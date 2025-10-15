Vladimír Ustyanovič: Štvanice po bolševicku

Většina občanů si v říjnových volbách zvolila za premiéra Andreje Babiše se všemi jeho plusy i mínusy. Takhle rozhodli voliči, a ne ceremoniář Petr Pavel. Pavel by měl konat, ne vydírat. Volby sdělily, co si občané přejí.
Myslím si, že Andrej Babiš by neměl lavírovat kolem horké kaše a měl by si stát za svým. Srovnávání Filipa Turka a Jana Lipavského jsou zcestná, neboť Lipavský nemá vzdělání na to, aby byl ministrem zahraničí, je pouze bakalář, což prezident Zeman rovněž akcentoval. Taktéž připomínám, že Lipavský nebyl zvolen v řádných parlamentních volbách, na rozdíl od Filipa Turka. Lipavský byl dosazen Piráty. Mimo jiné mám pocit, že jsou to více anarchisté než jakákoliv strana s programem. Bývalá členka ODS Kateřina Dostálová se vyjádřila k Lipavskému, že je to nevzdělané, arogantní děcko. Chápu, že servilita k Pavlovi se u těchto nedovzdělaných jedinců požaduje, neboť jak praví přísloví "jednooký mezi slepými králem".
Zatím víme dvě věci. V kauze Turek za vším stojí takzvaně osobní noviny Petra Pavla Deník N, kterým se přezdívá Deník Nenávisti. Neboli obyčejná propaganda, za kterou by se nemusel stydět ani Joseph Goebbels. Tento obskurní deník prohrál soud s Jiřím Pospíšilem. Mohu ho srovnat s prorežimním Rudým právem. Mám pocit, že vše, co pan soudruh generál prezident kdy prokazatelně udělal, reprezentoval a provedl, musí být zapomenuto, odpuštěno a rehabilitováno, včetně přátelství se Sovětským svazem na věčné časy. Oproti tomu vše, co údajně řekl, napsal a udělal Filip Turek musí být veřejně odsouzeno, nesmí být zapomenuto a Turek musí být zašlapán do země. Jiří Pospíšil se vyjádřil, že Filip Turek je rasista a sexista, tak by mě zajímalo, v jaké intimní chvíli to, že je Turek sexista, Jiří Pospíšil zjistil. Je to samozřejmě nadsázka a pro mě bude Pospíšil vždy nepřijatelný politický udavač, který si koupil dítě bez ohledu na traumata tohoto dítěte v budoucnosti. Takto se chová slovy Petra Pavla, odpudivá bytost.
Poznámka pod čarou. Ministr zahraničí ve vyspělých zemích má být zkušený diplomatický matador, jehož vrcholem politické kariéry je ministerská funkce, jako například Sergej Lavrov. Nikoliv s prominutím osel, který dělá více škody než užitku.
Petr Pavel konečně zpochybnil funkčnost tajných služeb prohlášením na svém veřejném facebookovém účtu k válce na Ukrajině: "Před Ruskem musíme chránit fakta, svobodná média a demokracii". Zajímalo by mě, kdo nám určí, která jsou to ta svobodná a nesvobodná média. Například hradem určený cenzor nebo jak je to v Kyjevě, kde mají povoleno sledovat pouze prorežimní televizní kanály.
Věřím, že Pavlovu podkonímu Petru Kolářovi vyhovuje válka na Ukrajině, neboť je podílníkem ve zbrojovce Colt, která na válce na Ukrajině vydělává. Cílem 69 % Ukrajinců je i za cenu územních ústupků Rusku zastavit nesmyslné zabíjení a uzavřít mír s Ruskou federací. Tam by také měla směřovat naše diplomacie. Jak psal Aleksej Arestovič, Ukrajince berou ve světě jako opice s granátem. A Západ se směje, protože válka mu vyhovuje, dělá odporné kšefty se smrtí Ukrajinců a Rusů. Co Vy na to, Petře Pavle?
Sledování pořadu Otázky Václava Moravce 12. 10. byl opravdový zážitek. Nejčastěji používané slovo Mariana Jurečky bylo MORÁLKA. Z úst tohoto lidoveckého morálního kýče, který tancoval a slavil v době úmrtí dětí na Filozofické fakultě, mi připomíná text z písně Karla Kryla, kdy vrah o morálce káže. Z jeho úst to zní jako ďáblův smích. Pořad "Máte slovo" Michaely Jílkové nebudu komentovat, jen se vyjádřím k jedné Ukrajince, která byla pozvaná redaktorkou Jílkovou. Její monolog, že její tatínek od roku 2022 bojuje v zákopech na Ukrajině a každý den si s ním telefonuje dost vypovídá o tom, jak to tam mají těžké. Takovou propagandistickou blbost by nevymyslelo ani pětileté dítě. Jen pro upřesnění, rotace ukrajinských vojenských sil probíhá přibližně po dvou měsících. Proto jsem přesvědčen, že čeští občané, kteří mají zájem o informace, by měli mít přístup nejen k ruské, ale i k dalším zahraničním televizím a webům. Jinak se dostáváme do totalitního prostředí, kdy jsme poslouchali rádio Svobodná Evropa.
Ještě k Pirátům, kdy se Olga Richterová negativně vyjadřovala k Filipu Turkovi. Propagátor Antify Ivan Bartoš mával vlajkou Antify, která je podle legislativního nařízení Spojených států prohlášena za teroristickou organizaci. Mohu spekulovat, že podle výkladu exteritoriálního zákona ve Spojených státech by při návštěvě USA mohl skončit Ivan Bartoš v klepetech.
Závěr.
Pane prezidente Petře Pavle, ani tisíc podezření není jediný důkaz, jak psal Fjodor Michajlovič Dostojevskij ve své knize Zločin a trest. Určitě jste ji četl. Podle Vás musí Česká republika podporovat na bojišti Ukrajinu. Sděluji, nemusí, člověk musí pouze zemřít! Jestli chcete, tak tam můžete poslat své dospělé syny. Byl jste zvolen prezidentem České republiky, nikoliv zrádcem.
Zdroj: Petr Holec, iDnes, síť X, ABJ
autor: PV