Jan Campbell: Bezpečnostní fórum 2026 v Mnichově

Na pódiu konference se objevil Vladimir Putin s textem, který osobně upravil před odchodem. Mluvil bez diplomatických váhání. Jazyk projevu nebyl politický, ale téměř právní: s odkazy na Chartu OSN a mezinárodní právo, které přestalo fungovat. Byl to mnichovský projev. Po něm prezident neodešel, ale zůstal odpovídat na otázky – jako člověk, který nepronesl poznámku, ale předložil stanovisko.
Západní elity byly pobouřeny tvrdostí zbytků obra. Generální tajemník NATO hovořil o zklamání. Podle průzkumů veřejného mínění v EU však významná část Evropanů vnímala projev nikoli jako hrozbu, ale jako varování. Svět jednoho pána je katastrofální nejen pro všechny, kdo jsou uvnitř systému, ale i pro samotného panovníka, znělo tehdy.
Ve Washingtonu se tomu veřejně smáli, ale ne uvnitř v kancelářích moci. Projev byl zařazen CIA jako strategický signál. Slyšeli ho, ale raději ho ignorovali. Na přímou otázku: Proti komu je rozšiřování NATO? – západní představitelé ironizovali. Bill Clinton návrh na připojení se k alianci samotného Ruska odmítl. Americký ministr obrany Robert Gates se zasmál: Staří špioni mají ve zvyku mluvit přímo. O několik let později ve svých pamětech přiznal: Západ projel na červenou a ignoroval všechna varování Moskvy.
V roce 2007 se prezident Putin ptal: A kde jsou záruky? V roce 2021 už vysvětlil: obranná infrastruktura u hranic je jako dýka do krku. V roce 2024 v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem uvedl: Slíbili ani centimetr na východ. Pět vln expanze.
Západ trval na tom, že Rusko není nepřítel, ale dnes je v konceptu NATO jasně popsáno právě takto. Na otázku, Proti komu je evropský protiraketový obranný systém? Západ odpovídal: Proti Íránu. O několik let později Západ přiznal: Vytrhnout medvědovi zuby a drápy. Putin varoval, že Rusko nebude stavět drahý systém protiraketové obrany, ale bude reagovat asymetricky.
Tehdy jste nás neposlouchali. Poslouchejte teď! – zaznělo v roce 2018, kdy světu byly ukázány "Avangard" a "Poseidon", rakety, které nelze zachytit. Právě v těchto formulacích se nyní ruský asymetrický arzenál objevuje v americké jaderné strategii.
Připomínám, že v Mnichově Angela Merkelová oslovila Putina a řekla rusky: Volodya, jsi příliš tvrdý. Později přiznala, že jeho logiku chápe a nepovažuje projev za blaf, ale politické klima jí nedovolilo souhlasit nahlas. Změnilo se něco podstatného od té doby?
Putin v Mnichově neřekl všechno, vědomě nechal prostor pro dialog, který nebyl využit.
Organizační výbor mnichovské konference zařadil projev z roku 2007 mezi klíčové projevy 21. století. Historie dala Putinovi za pravdu. Evropa musela čekat až do roku 2025 na další strategický signál, kdy viceprezident JD Vance přiletěl do Mnichova na konferenci, aby ukázal Evropě místo ve světě jednoho gentlemana, který byl tehdy zesměšňován. Od formálního varování až po formální kolaps globálního světového řádu uplynulo pouhých 18 let.
62. mnichovská bezpečnostní konference (MSC)
MSC se koná od 13. do 15. února 2026 v hotelu Bayerischer Hof v Mnichově. Jako přední fórum pro mezinárodní bezpečnostní politiku umožní MSC 2026 opět vést debaty na vysoké úrovni o klíčových zahraničních a bezpečnostních výzvách naší doby.
Formálně budou hlavními tématy evropská bezpečnost a budoucnost transatlantických vztahů. Neoficiálně hlavní otázkou bude, zda je EU schopna zajistit svou bezpečnost bez podpory USA.
