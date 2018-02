Jan Bureš: ČNB by dnes měla zvýšit sazby a zveřejnit předpokládaný vývoj koruny

České tržní sazby šly již v posledních týdnech vzhůru - a investoři tak do značné míry s růstem sazeb počítají. Pro korunu by tak samotné vyšší sazby nemusely znamenat dodatečnou vzpruhu.

Hodně nakonec bude záležet na doprovodných komentářích a na implikované trajektorii kurzu, kterou ČNB začne poprvé s únorovou prognózou zveřejňovat. Prognóza by se v základních parametrech příliš změnit neměla - pro rok 2018 by měla ukazovat růst okolo 3,5 % a inflaci okolo 2,5 %. Současně podle nás bude prognóza předpokládat mírnější zisky koruny (pod 25 EUR/CZK do konce roku), se kterými bude pro zbytek roku konzistentní ještě jeden růst sazeb.Guvernér Rusnok proto na tiskové konferenci nebude muset nijak agresivně mávat jestřábími křídly a nemusí nutně poslat krátké sazby dál vzhůru. Pokud budeme mít pravdu, koruna by neměla bezprostředně po zasedání dostat záminku k dalším výraznějším ziskům.

I tak by si však v průběhu prvního kvartálu měla dál udržet dobrou náladu a časem se může pokusit otestovat výraznější technické bariéry v okolí 25,15/25,00 EUR/CZK. Druhá polovina roku však nemusí být pro korunu již tak úspěšná. Blížící se konec QE v eurozóně může vracet na globální trhy nejistotu a vést k uzavírání spekulativních pozic v koruně. Redukce překoupenosti koruny (odhadujeme, že v koruně jsou stále desítky miliard eur spekulativního kapitálu) ji pak může načas poslat do defenzivy.

Jan Bureš

finanční analytik

autor: PV