruskými žoldnéřskými skupinami, zpochybňuje to základ mandátu Bundeswehru a my bychom museli vyvodit závěry společně s Bundestagem. Pokud vláda Mali uzavře takové dohody s Ruskem, je to v rozporu se vším, co Německo, Francie, EU a OSN v Mali již 8 let dělají. “ Asi jde o to, jak to dělají…

Dunja Sadaqi píše dále: „Nedávno exkoloniální velmoc Francie, která má v Mali silnou vojenskou přítomnost, pohrozila stažením a varovala před ruskými žoldáky. Francouzský ministr zahraničí Jean -Yves Le Drian řekl: „V minulosti, zejména v Sýrii, ve Středoafrické republice se vyznamenali vydíráním, nájezdy a porušováním všeho druhu - a nemohou být řešením.“

Wagnerovci jsou považováni za stínovou armádu. Jsou nasazování tam, kde Rusko nechce vystupovat oficiálně. Obchodník, který vlastní „Wagnerovu skupinu“, je prý v těsném kontaktu s Vladimirem Putinem a ruskou armádou. Odtud také berou nejmodernější ruskou výzbroj a munici.

Co na to říkají lidé v Mali? V samotném Mali to není špatná zpráva, říká obyvatel hlavního města Bamako pro francouzskou televizní stanici TV5 Monde: "Vidíme, jak armáda ztrácí půdu pod nohama. Život Malijců má pro mě větší hodnotu. Rusové jsou ti, kteří přinesli štěstí do Sýrie a střední Afriky. Takže vítáme tyto ruské vojáky, žádáme o to. Budeme jim fandit. “.

Teror se šíří – navzdory nasazení „mezinárodních“ (rozuměj západních) vojáků. O mezinárodním vojenském angažmá v Mali se již dlouho diskutuje. Mali je považováno za klíčový stát v boji proti islámskému teroru v západní Africe. Dlouhodobá stabilizační mise OSN MINUSMA a výcviková mise EU - EUTM, do níž je zapojen i Bundeswehr, nepřinesly požadované výsledky. „Malijské bezpečnostní síly jsou stále považovány za špatně vycvičené a špatně vybavené a pravidelně se stávají oběťmi útoků. Teror se v regionu šíří přes státní hranice, IS má základny i v Čadu a dalších zemích oblasti.“ Tímto konstatováním končí článek Dunji Sadaqi pro zpravodajství německé veřejnoprávní televize ARD Tagesschau. Mimochodem, naši expediční experti také nepřinesli zvrat na bojišti.

Uvidíme, zda po Afghánistánu bude Mali další ztroskotanou misí NATO a zda nás bude očekávat přijetí malijských tlumočníků…

