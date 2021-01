Jan Veleba: Demoblok nedal našim zemědělcům jediný hlas

reklama

Heslo Premonstrátů „Připraveni ku každému dobrému dílu“ nás spojovalo a bylo přesným protikladem většiny současných politiků, které bych shrnul do věty „připraveni k dokonání svého nedobrého díla“.

Potravinový zákon spatřil světlo světa

Kterých politiků? Jakého díla? No, lidem už to začíná být jasné, a i když dezinformace a neuvěřitelné lži nabírají na obrátkách a běžný člověk není odborníkem, tak už dnes ví svoje a tuší. Pojďme ale po pořádku, vysvětlím. Sněmovna schválila ve čtvrtek tzv. potravinový zákon – pozměňovací návrh č. 6922, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách, který předložil Radim Fiala z SPD a který dává po dlouhých 16 letech od našeho vstupu do EU (1. 5. 2004) naší zemi, naší půdě, našim potravinám naději. Naději, že se do našich historických zemí Koruny české vrátí vyvážená zemědělská krajina, vrátí naše špičkové domácí potraviny, které Čech, Moravan i Slezan chce mít na svém stole, které si my starší docela dobře pamatujeme. Pamatují si je i naši západní sousedi, kteří po změně režimu v listopadu 1989 pořádali přeshraniční gurmánské nájezdy, třeba Rakušáci na Znojemsko, a baštili, jak se u nás na vesnici říká, až jim boule za ušima naskakovaly.

Demoblok nedal našim zemědělcům jediný hlas

Proto jsem měl obrovskou radost z toho, co se událo ve sněmovně, a ti, kteří tuto novelu odborně připravili, a ti, kteří pro ni zvedli ruku, zaslouží velké poděkování a úctu. Mluvím o předchozím prezidentovi Agrární komory ČR panu Jandejskovi, jeho spolupracovnici paní Dubravské, o poslancích klubu ANO v čele s jeho předsedou Jaroslavem Faltýnkem, s výjimkou pana Břocha, který hlasoval proti. Mluvím o předkladateli Radimu Fialovi z SPD a znovu opakuji, všech poslancích, kteří hlasovali pro. Počty byly následující: 66 poslanců pro, 29 proti, 8 se zdrželo, 97 omluveno. Pokud se týká jednotlivých partají, tak poslanci ANO podpořili 40 hlasy, SPD 10, KSČM 8, ČSSD 5, nezařazení 3. Ani jeden hlas nedostaly české potraviny od ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN! Opakuji, nenašel se jediný poslanec, což považuji zvláště u KDU-ČSL za neuvěřitelné a nepochopitelné. Zvláště pak, když z titulu svých dřívějších velmi dobrých kontaktů a komunikace se současnou hlavou katolické církve panem kardinálem Dukou předpokládám, že nebude z takové politiky nadšen. Ale to je jenom můj názor a nechci pana kardinála do ničeho zatahovat, jenom chci poznamenat, že jeho názory byly vůči našemu stavu vždy velmi seriózní, vstřícné a nebojím se pana kardinála označit za vlastence.

Odměnou jsou bezostyšné lži a urážky našeho stavu

Proč o tom takto politicky detailně píši? Protože tito lidé, tedy ti, kteří podpořili české zemědělství, se zasloužili o vzkříšení národní hrdosti, jsou to vlastenci a umožnili lidem na venkově, na půdě a v navazujících sektorech, z nichž klíčový je zpracovatelský sektor, potravinářství, umožnili všem těm jmenovaným zvednout hlavu. Umožnili ale také, spíše způsobili či donutili všechny škůdce této země k reakci. To, co se ale zvedlo, smršť lží, urážek, doslova mediální běsnění proti našemu stavu, který je v normální společnosti ctěn a vážen, to překonalo všechny meze, je za hranou a je třeba běžným lidem předkládat odborné informace, srovnávat, jak to je s domácími potravinami u sousedů. Nebo třeba i za oceánem, a ponechat na každém občanovi, který potřebuje k životu vzduch, vodu a potraviny, aby se rozhodl sám. Sám, bez Kalouska, bez Moravce, bez lháře a neumětela Prouzy, bez Tchajwance Vystrčila a dalších zaprodanců. Každý z nás potřebuje k životu vodu, vzduch a najíst se. Pokládám tedy restart českých potravin za naprosto zásadní téma a nejsem sám, podobný názor dnes má už většina občanů této země a je třeba umožnit těmto lidem naplnění jejich vůle a jejich preferencí.

Je třeba konat, a proto tři výzvy

Mám tu proto tři výzvy, jednu obecnou, pro onu většinu, která chce české potraviny a vadí jí současný stav hluboké závislosti na dovozech (přes 100 tisíc kamionů ročně), jednu konkrétní a jednu takovou hypotetickou k přemýšlení nad sebou samými.

Nová platforma Liga pro zdravé české potraviny

Vyzývám naše občany, kteří si zdravý rozum zachovati ráčili, aby pomohli své zemi a podpořili náš stav, naši akci – Ligu pro zdravé české potraviny. Ne, nebojte se, není to žádná další strana, není to žádné nové hnutí, žádná nezisková organizace či spolek. Je to myšlenková platforma venkovských i městských lidí se vztahem k české půdě, českým zemědělcům, českým potravinám. Když říkám českým, tak mám samozřejmě na mysli vlastní Čechy, Moravu a Slezsko. Jsem přesvědčen, že musíme my venkované, agrárníci a vlastenci pravidelně zveřejňovat svoje názory a pravdivé informace o českém zemědělství, potravinách a všem kolem. Musíme, protože to za nás nikdo neudělá, respektive udělá, aby nás potopil. To vše pod vzletnými hesly o demokracii (samozřejmě nemluví o majitelích demokracie), o svobodném trhu atd. Opakuji, jde o názorovou platformu, kde chceme dát prostor všem lidem, kteří si zdravý rozum zachovati ráčili, s tím, že budeme v dalších našich informacích konkrétnější.

Pane Kalousku, omluvte se

Druhá výzva se týká nedávno odstoupivšího poslance a prý velkého hráče (tak o něm pravil Michal Hašek) Miroslava Kalouska. Vyzývám vás, pane Kalousku, abyste se omluvil za svoje lživé a urážlivé výroky o tom, že občany čeká zdražení potravin a že české potraviny nebudou kvalitní! Směřuje-li vaše hra na nejvyšší ústavní funkci, pak ta omluva bude nutná, protože jako kandidát budete nezpůsobilý, národ má jiný názor. Jinak ale můžete být klidný, vaše oblíbené pití budete mít v prodejnách nad 400 metrů pořád v nezměněném sortimentu a množství. Nápojů se nový zákon netýká, což ve svém svatém rozhořčení nepostřehla Vinařská unie, která ihned protestovala, aniž se s obsahem novely zákona seznámila. Ale abych neodbíhal – pane Kalousku, omluvte se, prosím, lžete!

Jak přivést k chuti na české potraviny české politiky a jejich posluhovače

A ta třetí moje výzva, byť jenom hypotetická, vyzval bych medicínský výzkum a výrobce vakcín proti koronaviru, aby do té očkovací substance přidali látku, hormon, který by měnil chování ve prospěch vlastenectví, chutě na domácí potraviny. To by ale musely být zároveň připraveny vládní kompenzace, které by postiženým nahradily způsobenou újmu, která by u těch vysoce postavených různých Fialů – mám na mysli předsedu ODS, Prouzů, Jurečků, Bakalových novinářů a podobných, musela být značná. Abych byl pochopen, tak její název by mohl být něco jako kompenzace újmy Covid byznysu EU. Ono vozit třeba vepřové 2000 kilometrů ze Španělska, to nebude špatný kšeft, není-liž pravda, pane prezidente Svazu obchodu a cestovního ruchu Prouzo. Když už jsem vás, hvězdu České televize a dalších médií s ohromným prostorem vysílacího času, zmínil, tak vám musím položit otázku, v čem jste prospěšný pro české potravináře a výrobce? Jaká je vaše odbornost ve srovnání s vaším předchůdcem Zdeňkem Juračkou? To byl jednoťák, obchodník tělem a duší, svému oboru dokonale rozuměl. Čemu v obchodu rozumíte vy? Myslím si, že nejvíc zájmům zahraničního kapitálu.

Podpořte nás, od komisařky Jourové se toho nedočkáme

Vážení čtenáři Parlamentních listů, dnes jsem se záměrně vyhýbal číslům a dokládáním hlubokého úpadku potravinové soběstačnosti naší země, která je v dnešním světě velmi nebezpečná i z hlediska národní bezpečnosti. To vidíme na velkém pokulhávání nasmlouvaných vakcín – když je něčeho nedostatek, tak nám zbudou jenom oči pro pláč, nebo úpěnlivé oči paní komisařky Jourové a její slova, že Evropská komise dělá všechno pro to, aby se prý dodávalo. Ani slovo o sankcích za nedodržení smluv, ani slovo o něčí zodpovědnosti, například paní Jourové, která v jiných případech nemá problém hrubě obvinit třeba předsedu vlády Maďarska Orbána apod. Pokud chcete čísla a fakta, bylo jich zveřejněno dost, a jen namátkou bych připomněl články Zdeňka Jandejska, Jarmily Dubravské, Jaroslava Kopisty – ty z poslední doby a k tomu četné předchozí. Mým cílem dnes bylo zasadit věci do širších souvislostí a vyslovit pevné přesvědčení, že jsme vstoupili do nové epochy, která by měla vrátit české zemědělství a české potraviny tam, kam patří, a na co má. Tož pište, podpořte, budeme reagovat a podávat pravdivé informace – Liga pro zdravé české potraviny vstupuje právě teď do života, povědomí, bez nároku na vaše peníze, bez nároku na politickou organizaci, bez nároku na vstup do volebního klání, bez nároku na počítání grošů.

Ing. Jan Veleba

agrární publicista a bývalý prezident Agrární komory a senátor

Zdroj: Ovocnářská unie ČR

