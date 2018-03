Jan Bureš: ECB se bude snažit dál brnkat na holubičí strunu, i kvůli výsledku italských voleb…

S blížícím se koncem politiky QE (pumpování likvidity na trhy) však bude pro ECB složité vyladit komunikaci tak, aby nenastartovala “panickou protireakci” - výprodej dluhopisů spojený s nárůstem rizikových marží v slabších koutech eurozóny.

Březnové zasedání ale takovou lavinu podle nás zatím neutrhne. Mario Draghi se podle našeho názoru bude snažit držet současnou “holubičí” rétoriku - tj. nechá ve hře natažení měnové expanze, pokud by bylo zapotřebí. I když takovému scénáři (natažení QE) na trzích nikdo nevěří, setrvávání v holubičí rétorice udržuje mezi investory očekávání jen “velice pomalého” otočení měnově-politického kormidla v eurozóně. I když se oficiální komentář ECB pravděpodobně nezmění, je otázkou, jak Mario Draghi na tiskové konferenci bude hovořit o různých názorech uvnitř ECB. Zdá se, že jestřábí křídlo v čele s Jensem Weidmannem v posledních měsících sílilo a hlasitě byli slyšet i jeho jiní členové, například Benoit Coeure (z francouzské centrální banky). To samo o sobě zatím podle nás nespustí na dluhopisových trzích revoluci.



Těžší otázkou je, jak ECB zareaguje na výsledky italských voleb, resp. jak bude vnímat reakci trhů, zejména pak italských vládních dluhopisů a zprostředkovaně i eura. Poslední odhady totiž ukazují na to, že anti-systémové strany (hnutí Pět hvězd a Liga severu) získaly v parlamentu bezpečnou většinu.

Psali jsme: Jan Bureš: Italská ekonomika - před volbami těžko věřit v pozitivní obrat Jan Bureš: Euru v tomto týdnu nebude asi příliš “do zpěvu” Jan Bureš: Od Škodovky k Lidlu aneb jak v Česku sílí mzdové tlaky… Jan Bureš: ECB se bojí silného eura… možná zbytečně?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV