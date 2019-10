Jan Němeček: Bílý dům opět hýbe trhy

A je to tady zase! Pokračuje nekonečný seriál s názvem obchodní válka, díl 38. Scénář zůstává stejný, autorům dochází fantazie. Trhy prožívají děj pořád dokola. V jednom díle seriálu obchodní válka končí a trhy se radují, v dalším díle je všechno opačně a dohoda, která by tuto rozepři ukončila, se odsouvá donedohledna.

Je zajímavé, jak jsou nastaveny obchodní automaty a algoritmy na amerických trzích. Například z úterní obchodní seance je patrné, že automaty přehlížejí šéfa Americké centrální banky (Fed) a možné náznaky o podpoře trhu. Naopak zprávy o tom, že dohoda s Čínou se zřejmě nezdaří, je algoritmy vyhodnocována velmi negativně.

Prezidentu Trumpovi radí mnoho lidí. Jeho volební experti mu říkají, aby případnou dohodu s Čínou načasoval na příští rok. Ideálně na březen, aby se při prezidentských volbách v listopadu mohl vychválit do nebes, jak to s tou výkonností amerických akciových trhů pěkně zařídil. Obecně se totiž čeká, že jakmile si prezidenti USA a Číny padnou do náruče, trhy zareagují silně pozitivně.

A co na to Americká centrální banka? Fed snižuje sazby, protože se bojí negativních dopadů obchodní války. Do konce roku zřejmě sazby ještě sníží. Ale po uzavření dohody bude sazby spíše zvyšovat, nebo je bude držet na stejné úrovni. Pokud hrozba obchodní války odpadne, pak už Fed ke snižování sazeb nebude mít důvod.

Investoři by se měli zaměřit na příští týden, kdy začne výsledková sezóna ve Spojených státech. Bude to již třetí výsledková sezóna za sebou, kdy se očekává pokles zisků. Podle současných odhadů bude zaznamenán meziroční pokles zisků o 4,1 procenta. Z hlediska technické analýzy musíme doufat, že americké akciové indexy udrží 200denní klouzavý průměr, ke kterému se v posledních dnech přiblížily.

Jan Němeček

Senior Equity Trader BHS

autor: PV