Jan Campbell: Putinův vzkaz

Putinovo poselství má biblický význam! Někdo velmi brzo onemocní jak v Rusku, tak i na Západě a odejde ze scény, která s pravděpodobností hraničící s jistotou vyvolala v Kyjevě, Varšavě a Washingtonu reakci blízkou smutku. Jak tomu je v Praze, nevím. Proč smutek?

Žádná z ukrajinských kalkulací a příprav nebyla oprávněná. Naopak, o samotné Ukrajině se v poselství téměř nemluvilo: místo toho Putin učinil mocenský tah na nové ruské regiony a neslíbil jejich a Ukrajiny vyhlazení. Obecně si myslím, že na příklad zmínka o mateřském kapitálu, který bude rozšířen na obyvatele všech regionů, které jsou nyní částí Ruské federace, umožní občanům Ukrajiny dovědět se, kolik to je v hřivnách. Taková pravda udělá více škody zbytku Ukrajiny, než několik amerických bomb, německých tanků a nekonečné vyhrůžky impotentní EK. Proto tvrdím, že v Kyjevě vládne ode dneška smutek.

Spojené státy se budou muset mít na pozoru. Proč? Neustále zvyšují sazbu nehledě na skutečnost, že četná americká tajemství by mohla být krok za krokem zveřejněna v důsledku projevu a ignorují historii a obsah Putinových poselství celá desetiletí, zatím beze škody pro sebe. Ale: žádný strom neroste do nebe, podobně jako žádná láska k jedné slečně, netrvá věčně.

Podobně na pozoru bude muset být Spolková republika Německo (SRN). Putin totiž položil SRN a jejím elitám otázku přežití. Ta představuje zkoušku schopnosti německého vedení postarat se o budoucnost - sebe sama a své země. Po takovém projevu v Berlíně buď mozek a rozum zapadnou na své místo, nebo se stanou - mozek vygumovaným a rozum obrovským deficitem. Putin totiž vzkázal Němcům: Tohle je vlastně prakticky poslední hranice, za kterou začnete přemýšlet o budoucnosti, jinak ji mít nebudete . První komentář k projevu, například v SZ však indikuje, že komu není rady, tomu není pomoci. Potvrdí-li se moje hodnocení, nevěští to nic dobrého pro českou politiku, hospodářství a občany na černě inflační sjezdovce.

Zajímá mě proto, jak bude reagovat fialová vláda premiéra Fialy s podporou Tchajwance Vyskočila a nového prezidenta Pavla, a zda vůbec dojde k vystřízlivění českých elit, především ve spojení s paralelně ohlášenou návštěvou čínského prezidenta Si v Moskvě. Návštěvu očekávám brzo po Všečínském shromáždění lidových zástupců (VSLZ), nejvyšším orgánem státní moci. Má moc zákonodárnou, přijímá rozhodnutí o důležitých otázkách života země a bude zasedat v březnu t.r. Pro doplnění uvádím, že dnes se v Moskvě setkal tajemník Ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev s vedoucím kanceláře Komise pro zahraniční věci Ústředního výboru Komunistické strany Číny Wang Yi a agentura Bloomberg uvedla, že USA a jejich spojenci se obávají, že by čínská iniciativa mohla najít odezvu na "globálním jihu" a potenciálně přilákat hlasy v OSN.

Poselství má biblický význam i proto, že prezident Putin ve svém projevu o stavu Unie oznámil pozastavení poslední velké smlouvy o jaderném odzbrojení s USA. Nejedná se o odstoupení od nové smlouvy START z roku 2010, ale o pozastavení, řekl šéf Kremlu a současně obvinil Západ z války na Ukrajině.Podnítili válku, řekl směrem k Západu, opakoval, že Rusko se pouze snaží ukončit boje a současně instruoval ozbrojené síly a jadernou agenturu, aby byly připraveny na jaderné testy. Takové výroky by neměly být nikdy ignorovány, protože Putin je doprovodil dalšími sděleními. O některých z nich se zmíním v další části příspěvku.

Zmiňuji se o pozastavení smlouvy, protože představuje vážnou ránu globální strategické bezpečnosti. Putin tento krok ospravedlnil tím, že Francie a Británie (údajně) vyvíjejí své jaderné arzenály, slaďují své jaderné kapacity proti Rusku a Západ otevřeně požaduje strategickou porážku Ruska. To dokonce požadoval prezident Macron, když mluvil o porážce Ruska, která ale nemá za cíl jeho rozčlenění. Pyšný a všemi mastmi mazaný galský kohout přitom zapomněl, že nelze mýt hlavu a vlasy vodou tak, aby hlava a vlasy zůstaly suché.

Přesně před rokem Putin oznámil uznání nezávislosti lidových republik v Donbasu. O tři dny později, 24. února 2022, ruská vojska vstoupila na Ukrajinu. Ve svém dnešním projevu prezident Putin nenechal nikoho na pochybách, že připravuje svou zemi na dlouhou válku a je připraven jít do extrémů. START je jedinou zbývající významnou dohodou o kontrole zbrojení mezi USA a Ruskem. Omezuje jaderný arzenál obou zemí na 800 nosičů a 1550 operačních hlavic každý. Stanoví také, že Washington a Moskva si mohou vyměňovat informace o svých jaderných arzenálech a provádět až 18 inspekčních návštěv ročně. To bylo, dnes ale to není.

Požadavky NATO na vrácení alianční inspekce ruských projektů jaderné obrany v rámci smlouvy START-III nejsou ničím jiným než částí třídenní tragikomedie, odehrané v Mnichově v rámci MSC. Nedivím se, že prezident Putin kritizoval postoj NATO slovy: Ani nevím, jak to nazvat - je to divadlo absurdity. Víme, že Západ se přímo podílí na pokusech kyjevského režimu zasáhnout naše strategické letecké základny . A ukrajinské bezpilotní letouny použité při útocích byly vybaveny a modernizovány s pomocí specialistů NATO.

Co ještě řekl Putin

O rozhodující době - Mluvím v těžké a pro naši zemi klíčové době. V době radikálních, nezvratných změn v celém světě, v době velkých historických událostí, které rozhodnou o budoucnosti naší země a našeho lidu. Kdy každý z nás nese obrovskou odpovědnost. Poznámka autora: Ano, každý z nás nese plnou osobní odpovědnost zato, co se děje a bude dít.

O důvodech založení SVO - Před rokem bylo v zájmu ochrany lidí v našich historických zemích, zajištění bezpečnosti naší země, eliminace hrozby, kterou představoval neonacistický režim na Ukrajině po státním převratu v roce 2014, rozhodnuto o provedení speciální vojenské operace.

K průběhu zvláštní operace - Krok za krokem, pečlivě a důsledně budeme řešit výzvy, které před námi stojí. Poznámka autora: na tomto místě bych se nesmál a nezlehčoval sdělení.

O mírovém řešení problému - Snažili jsme se tento problém vyřešit mírovou cestou. Trpělivě jsme vyjednávali o mírovém řešení tohoto velmi obtížného konfliktu. Za našimi zády se však připravoval zcela jiný scénář. Sliby západních vládců, jejich ujišťování o snaze o mír v Donbasu se ukázaly, jak nyní vidíme, jako podvrh, jako krutá lež. Jen zdržovali čas, hráli si na honěnou. Poznámka autora: pokrytectví, lež a žvanění se staly vlastní západní společnosti.

O jaderné hrozbě - Vzpomínáme také na snahy kyjevského režimu získat jaderné zbraně. Koneckonců o tom veřejně mluvili. Otázka autora: proč se o tom v politicky korektních médiích nediskutuje?

O laboratořích na hranicích Ruska - USA a NATO urychleně rozmístily své armádní základny a tajné biolaboratoře v blízkosti hranic naší země a v průběhu vojenských manévrů si osvojovaly divadlo budoucích vojenských operací. Připravovaly kyjevský režim pod svou kontrolou a porobenou Ukrajinu na velkou válku. Otázka autora: proč se o tom v politicky korektních médiích a v OSN a jinde nediskutuje?

O zničených zemích - Stejně nestydatě a dvojsmyslně si počínali, když ničili Jugoslávii, Irák, Libyi, Sýrii. Nikdy se jim nepodaří smýt ze sebe tuto hanbu. Poznámka autora: tuto pravdu nelze popřít.

O amerických vojenských základnách - Žádná země na světě nemá tolik vojenských základen v zahraničí jako Spojené státy. Jsou jich stovky. Celá planeta je jimi poseta. Poznámka autora: tuto pravdu nelze popřít.

O plánech Ukrajiny na trestnou akci - Přicházející informace nenechávaly nikoho na pochybách, že do února 2022 je vše připraveno k další krvavé trestné akci v Donbasu.

O válce - To oni začali válku. A my použijeme sílu, abychom ji zastavili. Poznámka autora: doporučuji opakovaně poslechnout si sdělení, proanalyzovat ton a výraz v obličeji.

O penězích a hodnotách - Žádný z nich nebere v úvahu lidské oběti a tragédie. Protože v sázce jsou samozřejmě biliony dolarů, možnost pod rouškou demokracie a svobody dál všechny okrádat, vnucovat neoliberální, totalitní hodnoty, nálepkovat celé země a národy, veřejně urážet jejich vůdce, potlačovat nesouhlas ve vlastních zemích.

O nacistech v Německu - Ve 30. letech 20. století Západ vlastně otevřel nacistům cestu k moci v Německu. A dnes začali z Ukrajiny dělat "antiruskou" zemi.

O brigádě "Edelweiss" AFU - Nedávno dostala jedna z brigád Ozbrojených sil Ukrajiny název "Edelweiss". Stejně jako Hitlerova divize, která se účastnila deportací Židů, poprav válečných zajatců, trestných operací.

O holohlavé linii - Je jim to, promiňte mi,, jedno. Je jim jedno, na koho vsadit v boji proti nám, v boji proti Rusku. (...) To znamená, že lze použít každého, a viděli jsme to - teroristy, neonacisty, dokonce i plešatého ďábla lze použít, nedej bože, pokud plní jejich vůli.

O plánu "odsunout hrozbu" od hranic - Čím více západních systémů dlouhého dosahu dorazí na Ukrajinu, tím více budeme nuceni odsunout hrozbu od našich hranic. Poznámka autora: Slovensko a Česko se tak mohou stát nejenom sousedem, ale i ….

O nemožnosti porazit Rusko - Rusko není možné porazit na bojišti. Proto proti nám podnikají stále agresivnější informační útoky. Poznámka autora: Naivní je ten, kdo vylučuje použití jaderných zbraní v situaci, kdy ten, kdo je vlastní dojde k přesvědčení, že se jedná o Hamletovu otázku z 3. aktu, první scény: Být či nebýt, to je oč tu běží.

O morálce - Zvrácenost, zneužívání dětí až po pedofilii jsou prohlášeny za životní normu a duchovní jsou nuceni žehnat sňatkům osob stejného pohlaví. Bůh s nimi, ať si dělají, co chtějí. Dospělí mají právo žít, jak chtějí. Poznámka autora: Souhlasu netřeba.

Ohledně "ústupu" - Nikdy nebudeme jako kyjevský režim, který se zabývá honem na čarodějnice. Nebudeme si vyřizovat účty s těmi, kdo udělali krok stranou, kdo se odvrátili od své vlasti, a budou s tím muset žít.

O pomoci rodinám mrtvých - Naší povinností je podpořit rodiny, které ztratily své příbuzné a blízké, pomoci jim vychovat děti, dát jim vzdělání a profesi. Rodina každého účastníka speciální vojenské operace musí být v zóně stálé pozornosti, obklopena péčí a úctou. Na jejich potřeby je třeba reagovat okamžitě, bez byrokracie.

O "ekonomické frontě" otevřené Západem - Západ nikde ničeho nedosáhl a ničeho nedosáhne.

O utrpení - Snaží se, aby naši lidé trpěli. Jejich kalkulace však selhala.

O de-offshorizaci ekonomiky - Žádám vládu, aby v úzkém kontaktu s Parlamentem navrhla další opatření k urychlení de-offshorizace ekonomiky.

O lítosti lidí nad podnikateli - Nikdo z běžných občanů naší země nepocítil lítost nad těmi, kteří přišli o své kapitály v zahraničních bankách. Nelitoval ty, kteří přišli o své jachty a paláce v zahraničí apod. A v kuchyňských rozhovorech si lidé pravděpodobně vzpomněli na privatizaci 90. let (...) a okázalý, demonstrativní luxus tzv. nových elit.

O touze Západu "zapálit postsovětské země" - Po všechna léta po rozpadu Sovětského svazu se Západ nevzdal snahy zapálit postsovětské státy. A hlavně konečně dorazit Rusko.

O hrabatech, vrstevnících a starostech - Je načase pochopit, že pro Západ tito lidé byli a zůstanou druhořadými outsidery, s nimiž si může dělat cokoli. A peníze a konexe a koupené tituly hrabat, peerů, starostů jim vůbec nepomohou. Musí pochopit, že jsou tam druhořadí.

O tom, s kým Rusko počítá - Ti, kdo vyrostli v Donbasu, v Novorossiji a bojovali za ně, by měli být hlavní oporou v celkové práci na rozvoji těchto regionů. Chtěl bych se na ně obrátit a říci: Rusko s vámi počítá.

O prezidentských volbách v roce 2024 - Místní a regionální volby letos v září a prezidentské volby v roce 2024 proběhnou v přísném souladu se zákonem a podle všech demokratických ústavních procedur.

O útocích na ruské strategické letecké základny - Víme, že Západ se přímo podílí na pokusech kyjevského režimu zaútočit na naše strategické letecké základny. Bezpilotní letouny používané k tomuto účelu byly vybaveny a modernizovány za pomoci specialistů NATO. A nyní chtějí kontrolovat i naše obranná zařízení?

O cílech USA a NATO - Spojené státy a NATO výslovně říkají, že jejich cílem je způsobit Rusku strategickou porážku.

O světě "po americku" - Naše vztahy se zhoršily. A je to zcela zásluhou Spojených států. Po pádu Sovětského svazu to byly Spojené státy, kdo začal revidovat výsledky druhé světové války a budovat svět po americku.

Ohledně připravenosti k jaderným testům - Některé osobnosti ve Washingtonu, to do jisté míry víme, již přemýšlejí o možnosti přirozených zkoušek svých jaderných zbraní. Včetně toho, že USA vyvíjejí nové typy jaderných hlavic. Takové informace existují. V této situaci musí ruské ministerstvo obrany a Rosatom zajistit připravenost k testování ruských jaderných zbraní. Určitě nebudeme první, kdo tak učiní. Pokud však Spojené státy test provedou, uděláme to také. Nikdo by si neměl dělat nebezpečné iluze, že globální strategická parita může být zničena.

O pravdě - Pravda je naše. Za sebe dodávám: Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