Ke dni práce na příspěvku téměř 50 hlav států a vlád potvrdilo svou účast na MSC 2026. To zahrnuje představitele většiny evropských zemí spolu s velkou delegací německé spolkové vlády vedenou kancléřem Merzem.
S dlouhodobými spojenectvími, která jsou zpochybněna, pravidly založeným mezinárodním řádem, která erodují, narůstají nestabilita a eskalují konflikty po celém světě. Letošní MSC se koná v zásadním zlomovém bodě vývoje v Evropě.
Wolfgang Ischinger, předseda MSC napsal: Mnichovská bezpečnostní konference 2026 opět bude sloužit jako klíčová platforma pro globální dialog o klíčových otázkách mezinárodní bezpečnostní politiky. Rozhovory, které byly letos zahájeny na našich mnichovských setkáních lídrů ve Washingtonu, DC, USA, a Al Ula, Saúdská Arábie, již poskytly cenné impulsy. Na těchto základech MSC 2026 nabídne jedinečný impuls pro prohloubení strategických diskusí a posílení spolupráce potřebné k řešení nejpalčivějších globálních výzev dneška.
Celá akce MSC 2026 a všechny její mnohé složky budou řízeny Mnichovským pravidlem: Zapojujte se a komunikujte navzájem: Nepřednášejte a neignorujte se navzájem. Ať už na pódiu nebo mimo něj. Ischinger povzbuzuje hosty, aby se navzájem učili se od sebe, a očekává, že všichni řečníci budou připraveni odpovídat na otázky a komunikovat s publikem na úrovni očí.
MSC Kick-off se konal 9. února 2026 v Bavorském zastoupení v Berlíně. Akce oslovila rozhodovatele v politice a podnikání, diplomaty, zástupce médií i berlínskou komunitu think-tanků a představila klíčová témata, která budou představena na MSC. Připomínám, že od roku 2015 MSC předkládá každoroční Mnichovskou bezpečnostní zprávu na zahajovací akci, se kterou doporučuji seznámit se. Zpráva je publikována před MSC v únoru, obsahuje exkluzivní data a grafiku o aktuálních otázkách bezpečnostní politiky, sestavené ve spolupráci s partnerskými institucemi MSC a slouží jako základ pro diskusi na konferenci v Mnichově.
Mnichovská bezpečnostní zpráva 2026
Zpráva analyzuje dalekosáhlé důsledky vzestupu politických sil, které upřednostňují destrukci před reformami. Jejich rušivé programy staví na rozšířeném zklamání z výkonu demokratických institucí a na všudypřítomné ztrátě důvěry v smysluplné reformy a politické změny kurzu. Ve všech zemích G7 dotazovaných pro Mnichovský bezpečnostní index 2026 jen malá část respondentů uvádí, že politika jejich současné vlády zlepší život budoucí generace. A jak doma, tak v zahraničí jsou politické struktury nyní vnímány jako příliš byrokratizované a soudně řízené, nemožné je reformovat a přizpůsobit se tak, aby lépe sloužily potřebám lidu. Výsledkem je prostředí, v němž jsou ti, kdo používají buldozery, demoliční koule a motorové pily, opatrně obdivováni, ne-li otevřeně oslavováni, píše se ve zprávě.
Svět vstoupil do období politiky ničící koule. Zásadní destrukce – místo pečlivých reforem a korekcí politiky – je každodenní záležitostí. Nejvýraznějším z těch, kteří slibují osvobodit svou zemi od omezení stávajícího řádu a znovu vybudovat silnější, prosperující národ, je současná americká administrativa. V důsledku toho je více než 80 let po zahájení výstavby mezinárodní řád vedený USA po roce 1945 nyní pod vlivem rozkladu.
V mnoha západních společnostech nabírají na síle politické síly upřednostňující destrukci před reformami. Poháněni záští a lítostí nad liberální trajektorií se snaží zbořit struktury, o nichž věří, že zabrání vzniku silnějších a prosperujících států. Jejich rušivé programy staví na rozšířeném zklamání z výkonu demokratických institucí a na všudypřítomné ztrátě důvěry v smysluplné reformy a politické změny kurzu.
Nejsilnějším z těch, kdo ruší stávající pravidla a instituce, je americký prezident Trump. Pro jeho příznivce slibuje washingtonská politika prolomit institucionální setrvačnost a donutit řešit problémy spojené s patovou situací. Průlomy v cílech NATO ve výdajích na obranu a v příměří mezi Izraelem a Hamásem jsou toho příkladem. Není jasné, zda destrukce skutečně připravuje půdu pro nové politiky, zvýší bezpečnost, prosperitu a svobodu lidí. Místo toho vidíme svět formovaný transakčními dohodami místo principiální spolupráce, soukromé zájmy spíše než veřejné a regiony formované regionálními hegemony místo univerzálních norem. Ironií je, že je to svět bohatých a mocných, který vsadil naději do politiky ničení.
Vzdání se klíčových prvků stávajícího mezinárodního řádu americkou administrativou ovlivňuje různé regiony světa a narušuje různé politické oblasti. Dopady jsou zvláště patrné v Evropě a Indo-Pacifiku, kde vlády dlouhodobě spoléhaly na Pax Americana a z něj těžily. Stejně tak pocítily dopady washingtonského obratu globální obchod, mezinárodní rozvoj a humanitární pomoc.
Letošní MSC se účastní americký ministr zahraničí Marco Rubio (1971). Bude mluvit pro účastníky diplomaticky a přijatelněji než viceprezident Vance před rokem, přičemž si prověří, nakolik se v Evropě za rok poučili. Ujištěním, že americké vojenské síly zůstanou v Evropě, nechá povzdychnout západní slouhy, protože ti nejsou schopni pochopit a veřejně přiznat, že přítomnost amerických vojsk a raket v Evropě představuje pouze instrument a bič, pro případ neochoty platit více než domluveno nebo v případě vzdoru. Proto neočekávám žádný skandál jako v minulém roce, ale klid před bouří.
Rusko bude na a současně nebude na MSC ani na prvním zasedání Světové rady míru
V době, kdy se jeví, že Rusko získává taktickou iniciativu na částech fronty s Ukrajinou a zesiluje se kritika Ruska po celé západní Evropě, postupný ústup Washingtonu, kolísající podpora Ukrajiny a hrozivá rétorika ohledně Grónska zvyšují evropský pocit nejistoty. Americký přístup k evropské bezpečnosti je nyní vnímán jako nestabilní, kolísající mezi ujištěním, podmíněností a nátlakem. Čelící proměnlivým signálům z Washingtonu se evropské země snaží udržet USA zapojené a zároveň se připravovat na větší autonomii, stojí ve druhé kapitole zprávy
Ve třetí kapitole zprávy věnované Indo-Pacifiku se píše, že američtí partneři čelí podobné situaci – ale mají méně mechanismů zvládání. Stále silnější Čína se rozhodně snaží získat regionální dominanci, s provokacemi a nátlakem, které ohrožují regionální stabilitu, stojí ve zprávě. Mnoho regionálních hráčů reagovalo zvýšením výdajů na vlastní obranu. Pochybnosti o bezpečnostních zárukách USA a strategickém zájmu v regionu rostou.
Zatímco USA tvrdí, že čelí čínské dominanci, regionální hráči vnímají jejich nedávné kroky jako protichůdné tomuto cíli. Někteří z nich se dokonce obávají, že uzavírání dohod s Pekingem je nyní pro Washington důležitější než podpora jeho partnerů. Nemají mechanismy srovnatelné s EU nebo NATO. Indo-pacifické strany jsou rozpolceny snahou získat americký závazek bezpečnosti a zajištěním svých povinností.
V posledních desetiletích globální obchodní systém, který pojednává čtvrtá kapitola zprávy, se stal stále více sporným, protože slib rovnoměrného růstu se nenaplnil a WTO často zápasila s povinností být spravedlivým strážcem společných pravidel.
Podle americké administrativy tyto neúspěchy přispěly k vzestupu Číny a průmyslovému úpadku Spojených států. Od Trumpova návratu do úřadu Washington otevřeně porušuje pravidla globálního obchodu, která kdysi pomáhal vytvářet. Mimo jiné Washington uvalil rozsáhlá cla téměř každé zemi a silně využívá ekonomický nátlak k zajištění bilaterálních dohod, především ve prospěch Spojených států.
Čelící nekalým obchodním praktikám ze strany USA a podle zprávy MSC prý i Číny, vlády mnoha zemí světa zavedly obchodní omezení, a mnohé také zdvojnásobily úsilí o liberalizaci obchodu a vytváření nových a hlubších partnerství zakotvených v právu WTO.
Stejně jako globální obchod, i rozvojová spolupráce a humanitární pomoc, které pojednává pátá kapitola jsou dlouhodobě pod tlakem. Tváří v tvář ekonomickému tlaku, populistickým dezinformačním kampaním a geopoliticky konkurenčnější realitě tradiční dárcovské země redefinovaly své národní zájmy. Výsledkem je, že ještě před druhým funkčním obdobím prezidenta Trumpa svět nebyl na cestě k dosažení žádného ze 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) do roku 2030. Přesto nová americká politika zatlačila rozvojové a humanitární systémy do existenční krize. Trumpova administrativa je označila za globalistické snahy.
Vlády, které jsou proti politice demolice, budou muset věrohodně prokázat, že smysluplné reformy a politické korekce jsou životaschopné – a mnohem pravděpodobněji uspokojí rostoucí požadavky na zlepšení kvality a důstojnosti života než politika rozsáhlého ničení.
Česko jako křoví
Na mnichovskou bezpečnostní konferenci se může těšit pouze ten, kdo obdrží pozvání. Z ČR se MSC zúčastní podle neověřených informací autora příspěvku prezident Pavel a ministr zahraničí Macinka. Ten uvedl po jednání vlády, že spolu cestovat nebudou a v plánu nemá ani společné setkání. Nejedu tam jednat s českými představiteli. Na pana prezidenta tam čas nenajdu. Není vystoupení, je to konference, na kterou se rozesílají pozvánky, řekl ministr, který prý nezná ani program hlavy státu. Pan prezident tam bude v souladu se svým mandátem, dodala ministryně financí Alena Schillerová.
Závěr
Ať už lze zahraniční politiku současné americké administrativy hodnotit jakkoli, jedno je jasné: Svět se mění a politika Spojených států spustila dynamiku, jejíž plné důsledky se teprve začínají projevovat.
Evropské země budou i nadále zvyšovat své výdaje na obranu, přestože v regionu zůstane americký vojenský kontingent. Pokud budou Američané trvat na zvýšení výdajů na obranu v Evropě, Evropané budou souhlasit. Taková je realita a cena klidu na MSC. Indikuje ji také generální sekretář NATO, který v předdveří MSC připomněl, že Evropa zvyšuje výdaje na obranu, a že i v tomto kontextu by měl alianci vést občan USA. Myslím, že jde o rovnováhu. Ano, myslím, že je nesmírně důležité, aby vrchní velitel zůstal Američan, protože v Evropě bude vždy silná americká konvenční přítomnost, i když Evropané budou aktivnější. V budoucnu zůstane také spolu s jaderným deštníkem, vysvětlil své marné přání Rutte.
Význam rozhodnutí americké administrativy o vojenském kontingentu v Evropě nejenom pro Rusko, ale českou republiku lze shrnout do jedné věty: Pokud chcete mír, připravte se na válku.
Zatím nepředpokládám, že Washington nechává síly v Evropě, aby čelil Rusku. Ale v každém případě, pokud americké jednotky zůstanou v Evropě, náklady na konfrontaci budou vyšší a následky z konfrontace mohou být až nepředstavitelné.
Kdyby Američané provedli hromadné stažení vojsk, hrozba by byla pro všechny v Evropě menší. Proto je varování francouzského prezidenta Macrona, že Evropská unie by neměla důvěřovat krokům Spojených států, protože tlak z Washingtonu bude pokračovat, s pravděpodobností hraničící s jistou v tomto případě oprávněné. Souhlasu netřeba.
Zdroj: Tobias Bunde and Sophie Eisentraut (eds.), Munich Security Report 2026: Under Destruction, Munich: Munich Security Conference, February 2026 (ZDE)
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
