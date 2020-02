Jan Campbell: Krysa nikdy nečeká do zítra

reklama

Vřele doporučuji seznámit se s obsahem příspěvku, dát si jeho obsah do kontextu s následujícími skutečnostmi a pokusit představit si následky proti čínské propagace pro ČR, ve které se angažuje paní akademička ne zadarmo, pravděpodobně již ani ne dobrovolně. Všeobecně informovaný čtenář se zdravým rozumem již bez lektury příspěvku ví, nebo tuší, že projekt Sinopsis.cz má daleko k vyvážené osvětě a ještě dále k vyváženému analyzování vývoje v ČLR a v česko – čínských vztazích, nehledě na kvalifikované sinology. O to více se výsledky práce některých sinologů podobají terči, který se v moderní době dodatečně maluje kolem vystřeleného nebo zapíchnutého šípu na dřevěné stěně. Paradox lze definovat i jinak: Čím větší je elitní prostor, tím snadněji spadáme do tzv. rozinkové pasti (cherry picking).

Nabízí se otázka: Komu slouží čisto čistá, přitom obsahově levná propagace petice s pěti požadavky, pod kterou jsem nenašel jméno ani adresu, abych si mohl prověřit její autenticitu. Kdo platí v době nedostatku solidarity u vlády a mnohých propagandou zmatených občanů za šíření nesmyslného, ale známého hesla prakticky všech módních hnutí: Žádáme okamžitě svobodu slova!? Jako by svoboda slova a proud nesmyslů byly schopny přemluvit virus.

Hned v prvním odstavci petice čtu: Požadujeme, aby se den 6. února stal dnem svobody slova a dnem Li – Wenlianga. Lékař zemřel 6. února, je nazýván whistleblowerem a mučedníkem! Ke štěstí zázraky všude na světě trvají déle. Česká kotlina má nepředstavitelné štěstí, že se čínští netopýři, hadi a sám koronavirus doposud nerozhodl k návštěvě jinak krásné krajiny. Ke svému pohybu prý využívá dokonce telefonní aplikace! Samozřejmě čínského původu.

Zpět k faktům: Dnes víme z dosud největší studie čínského Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, že zhruba u 80 procent lidí nakažených koronavirem se nemoc projevuje pouze s mírnými příznaky. Nejohroženější skupinou jsou staří a nemocní lidé. Studie zahrnuje detailní popis 44 672 potvrzených případů v ČLR a do značné míry potvrzuje předchozí informace týkající se charakteristiky a přenosu koronavirové nákazy. I proto se včera rozhodli úředníci Světové zdravotnické organizace odletět na návštěvu ČLR.

Podle posledních dat se zatím nakazilo celkem 3 019 zdravotníků, z čehož bylo 1 716 potvrzených případů. Do 11. února zemřelo podle studie 5 zdravotníků. Dnes ráno oznámil čínský Lidový deník úmrtí lékaře a ředitele wuchanské nemocnice Liou Č'-minga. Z celkového počtu nakažených lidí (19.2 dopoledne - 74,1 tisíc), podlehlo nákaze 2004 lidí. Uzdravených je zatím 14 300 lidí. Pro vyjasnění počtu infikovaných je nutné si uvědomit, že byly použity (podle osobních informací) tři různé diagnostické testy, každý s jinou sensitivitou a specificitou. I proto Čína zvolila jinou metodu klinické definice infikovaných a tím sčítání nakažených, aby se vyhnula křivému obviňování a spekulacím.

Nabízí se otázka: Kolik obyvatel ČR ví, kolikrát se měnila metoda při klinických zkouškách léků či pokusech, při výpočtu inflace, chudoby, průměrné mzdy a podobně? Otázka není rétorická. Její kořeny sahají do farmaceutického průmyslu a výzkumu diagnostických přístrojů (především karcinogenních). Proto jsem je převzal do cvičení kritického myšlení.

Druhý příklad k zamyšlení nabízí 42 letý Švýcar pocházející s Ženevy, Emmanuel Geebelen, ženatý na Číňance, Connie. Pár žije s dvěma dětmi ve Wuchanu. Oba odmítli výlet do Švýcarska, jsou v dobé náladě (část citátu z telefonního rozhovoru: Die Kinder machen gerade einen Mittagsschlaf. Da habe ich Zeit, in Ruhe mit meiner Frau zu reden und zu telefonieren…) a zůstávají v uzavřeném městě v očekávání konce karantény, přestože prvotní možnost opuštění bytu jednou za tři dny (s pomocí speciální karty, na které se označuje východ) se od nedělního telefonátu ještě zpřísnila. Restaurace a bary mají zakázáno obsluhovat případné neposlušné – hosty, mohou ale současně hotovit jídla pro občany, kteří se rozhodli využívat kurýry. Tato nabídka funguje bezchybně (Dieses Angebot funktioniert noch reibungslos) tvrdil pan Geebelen. Horší je to se zásobováním masem a čerstvou zeleninou přes internet. Proto kvůli možnosti vyrovnané výživy pro děti nakupuje v obchodním centru. Tam je dostatek mraženého hovězího a vepřového masa a zeleniny. Čerstvých produktů je v nabídce méně. Problém má pan Geebelen s nákupem papriky nebo dýně a někdy s výběrem hub. Takové starosti si přeji mít! Jinak má pan Geebelen k dispozici cca 15 druhů zeleniny a k tomu ještě čerstvé ovoce (Es gibt jedoch noch immer rund 15 Gemüsearten, weshalb wir ein abwechslungsreiches Essen zubereiten können). Taková je situace v OC Aeon. Horší je situace v provincii, kde žijí rodiče Connie. Tam se bydlící v mnohopatrových domech domlouvají na organizaci a obsahu nákupu. Tuto možnost nemají, nebo mají pouze omezeně rodiny žijící v rodných domech nebo vilách.

Co se týče zdravotních služeb, situace se podstatně zlepšila, zkvalitnila a uklidnila. Prvotní nepokoje z pocitu paniky a neočekávaného patří minulosti. V současné době, tvrdí paní Connie, že osoby s podezřením na onemocnění jsou diagnostikovány ve stadionu. V něm probíhá separace zdravých od infikovaných. Problémy, se kterými by se měla setkat KS ČLR, a o kterých se spekuluje na Západě, neexistují. Proč? Protože většina obyvatel Wuchanu si dnes plně uvědomuje, co vše se mohlo stát a co pro dnešní situaci udělala centrální vláda v Pekingu. Z telefonního interview, které zveřejnilo formou příspěvku NZZ předevčírem, což v české kotlině se mi jeví téměř nemožné, vyplývá i poučení: Rozhodnutí se vrátit do Wuchanu (z dovolené, poznámka autora) bylo jediné a správné. Tady jsme ve své privátní sféře (Der Entscheid, wieder nach Wuhan zu gehen, war genau richtig. Hier haben wir unsere Privatsphäre).

Použil jsem příklad mně osobně neznámého páru a několik faktů spojených s dočasným omezením vstupu některých kategorií občanů ČLR do RF, který vstupuje zítra v platnost. Pro orientaci a srovnání s ČR uvádím pouze, že v RF je dnes v průměru jedno místo v infekčním oddělení na cca 2475 obyvatel a cca 13 tisíc lékařských specialistů. Z uvedeného a dat čínské studie vyplývá, že ve statisticky nejhorším případě proniknutí koronaviru do RF (5% obyvatel RF s potvrzením infekce) existující počet lůžek v infekčních odděleních (7,3 milionů) je dostačující pro zvládnutí epidemie, jak ji známe dnes. Nikdy však neříkej, nikdy.

Nepoužil jsem informace mých osobně známých, žijících v ČLR.Jejich zkušenosti jsou velmi podobné páru Emmanuel – Connie. Používání a podporování nejvíce rozšířených fetišizmů v příspěvku paní Olgy Lomové (včetně lidských práv, korupce, bajky o suverenitě), indikují potřebu si uvědomit, že naše zvířecí minulost a současnost mnohým nedovoluje si počkat na výhodu, kterou nelze vyloučit. Krysa nikdy nečeká do zítra na sýr, který může dnes sežrat. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Zdroj ZDE

Psali jsme: Jan Campbell: Telata tleskají svým řezníkům Jan Campbell: Pláč a skřípění zubů Jan Campbell: Černá vlaštovička Bílá holubička Doktor Campbell naléhavě vzkazuje: Mináři, jděte konečně pracovat, učte se, tvořte hodnoty! A vy, jeho podporovatelé, dříve než vejdete do stáda...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.