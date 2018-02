Ivan Jordák: O co vlastně jde?

Protože na podání návrhu odvolání nemá sama dostatečný počet poslanců, shání poslance, kteří jim chybí do stanoveného počtu. V tomto bohulibém díle pomáhá, seč jí síly stačí i ČT dáváním prostoru lidovcům ve vysílání k vysvětlení jejich rozhodnutí. Nutno podotknout, že ČT předvolala v úterý i p. Okamuru do událostí, aby měl možnost vysvětlit své pochybení, ale projevila s ním svou nespokojenost.

Odmítla i probírat okolnosti koupě prasečáku státem od firmy, která jej vlastnila, údajně za dvojnásobek ceny stanovené znaleckým posudkem, kdy za stát jednal také bývalý ministr kultury a místopředseda KDU-ČSL p. Herman.

Abych řekl pravdu, nechápu zde řadu věcí a se mnou i další nezasvěcení lidé. O koncentračním táboře Lety a prasečáku, který má být údajně částečně na území, kde za války koncentrák byl, se mluví již řadu let. Nevím proč, ale má asi největší prostor v ČT a dalších médiích z koncentračních táborů, které byly za druhé světové války na území Protektorátu. Např. o koncentráku v Olbramovicích, či Dětřichově u Moravské Třebové, jsem neslyšel ani jednou, ale ani o desítkách dalších z těch 600, které za války na našem území byly. Chtělo by tedy rozhodně uvést v nějakém pořadu, proč zrovna Lety. Odkazy na požadavky, které kvůli Letům na nás má cizina jsou zatím minimálně nedůstojné.

Lidovci by měli minimálně vysvětlit souvislost mezi údajným prohlášením pana Roznera a pana Okamury, pokud má být odvolán p. Okamura, i za prohlášení p. Roznera. Také by měli objasnit důvod zvýšení ceny prasečáku na dvojnásobek ceny stanovené znalcem, když prodej obstarává bývalý ministr kultury a místopředseda KDU-ČSL p. Herman. Při té příležitosti by mohli vysvětlit proč obdobně, jak u pana Okamury, nepožadovali zbavení funkce právě ministra p. Hermana za jeho účast a projev na Sudetoněmeckých dnech v Bavorsku v roce 2017.

JUDr. Ivan Jordák, Letohrad

