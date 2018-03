Evropské akciové indexy jsou dnes na dobré cestě k slušnému mezidennímu růstu. Kurz dolaru vůči euru dnes částečně obrátil včerejší ztrátu a posílil na EUR/USD 1,2405. Proti euru zapůsobil výrok člena výkonné rady ECB Erkki Liikanenam, který dnes prohlásil, že pokud ekonomický růst v eurozóně zůstane na současné úrovni, inflace by se mohla držet níže, než byl původní předpoklad. Podpořil tím nepřímo spekulace, že Evropská centrální banka prodlouží trvání kvantitativního uvolňování i nějakou dobu po září. Na druhé straně oceánu posilování dolaru a růst akcií podpořila nižší nervozita z dopadů obchodní strategie prezidenta D. Trumpa, po celkem klidné odpovědi ze strany Číny.



Březnová spotřebitelská inflace ve Španělsku vzrostla o 1,2 % m/m a 1,3 % r/r, což je výrazně pod odhadem trhu (1,5 % r/r). Jedná se o nepatrné zrychlení z předchozího měsíce (1,2 % r/r) a ukazuje se, že zrychlení inflace přijde až v následujících měsících. Zrychlení růstu cen ve Španělsku naznačuje, že podobným směrem se vydá i inflace pro celou eurozónu, která bude zveřejněna příští týden. Hlavním faktorem bude čtvrteční výsledek březnové inflace v Německu, která podle trhu zrychlí výrazněji.



Šéfka pobočky Cleveland Fedu L. Mester byla při svém vystoupení méně jestřábí, než je obvyklé, jelikož snížila svůj odhad pro udržitelnou míru nezaměstnanosti. To znamená, že podle jejího názoru se ekonomika přehřívá méně a není tak třeba tolik spěchat s utahováním měnové politiky.



Dnes později odpoledne vyjdou v USA předstihové indikátory za březen. Richmond Fed ve výrobě by podle odhadu trhu měl klesnout o 6 b. na 22 b., zatímco spotřebitelská důvěra by mohla nepatrně vzrůst na 131 b. Zatímco Richmond index ve výrobě v březnu pravděpodobně klesl kvůli nejistotě spojené s hrozícím zhoršením obchodních podmínek v USA, spotřebitelská důvěra zůstane poblíž své nejvyšší úrovně od roku 2000.

Psali jsme: Jakub Červenka: Okénko trhu Jakub Červenka: Okénko trhu Jakub Červenka: Okénko trhu Jakub Červenka: Vánoční bilance zahraničního obchodu jako obvykle v deficitu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV