Jan Marcinek: Kdo mluví pravdu?

Reaguji na článek „Novinky ve službách vyděrače“ v Parlamentních listech. Jmenuji se Jan Marcinek a jsem legitimním věřitelem pana Libora Stanjury. Jedná se o pohledávku ve výši 100 000 Eur. Je to tedy ta částka uváděná v médiích, 2 500 000 Kč. Je pravdou, že jsem e-mailovou komunikací kontaktoval představitele ODS. Veškerou komunikaci můžu komukoliv doložit. Nejsem právník a nejsem ani vzdělaný jako např. pan RNDr. Miloš Vystrčil, nicméně nespatřuji ve svých postupech ani náznak vydírání. Chápu, že pan RNDr. Miloš Vystrčil chce statečně hájit svého kolegu pana Ing. Zbyňka Stanjuru, ale hrdinské výkřiky na sociálních sítích a pomlouvačný a nelogický článek dehonestující moji osobu mohou mít kontraproduktivní účinek. Možná se měl pan RNDr. poučit od svých, asi zkušenějších kolegů, jako např. pan prof. PhDr. Petr Fiala se k danému problému nevyjádřil a pan Ing. Zbyněk Stanjura mi napsal, že jeho bratr (Libor Stanjura) má 51 let a je plnoletý, a že se ho to netýká.

Někdy, než plácat nelogické nesmysly, je lepší strčit hlavu do písku. Nazývat mě vyděračem se mi opravdu nezdá dvakrát rozumné. Takové ničím nepodložené lživé tvrzení mi připadá za hranou zákona. Domnívám se, že na takovou skutečnost pamatuje náš právní řád (pomluva).

V této chvílí opravdu nevím, jestli zmíněné peníze skončily v ODS. Bezpečně ale vím, že Libor Stanjura peníze vylákal s tvrzením, že jdou na volební kampaň pro bratra a ODS. Na rozdíl od pomlouvačných, ničím nepodložených útoků na mou osobu, mohu svoje tvrzení doložit.

Jasně dávám všem na vědomí, že nikoho nevydírám! Pokud někdo nabyl přesvědčení, že se dopouštím vydíraní, má právo neboli povinnost učinit oznámení na policií ČR. Je to důstojnější, morálnější a statečnější než plané pomlouvačné lži na sociálních sítí.

Uvědomuji si, že proti mně stojí velká organizace, nicméně jsem bytostně přesvědčen, že právo a spravedlnost je na mojí straně.

Nejsem si zcela jistý, v čem je ve skutečnosti problém? Mám pohledávku, tak ji zákonným způsobem uplatňuji. Dlužník má trvalé bydliště na obecním úřadě, kde narazím na jeho expřítelkyni a ta mi na informaci, že mi pan Libor Stanjura dluží 100 000 Eur, řekne, tak se postavte do fronty věřitelů.

Bratr dlužníka Ing. Zbyněk Stanjura mi sdělil výše uvedené. Není tedy správné, že jsem se obrátil na média? Co je tedy správné? Nechat takovou astronomickou částku nenasytným podvodníkům a tvářit se, že jsem rád, že se mají dobře za moje peníze?

Poslední věc, která patří obvykle ke strategii amorálních jedinců, je zbagatelizovat podvodnou činnost, kterou statečně obhajuji a poukázat na legitimního věřitele ve v stylu: Všichni se podívejte, on chce svoje peníze zpět, a to i přestože byl 13 let stíhaný a 2 roky vazebně, vyděrač jeden! Mám tomu rozumět tak, že když jsem byl nezákonně trestně stíhaný (pravomocně zproštěn a odškodněn), nesmím chtít po dlužnících svoje peníze zpět? Nejsem politik a snažím se pochopit různé názory, ale tohle myšlení není produktem zdravého rozumu ani běžné morálky.

Domnívám se, že veřejnost má právo vědět, jak naší politici ve skutečnosti smýšlí, konají a fabulují. Jejich skutečný život je něco jiného než legrační volební sliby.

Závěr směřuji k panu RNDr. Vystrčilovi. Všimněte si pane doktore, že i přestože jste mě verbálně napadl a křivě obvinil z vydírání, nijak na Vás neútočím. Jsem prostě slušný spořádaný občan. Poučte se prosím. Do příštích voleb se možná na Váši neomalenost a hloupost zapomene. Chcete-li si hrát na hrdinu a problém opravdu řešit, když máte potřebu se k záležitosti vyjadřovat, tak mě klidně kontaktujte a domluvte si schůzku. Můžete vzít s sebou i kolegu Ing. Zbyňka Stanjuru. V blízké budoucnosti mám v úmyslu vstoupit do ODS. Mám za to, že Vaše organizace potřebuje slušné, morální a opravdové chlapy.

Jan Marcinek

