Jan Bureš: Česká nezaměstnanost na nových minimech potvrzuje evropské prvenství

Vylepšující se trh práce tak zůstává nadále v centru svižného evropského růstu a především díky němu rostla eurozóna nejrychlejším tempem za posledních deset let.

Nezaměstnanost přitom dál klesala i v Česku, kde se po sezónním očištění dostala na nová historická minima 2,3 % a udržuje si tak stále celoevropské prvenství. Meziročně v Česku poklesl počet nezaměstnaných o více než 70 tisíc (1 procentní bod). K nejrychlejšímu poklesu počtu nezaměstnaných ovšem dochází v místech, kde zůstává nezaměstnanost nejvyšší - Řecko, Španělsko ale i Itálie. Pozitivní trendy na evropských trzích mají v tuto chvíli dostatečnou “setrvačnost” a věříme, že budou pokračovat i v tomto roce. Nezaměstnanost by pak na konci tohoto roku mohla být v eurozóně nižší o další procentní bod - tj. pohybovat se lehce pod 7 %.

Současně s nezaměstnaností dnes zveřejnil Eurostat první odhad lednové inflace. Ta poklesla podle našich očekávání na 1,3 %, a to především díky nižšímu růstu cen potravin a pohonných hmot. Jejich efekt bude dál slábnout v únoru a v březnu, kdy by měla inflace dál slábnout. Jádrová inflace by se ale současně mohla posunout lehce nahoru a i díky tomu by se celková inflace v druhém kvartálu měla vyšplhat nazpátek nad 1,5 %. S podobným scénářem počítá i ECB a dnešní čísla by proto pro ní neměla být překvapivá. Teoreticky by tak neměla euru výrazně uškodit a to se může na vlně posledních silných makročísel snažit znovu otestovat 1,25 EUR/USD.

Jan Bureš

ekonom

autor: PV