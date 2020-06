Ivo Fencl: Jen letmá mapka sedmera pobytů Jaroslava Foglara ve Švýcarsku

U příležitosti stého výročí prvního z Foglarových pobytů ve Švýcarsku vydala Skatská nadace Jaroslava Foglara čtyřdílnou publikaci Jestřábova švýcarská dobrodružství. Není to všeobecně známo, ale autor Rychlých šípů navštívil „stát pod Alpami“ dokonce sedmkrát.

Poprvé už ve třinácti letech – a hned takřka na čtvrt roku. Pobytu nepřímo pomohl člen 2. pražského oddílu skautů Ladislav Filip, a to v čase, kdy Foglar Dvojku (Hochy od Bobří řeky) ještě ani zdaleka nevedl.

Ladislav Filip studoval medicínu a roku 1919 ve „Švýcarech“ vytipovával ve službách Červeného kříže hotely a statky, v nichž by se mohly zotavovat československé děti. Zvládl to, i když ne sám, a již napřesrok Švýcarsko navštívilo na osm set našich chlapců a děvčat. Jedním se stal i Foglar, přezdívaný až později Jestřáb, a to díky tomu, že jej sbor školy (ovlivněný Foglarovým třídním Stunou) na začátku osmé třídy vybral mezi účastníky pobytu. Lze tomu říkat štěstí, neboť nikoli všechny školy ČSSR byly osloveny, a co víc, z každé té školy směl vždy jet jen jediný hoch. Anebo snad obvykle jen jediný.

Z pražského nádraží ve Vršovicích vyjížděli chlapci za společného, spontánního zpěvu národní hymny – i včetně její slovenské části, samozřejmě - , a to zvečera dne 3. září 2020. Seděli v armádou opatrovaném, zabezpečeném sanitním vlaku (číslo 202) a Foglarovi bylo přiděleno osobní číslo 186. Cesta pak trvala tři dni a čtyři noci a stravovali se během ní mj. komisárkem a kaší, napájeli se obvykle kakaem.

Až třetí den pak opustili Linec, aby přejeli švýcarské hranice, a do Buchsu pro ně z Bernu dorazila choť československého velvyslance Duška.

Z Curychu pak jistý pan Jokl, ze Sankt Gallenu pan Stavebník.

V doprovodu nejmenované pracovnice Červeného kříže pokračovali Foglar a ještě čtyři chlapci dalším vlakem. Na četných nádražích si děti rozebíraly švýcarské rodiny a tři z hochů tak postupně „zmizeli“. Smrákalo se a psychicky prý dosti stísněný Jaroslav Foglar nakonec zůstal ve vagónu už jen s jediným chlapcem. A na něj došlo. V Yverdon-les-Bains.

Jenže byl jen předán přednostovi stanice, který ho vedl od rychlíku k osobnímu vlaku, kde jej předal vlakvedoucímu. „Jeli jsme nocí řadu stanic, až mě nakonec vysadili do náručí vlídného staršího pána,“ vzpomíná Jaroslav Foglar nostalgicky v autobiografii. „Ten mě posadil do bryčky a jeli jsme nocí asi hodinu, až jsme dorazili do malé vesnice.“

Bylo to dnešní Valeyeres-sous-Rances pod horou Les Souchet (1680 metrů) a dočasným chlapcovým domovem se stal statek Alberta (1898-1961) a Blanche (1899-1993) Randinových, manželů ve věku 22 a 21 let. Dnešní Valeyeres leží nadále kilometr od později přifařeného Rances a má asi 530 obyvatel. Foglar tu pracoval jako pasáček krav a také česal révu i švestky. Jak vzpomíná, zpíval po večerech české písničky, a jednou směl zpívat i na představení Armády spásy. Cestu domů nastoupil 10. listopadu. Po celý čas si vedl deník, který se dochoval, má 42 stran a je kompletně ofotografován pro první část naší publikace. Jinou formou dosud zveřejněn nebyl, ale pravděpodobně to realizuje nakladatelství Albatros v rámci většího korpusu autorových deníků.

Švýcarské zážitky provázené ilustracemi Karla „Tony“ Neumanna líčí ovšem i devátá až patnáctá kapitola foglarovky Tábor smůly (1938): jde o sedm kapitol s názvy „Jestřábe, vypravuj něco!“, Jedeme do Švýcar, Umíte pást krávy?, Pastevní družstvo, Moje vystoupení na večírku a jak to dopadlo, Případ s bláznivým teletem a Jedu domů ze Švýcar (str. 34-53).

Druhá část současné publikace zahrnuje pak Foglarovu vzpomínku Moje švýcarské dobrodružství (zveřejněnou roku 1935 ve Slovíčku) a pět ze sedmi oněch „švýcarských“ kapitol Tábora smůly. Třetí část sestává ze dvou jeho článků pro Naši rodinu (Co jsem viděl ve Švýcarsku?, 16. 12. 1982) a (opět) pro Svobodné slovo (Kouzelný mikulášský čas, 28. 11. 1994) a z dvou vzpomínek na spisovatele ze sborníku Jestřábe, díky (2000). Napsaly je bývalý člen oddílu „Jindra“ Hojer (napsal vlastně titulní kapitolu celé publikace Jestřábovo švýcarské dobrodružství) a Petr Chudožilov s Michalem Beránkem, jejich příspěvek ... a jeho švýcarská stopa je zajímavou reportáží o výpravě do země, ohledně které se ve Foglarovi zrodil pocit, že tam „už někdy v minulém životě žil“. Vrátil se každopádně do Švýcarska i v letech 1981, 1982, 1984, 1985, 1986 a 1987 a roku 1986 tam dokonce nějaký čas navigoval autobus Čedoku, aby se konečně setkal s paní Randinovou, která naštěstí stále žila, byť už jí bylo hodně přes osmdesát. Jednalo se tak o neuvěřitelné setkání po 66 letech.

Syn Blanche Randinové (*1924) Gustave žije dnes kdesi ve Španělsku, její vnučka (příjmením Bernard Valloton-Rusticoni) v Le Mont-sur-Lausanne.

Během šesti „novodobých“ cest Foglar kupoval pohlednice, ale sbíral taky víčka od limonád (což dělal všude) a místní cukr. Tyto jeho balené kvádříky se ve značném množství dochovaly a po jedné z nich může proto dnes být k nalezení v každé ze 180 červených obálek, v nichž se Jestřábova švýcarská dobrodružství prodávají.

V nich mimo to najdete oboustranně potištěný plakát Jestřábovy švýcarské návraty, na kterém je v největším formátu přetištěna žádost o výjezdní doložku (do Itálie a Rakouska) ze srpna 1985, ale taky si na kolážích prohlédnete některé ze zmiňovaných pohlednic, stranu cestovního pasu s autorovou fotografií, dobový inzerát z tisku (zvoucí roku 1987 na devítidenní zájezd do Západního Německa a Švýcarska), ale i pozoruhodné a jen letmo Foglarem na útržek papíru čmárané poznámky.

V kolážích trošku méně funguje snad jen jediné, a to příliš řídké vytečkování švýcarské státní hranice. Obrys této Konfederace měl být raději vyznačen prostou čarou...

Jaroslav Foglar: Jestřábova švýcarská dobrodružství. Ilustrace Karel Tony Neumann. Editor a autor celé čtvrté části Roman „Bobo“ Šantora. Další spoluautoři: Petr Chudožilov, Michal Beránek a „Jindra“ Hojer. Korektury Josef „Řešetlák“ Bláha. Vydala Skautská nadace Jaroslava Foglara. Praha 2020. 84 stran. Náklad 180 číslovaných výtisků. Distribuováno v Červeným křížem označených obálkách s dvěma přílohami: kouskem pravého švýcarského cukru z osmdesátých let a složeným plakátem.

